Feijóo a Puente: "No señor ministro, el calvario no es de usted, es el de las familias que están esperando un cuerpo"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo critica duramente las declaraciones de Óscar Puente sobre las víctimas del accidente de tren en Urda y califica de "cruel y ruin" la actitud del Gobierno. El líder del PP reprocha que se intente responsabilizar a un único controlador de Adif y traslada su apoyo a los maquinistas y trabajadores del sector ferroviario. Feijóo exige la comparecencia de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones y asumir la responsabilidad política. El presidente del PP contrapone la gestión del Ejecutivo asegurando que España no necesita a un "influencer" en las instituciones, sino a alguien que sepa gobernar.

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado el nuevo pistoletazo de salida de la precampaña electoral tras la tragedia ferroviaria de Urda. Y lo ha hecho desde Génova, dirigiéndose al Comité Ejecutivo Nacional del PP, con una sonada arremetida contra la "frivolidad" y las "bravuconadas" de Pedro Sánchez y Óscar Puente.

En concreto, ha reprochado al ministro de Transportes unas controvertidas declaraciones realizadas el pasado viernes en las que desligaba su dimisión de la posibilidad de que ese paso al lado reconfortase a las familias de las 69 víctimas mortales del accidente de tren.

"No, señor ministro. El calvario no lo está sufriendo usted. El calvario es de las familias que esperan un cuerpo, de quienes no volverán a ver a sus seres queridos, de los heridos de todo un pueblo", ha espetado Feijóo.

Puente sobre si su dimisión reconfortaría a las víctimas

Puente auguró durante una rueda de prensa en el Ministerio de Transportes que le iban a someter a "un calvario": "Encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad". "Buff... ¿Cuánto reconfortaría, de cero a cien, a quien ha perdido un hijo, un padre o una pierna?", se preguntó.

Feijóo ha utilizado esa polémica reflexión para embestir contra el Gobierno: "Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores. Es que dudo que todos sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel, y ruin".

🔴 Feijóo ataca a Sánchez y su gestión: "España no necesita al frente a un 'influencer', necesita a alguien que sepa gobernar y yo sí se hacerlo" 👉 El líder popular ha iniciado su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de Urda y denunciando que el Gobierno de Sánchez ha usado el poder "como un fin en sí mismo" — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 2, 2026

"El ministro dijo que solo se iría si su continuidad perjudicara a su partido, no a las víctimas, no a los españoles, y encima sabemos que están encargando encuestas para decidir si le cesan o no", ha continuado el líder del PP. "Basta imaginar qué estaría tuiteando Óscar Puente si esto lo hubiera hecho otro".

Feijóo ha criticado a Sánchez por "reducir todo el sistema ferroviario a un solo trabajador", en referencia al controlador de Adif que autorizó al AVE siniestrado a reanudar la marcha a velocidad normal cuando el Iryo que tenía delante seguía parado.

"Todo nuestro apoyo a los maquinistas, a los controladores y a los empleados de Adif y Renfe", ha subrayado. "Es como si no existiese la responsabilidad política ante dos accidentes continuados con 115 muertos en la misma línea tras fallar todo lo que pudo fallar".

El "escudo" de Puente

El jefe de la oposición ha instado al presidente del Gobierno a "dar la cara" con una comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso. "Si de mí dependiese la daría porque el ministro habría cesado. No, es que nunca hubiera sido nombrado para una responsabilidad tan grande y porque yo nunca ostentaría el poder como lo hace Sánchez", ha equiparado.

"No creo que un presidente merezca escudos. En mi forma de entender el poder es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión del Gobierno y es el presidente quien da la cara cuando algo va mal", ha afirmado, repitiendo que el próximo 29-N "les dimitiremos en las urnas".

Frente a la situación que a su juicio ha provocado el Ejecutivo de coalición, Feijóo ha prometido que el PP se regirá por la "la gestión, el rigor y la experiencia".

"Exijo que nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales o las promociones de televisión haciendo burla sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario. España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: yo sí sé hacerlo", ha presumido.

Por último, Feijóo ha lamentado que Sánchez haya utilizado durante las dos últimas legislaturas el poder como un fin en sí mismo. "Para mí, el poder sirve para servir y defender. (...) Servir sin defender es solo administrar, defender sin administrar es solo ruido. Las dos cosas juntas es gobernar, y ese es mi compromiso y lo voy a cumplir".