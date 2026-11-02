Sin margen para el vuelco: el PP sacaría 130 escaños en su peor escenario y el PSOE llegaría a 111 en su mejor horquilla

El estudio de SocioMétrica no prevé margen para un vuelco electoral socialista a un mes de los comicios.

Vox experimentaría el mayor crecimiento al pasar de 33 a 64 escaños, logrando superar al PSOE como segunda fuerza política en cinco provincias y en Ceuta y Melilla.

El PSOE caería a entre 102 y 111 diputados, situándose por debajo de sus resultados de 2023 y con solo un 4% de opciones de ser primera fuerza.

El PP se mantendría en cabeza con una horquilla de entre 130 y 143 escaños, superando ampliamente al PSOE incluso en su peor escenario.

El PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene hoy una ventaja de 31 escaños sobre el PSOE, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Y la encuesta no deja margen al vuelco que ansían los socialistas para dar la vuelta al tablero. Al menos, si se mantienen las actuales tendencias hasta los comicios del 29N.

El PP se mantendría hoy en una horquilla de entre 130 y 143 diputados. Con su resultado más probable en 137 y la opción de seguir escalando.

Para los socialistas, el margen es de entre 102 y 111 escaños. En ambos casos, se situarían por debajo de los 121 que Sánchez registró en las elecciones de 2023 y que le permitió mantenerse en la Moncloa mediante una alianza con los partidos independentistas y la extrema izquierda.

Incluso en su peor escenario, el PP obtendría 130 diputados, siempre por encima del PSOE (102-111).

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Por ello, el sondeo de SocioMétrica sólo da un 4% de posibilidades de que el PSOE acabe convirtiéndose en la primera fuerza política en el mes que resta hasta los comicios.

El partido que experimenta el mayor crecimiento es Vox, que pasaría de sus 33 escaños actuales (12,3%) a 64 (19,1%).

También en este caso, el sondeo abre el abanico para que el partido de Santiago Abascal registre un resultado de entre 59 y 69 escaños.

Según el sondeo, Vox se situaría como la segunda fuerza política, por delante del PSOE, en cinco provincias, Ceuta y Melilla.

Estas circunscripciones son Murcia (donde el partido de Abascal obtendría el 29,7% del voto), Almería (28,2%), Ceuta (30,2%), Melilla (23,3%), Toledo (27,4%), Ávila (23,6%) y Guadalajara (26,9%).

La mayor diferencia entre ambos partidos se halla en la provincia de Murcia, donde Vox supera en casi 10 puntos al PSOE (que se quedaría en el 19,9% del voto).

Vox escala en las encuestas con su duro discurso contra la inmigración ilegal.

La población murciana de Torre Pacheco registró en el verano de 2025 varias jornadas de disturbios, a raíz de la brutal agresión que sufrió un hombre de avanzada edad por parte de un grupo de magrebíes.

Vox también se consolida como la segunda fuerza política en Almería (28,2%), con una ventaja de 5,9 puntos sobre el PSOE (22,3%).

En este caso, la formación de Abascal obtendría dos escaños y los socialistas uno.

Se trata, también, de una provincia con un fuerte componente de inmigración, que trabaja fundamentalmente en el sector primario.

El PSOE tampoco tiene opciones frente a Vox en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sobre todo tras el abandono que ha sufrido la primera a raíz de la invasión del pasado 31 de julio.

En Ceuta, Vox se sitúa en el 30,2% de intención del voto, 3,9 puntos por delante del PSOE.

La situación es similar en Melilla, donde el partido de Abascal (23,3%) también supera a los socialistas (20,8%), según el estudio de SocioMétrica.

Cada una de las ciudades autónomas aporta un diputado al Congreso que, en ambos casos, sería para el PP como primera fuerza política.

Según el sondeo, de mantenerse las actuales tendencias, la formación de Santiago Abascal también podría llegar a dar el sorpasso al PSOE en otras cinco provincias: Málaga (hay un 40% de posibilidades de que esto ocurra), Madrid (28% de opciones), Baleares (27%), Alicante (26%) y Zaragoza (24%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.