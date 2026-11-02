Sánchez intenta pasar la página de la tragedia de Urda: insiste en alentar el miedo al pacto de la derecha con la ultraderecha

El discurso coincide con encuestas que otorgan mayoría absoluta al bloque de la derecha y tras recibir dos expedientes sancionadores de la Junta Electoral en las últimas semanas.

Sánchez ha iniciado su intervención prometiendo ayudas a las víctimas de la tragedia de Urda, que causó 69 muertos, y reclamando la necesidad de mayor inversión en la Alta Velocidad.

El presidente del Gobierno augura un escenario de recortes sociales e insta al PP a aplicar un "cordón sanitario" a Vox, citando como ejemplo a líderes conservadores de Alemania o Polonia.

Pedro Sánchez busca pasar página del accidente ferroviario de Urda agitando el temor a un posible gobierno de pacto entre la derecha y la ultraderecha tras las elecciones del 29-N.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de pasar página del accidente ferroviario ocurrido la pasada semana en Urda (Toledo). Y lo ha hecho este lunes alentando de nuevo el temor a que, tras las elecciones del 29-N, el escenario político obligue, como ha sucedido en otras partes de Europa, a un pacto entre la derecha "y la ultraderecha".

De esta forma, Sánchez alerta de un escenario tenebroso si los comicios que él mismo adelantó le desalojan del Palacio de la Moncloa. Para ello, augura un recorte en derechos sociales, entre constantes alusiones al nazismo y al racismo.

El presidente del Gobierno ha participado este lunes en el foro World in Progress —organizado por el Grupo Prisa, propietario de El País y la Cadena SER—, donde ha advertido de que "el progreso no puede darse por sentado; especialmente, en un contexto de retroceso" en buena parte de Europa.

Así se ha pronunciado el mismo día que el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que el bloque de la derecha tiene un 100% de posibilidades de obtener la mayoría absoluta para gobernar tras el 29-N. Y que uno de los factores que ha terminado de hundir las expectativas de Sánchez ha sido el accidente de Urda.

Sin llegar a mencionarlo explícitamente —ha sido sancionado dos veces en dos semanas por la Junta Electoral—, el presidente del Gobierno ha instado a que el PP establezca un "cordón sanitario" contra Vox, ya que ha alabado a los dirigentes de "derecha tradicional" que han preferido no pactar "con la ultraderecha", palabra que ha mencionado en hasta cinco ocasiones.

Los primeros minutos de su discurso sí han aludido a las 69 personas que fallecieron en el accidente de Urda. "Detrás de cada una hay un nombre, un amigo, una madre, una familia rota y un país entero que llora junto a ellas", ha indicado.

"Hay que recuperar cuando antes y cueste lo que cueste la confianza de los ciudadanos en la Alta Velocidad", ha señalado, antes de anunciar ayudas a las víctimas similares a las desplegadas tras el accidente de tren del pasado enero en Adamuz (Córdoba).

A renglón seguido, Sánchez ha llamado a una mayor "inversión" y ha cargado contra los "recortes en servicios públicos" que prevé que ocurran si no logra seguir gobernando tras el 29-N.

En el caso concreto de España, también ha reprochado que "hay partidos políticos que se niegan a intervenir el mercado de la vivienda" y ha señalado que nuestro país "está avanzando sin renunciar al modelo social".

"Un modelo que cuestionan fuerzas que buscan debilitar Europa, que tratan de socabar la unidad cuando más la necesitamos, que pretenden dar marcha atrás al reloj de la Historia y de desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables", ha subrayado.

"Que convierten preocupaciones legítimas en odio, que prometen protección levantando muros ficticios y que buscan dividir, a sabiendas de que 27 Estados actuando por separado son más débiles que una Unión Europea unida", ha proseguido. "Es evidente en materia de seguridad o de defensa: una defensa fragmentada no otorga mayores cotas de seguridad al continente europeo", ha señalado.

Es por ello que, a lo largo de su intervención, ha alertado sobre la "internacional ultraderechista" y los dirigentes "ultranacionalistas", como el húngaro Víktor Orbán.

De hecho, sin mencionar explícitamente su nombre, Sánchez ha encuadrado en esta lista a Mariano Rajoy —al que se ha referido como "un expresidente" español— por su polémico comentario sobre la Selección francesa de fútbol. Rajoy escribió en una tribuna que el conjunto no tenía jugadores franceses.

Sánchez ha cargado contra los discursos que banalizan el odio y ha alertado de que "la ultraderecha se consolida donde la derecha decide apoyarse en ella". "La derecha tradicional acaba subsumida en ella", ha criticado.

"Hay líneas que no se deben cruzar", ha valorado para ensalzar la postura del canciller alemán Friedrich Merz y del primer ministro polaco, Donald Tusk.

"España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú, Buenos Aires", ha subrayado, en una alusión —de nuevo, velada— a los lazos internacionales y simpatías que atribuye a Vox.