Dos apagones dejan sin luz La Palma a causa de "unos equipos obsoletos" cuya renovación lleva 13 años esperando al Ministerio

El Ejecutivo autonómico urge a ejecutar nuevas infraestructuras de almacenamiento y transporte eléctrico, señalando que la renovación de equipos aprobada aún no se ha materializado.

El informe oficial señala como causa del fallo una tormenta eléctrica que provocó averías en las líneas de alta tensión, mientras la Consejería anuncia que depurará responsabilidades.

El Gobierno de Canarias atribuye la vulnerabilidad del sistema al envejecimiento de las centrales eléctricas, con motores de más de 50 años y cuya renovación lleva 13 años pendiente.

La Palma sufre un cero energético tras registrar dos apagones consecutivos que dejaron sin suministro a más de 50.000 usuarios hasta su total resolución.

La Palma ha sufrido un "cero energético" que ha dejado sin luz la isla entera. Este periódico puede confirmar que no es un apagón, sino que han sido dos apagones seguidos: uno a las 4:10 horas de la madrugada y otro a las 6:38, hora canaria.

La crisis se ha resuelto al 100% en menos de cuatro horas, a las 10:26 hora canaria. Pero ha llevado al Gobierno insular a poner el foco político en "el envejecimiento de los equipos" de generación y en "una renovación" que, según el equipo del consejero de Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, "lleva 13 años pendiente" de los concursos estatales.

"Canarias llevaba 13 años esperando por los concursos de renovación de la generación eléctrica, desde los cambios normativos de 2013", señalan las fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias. El departamento asegura que ha reclamado reiteradamente al Ministerio modernizar unas centrales con "motores de más de 50 años".

Fuentes del entorno del presidente Fernando Clavijo describen los grupos como "obsoletos" y "viejos". Esa valoración política no acredita, de momento, la causa del apagón general: el parte oficial, al que ha tenido acceso este diario, mantiene su origen pendiente de determinar, pero señala a una tormenta eléctrica.

El equipo de Zapata dirige su advertencia inmediata a las empresas responsables del sistema. "El 'cero energético' es una responsabilidad de Endesa y Red Eléctrica, nos encargaremos de depurar responsabilidades", advierte.

La Consejería considera además "claramente insuficiente" el resultado del primer concurso de renovación de equipos para La Palma. Según sus datos, contempla actuaciones sobre siete grupos de Los Guinchos que suman 44,23 megavatios de potencia existente.

El departamento amplía su reclamación a las "infraestructuras pendientes" y señala al Cabildo de la isla por el convenio necesario para desarrollarlas. Su diagnóstico exige actuar simultáneamente sobre la generación, el almacenamiento y el transporte eléctrico.

Una renovación pendiente

El primer concurso estatal de generación se resolvió en febrero de 2026, tras más de una década de reclamaciones. El Ministerio confirmó posteriormente su resolución y abrió la tramitación de un segundo procedimiento para cubrir necesidades adicionales.

Según la Consejería, el primer concurso adjudicó más de 1.000 megavatios en Canarias. Los 44,23 megavatios que atribuye a las actuaciones palmeras corresponden a potencia existente, no a capacidad nueva añadida a la isla.

"En esto sí que se ha avanzado", sostienen las fuentes del entorno presidencial. Pero no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo, añaden, porque los cambios todavía no se han materializado porque "esos grupos aún hay que fabricarlos".

Y es que resolver los trámites administrativos no equivale a tener los equipos funcionando. Tampoco permite presentar todo el procedimiento como una única obra adjudicada para sustituir las instalaciones antiguas.

La Consejería sostiene que Red Eléctrica identifica otros 52 megavatios de potencia firme previstos para 2031. Esa cantidad figura para La Palma en la tramitación del segundo concurso anunciada por el Ministerio en julio.

Dos interrupciones distintas

El primer corte comenzó a las 04:10 horas, según la cronología oficial. Un incendio asociado a la tormenta eléctrica provocó la desconexión de la línea de 66 kilovoltios Guinchos–Valle y dejó sin servicio a 17.624 suministros.

A las 05:40 se había recuperado la alimentación de todos los afectados mediante conexiones alternativas de media tensión. La luz volvió, pero la línea averiada continuó fuera de servicio.

Pero a las 06:38 se produjo un nuevo 'cero', esta vez en toda La Palma. El apagón afectó a 50.508 suministros, incluidos los que acababan de recuperar la electricidad en el Valle.

La línea seguía indisponible por una avería en una bobina de bloqueo. Ese daño pertenece a la red y no demuestra que los equipos antiguos de generación provocaran la caída general.

Baterías y obras de transporte

La Consejería asegura que impulsa una batería de almacenamiento de 16 megavatios. La presenta como una herramienta para estabilizar el sistema, integrar renovables y reforzar la seguridad del suministro. Y ha logrado a las 10:26 horas la recuperación del 100% del suministro.

También reclama ejecutar la nueva subestación de Breñas y la línea Breñas–Valle. Según la información que dice manejar, ambas actuaciones siguen bloqueadas porque el Cabildo no ha firmado el convenio necesario con Red Eléctrica.

"Es fundamental resolver esta situación cuanto antes", sostiene el equipo de Zapata. La información facilitada no incorpora la versión del Cabildo sobre ese supuesto bloqueo.