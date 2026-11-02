La Comisión Europea investiga la regularización masiva de inmigrantes por si el método vulneró el Derecho de la UE

La admisión a trámite es el paso previo a la apertura de un eventual procedimiento de infracción que podría terminar en el Tribunal de Justicia de la UE.

Junts critica que la medida se aprobara mediante real decreto sin pasar por las Cortes y la tilda de parche que carece de planificación e integración.

La investigación no cuestiona la potestad de España para regularizar, pero analiza posibles fallos en cooperación, expulsiones, asilo y diversidad lingüística.

La Comisión Europea examina una denuncia de Junts para comprobar si el método de regularización masiva de inmigrantes en España vulneró normas comunitarias.

La Comisión Europea examinará si el Gobierno español vulneró las normas comunitarias al articular la regularización masiva de inmigrantes. Bruselas ha registrado una denuncia de Junts y anuncia su estudio.

Se trata del paso previo a la posible apertura eventual de un procedimiento de infracción contra España.

El foco está en el método, no en la potestad nacional para regularizar, que Bruselas insiste en que es una "competencia nacional".

Pero Bruselas admite a trámite la denuncia de Junts para comprobar si su ejercicio ha respetado, o no, las "obligaciones europeas sobre cooperación, expulsiones, asilo y diversidad lingüística".

La respuesta europea llegó el 23 de octubre, en una carta firmada por la jefa de unidad Anita Vella a la que ha tenido acceso este periódico. La Comisión confirma el registro y anuncia que la examinará "a la luz de la legislación aplicable de la Unión Europea".

La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior comunicará sus conclusiones y las posibles actuaciones.

El partido de Carles Puigdemont había presentado la queja a principios de julio contra la regularización aprobada mediante real decreto en abril, según su documentación.

Junts subraya esa elección: el Gobierno recurrió a una norma del Ejecutivo en lugar de una ley debatida en las Cortes.

Y así, su denuncia cuestiona tanto la coordinación con el resto de Estados miembros como el diseño de los permisos y sus consecuencias.

Cuatro posibles vulneraciones

La primera objeción es la supuesta falta de información a la Comisión y a los demás gobiernos de los Veintisiete. El partido invoca el deber de cooperación leal y recuerda que un permiso español permite viajar por Schengen hasta 90 días de cada 180.

La segunda afecta al archivo de procedimientos de expulsión o retorno y a la revocación de órdenes al concederse la residencia.

Junts denuncia una fórmula general, "sin distinción individual", que alcanza a resoluciones confirmadas por los tribunales.

La tercera cuestiona la concesión del permiso de residencia a solicitantes de asilo que retiren su petición o recurso.

"El asilo se convierte en un atajo", sostiene el resumen del partido, traducido del catalán, al denunciar que se sustituye el examen de protección por el acceso a un permiso ordinario.

La cuarta objeción señala la insuficiente consideración de la lengua del territorio. Junts critica que su aprendizaje figure como un elemento más para renovar el permiso y reclama competencias de inmigración para Cataluña frente a una fórmula uniforme para todo el Estado.

"No se puede ignorar"

El partido presenta este enfoque como la diferencia respecto al PP y Vox. Según su resumen, ambas formaciones cuestionaron la regularización y recibieron en enero una respuesta del comisario Magnus Brunner centrada en la competencia nacional.

Junts añade que, en mayo, la Comisión reconoció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una "dimensión externa" con efectos que "no se pueden ignorar".

Su argumento es que decidir una regularización corresponde al Estado, pero eso no deja su ejecución al margen del derecho europeo.

La crítica también es política: las fuentes consultadas en Junts califican la medida de "parche, no una política".

Reprochan al Gobierno falta de planificación de las llegadas, del asilo y de la integración, además de descoordinación mientras la UE despliega sus nuevas reglas migratorias.

El expediente añade un frente al judicial. El Supremo rechazó el 8 de julio suspender cautelarmente el decreto a petición de la Generalitat Valenciana y Aragón y descartó consultar al TJUE "en este momento procesal"; los recursos siguen abiertos.

Proceso abierto

El proceso abierto en la maraña burocrática europea, en todo caso, hace que la posible sanción a España quede lejos.

Un anexo a la carta de la Comisión explica que un incumplimiento puede desembocar en emplazamiento, dictamen motivado y demanda ante el TJUE; si el Estado desoye la sentencia, la Comisión puede volver al tribunal para solicitar sanciones económicas.

En esa explicación general, Bruselas recuerda que conserva la decisión de actuar o archivar, y que la queja no paraliza la regularización ni anula los permisos concedidos.

El anexo prevé una evaluación preliminar en un plazo de dos meses desde el registro y decidir sobre emplazamiento o archivo en un periodo de un año, con información escrita si se supera ese plazo.