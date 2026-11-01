La tragedia cambia la campaña: Sánchez busca zafarse del AVE, Feijóo adopta tono presidencial y Abascal radicaliza el discurso

Ada Colau y la izquierda alternativa buscan reacomodar su estrategia electoral, desmarcándose de la gestión ferroviaria y pidiendo la dimisión de Puente.

Santiago Abascal y Vox rechazan suspender su agenda de actos y radicalizan su discurso calificando lo sucedido como un crimen y atacando duramente al Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo adopta un perfil institucional y sobrio, exigiendo auditorías sobre las infraestructuras y criticando la negativa a dimitir del ministro Óscar Puente.

La tragedia de Urda, con 69 víctimas mortales, obliga al PSOE y a Pedro Sánchez a suspender actos festivos y reorientar su campaña electoral hacia la gestión pública.

La tragedia de Urda, que deja 69 víctimas mortales, ha cambiado por completo el tablero de la campaña electoral a solo un mes de que los españoles acudan a las urnas.

Los socialistas habían diseñado una campaña alegre y desenfadada con la que buscaban mostrar a un Pedro Sánchez cercano: un candidato que se animaba a bailar con el público, leía poemas de Lorca al visitar Granada o le declaraba su amor a Begoña Gómez con beso incluido.

Una calculada estrategia con la que pretendían humanizar al líder del Ejecutivo y alejarlo de la imagen de estratega frío que han dibujado sus críticos.

“Ellos se acuerdan de mi madre y yo de las suyas cuando subo las pensiones”, repetía Sánchez.

Una fórmula que, según admitían en sus filas, les estaba funcionando y lograba movilizar a sus votantes. Un ejemplo: el último mitin antes de la tragedia, celebrado en Gijón, reunió a 6.000 personas.

Los socialistas afirmaban que era su récord y que en ese recinto lo máximo que habían logrado reunir eran 5.000 en 2008. "Nunca he visto una movilización así", afirmaba un líder territorial a comienzos de la semana.

Ahora, todo ha cambiado. En el PSOE reconocen que la magnitud de la catástrofe les obliga a replantear el rumbo. Ya no habrá más bailes: el foco vuelve a situarse de lleno en la gestión de los últimos ocho años y no en los buenos sentimientos, en la simpatía del candidato o en lo que haría la derecha si llega al poder. Lo que permitía a los socialistas alentar el miedo al recorte de las pensiones.

El mismo miércoles de la tragedia, de hecho, se había publicado una entrevista de Sánchez en el podcast “Keep it cutre”, donde conversó con dos jóvenes millennials sobre algoritmos y feminismo, admitió que dedica media hora diaria a la meditación y confesó haber convocado las elecciones, no por frialdad táctica con asesores, sino tras consultarlo con sus padres y con Begoña Gómez durante la comida familiar de los domingos.

Desde septiembre, el presidente había concedido tres entrevistas audiovisuales a formatos de entretenimiento (La Revuelta, El Intermedio y el citado podcast) frente a solo dos apariciones informativas (Cadena SER y TVE). Para este jueves estaba prevista la grabación de una entrega de Salvados en una cafetería, pero el rodaje ha tenido que ser aplazado.

Los socialistas también han suspendido un mitin en Vitoria y, de cara a los próximos días, admiten abiertamente que irán improvisando.

Aseguran que la prioridad absoluta son las víctimas, mientras el balance sobre la gestión de los últimos ocho años vuelve a instalarse como el tema principal de la contienda.

Durante la próxima semana no cuentan con actos preparados, condicionados además por la celebración de la Cumbre Iberoamericana en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Ferraz ambicionaba organizar un acto conjunto con Lula da Silva. Ahora, en la Moncloa ven lejana la posibilidad de que el presidente brasileño visite finalmente España, a pesar de que días atrás daban por segura su presencia.

Otra mandataria cuya asistencia está en el aire es la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ahora advierte de que su viaje no está cerrado debido a compromisos internacionales.

Un Feijóo "presidenciable"

Mientras el PSOE intenta recomponerse, el PP ha encontrado su espacio. Tras varias semanas compitiendo con Vox, Alberto Núñez Feijóo ha aparcado las declaraciones más controvertidas para proyectar un perfil estrictamente presidenciable.

El jefe de la oposición opta por comparecencias institucionales marcadas por un tono sobrio, crespón negro de fondo junto a la bandera española y europea mientras lanza un mensaje que evita la confrontación partidista.

Urda (Toledo). 28-10-2026. Dolor, solidaridad y exigencia. https://t.co/hmDN1oDTm8 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

Durante las primeras horas, el presidente del PP insistió en que lo prioritario era atender a los afectados y que no era el día de "pedir responsabilidades políticas", si bien remarcó que los españoles "tienen derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras".

Al día siguiente visitó Urda para apuntalar ese perfil institucional: se reunió con expertos y exhibió unidad al comparecer junto al presidente autonómico de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

Feijóo solo endureció el tono tras la comparecencia de Óscar Puente, en la que el ministro de Transportes descartó presentar su renuncia.

“Si no dimiten, les dimitiremos en las urnas”, afirmó el líder de la oposición. Sólo unos minutos antes, Feijóo se había reunido en Génova con expertos en infraestructuras ante un cartel que ponía "gestión, rigor, experiencia".

España merece volver a tener un sistema ferroviario seguro, fiable y referente internacional Esto tiene que cambiar: podemos volver a ser un país que funcione Con menos excusas. Con más rigor, experiencia y gestión https://t.co/gGqg836n1J — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) October 30, 2026

En paralelo, el PP ha dado un giro a su estrategia en redes sociales: tras arrancar la campaña abonado a los “zascas” y al humor, ahora solo difunde información con aire institucional.

Un Vox duro

Una postura opuesta a la de Vox. Los de Santiago Abascal habían inaugurado la precampaña con un tono moderado que descolocaba a la izquierda. Sin embargo, tras la catástrofe, fueron los únicos que se negaron a suspender sus actos.

Su apuesta, lejos de buscar la moderación, vuelve a situarlos en la trinchera más dura.

El partido ha elevado el tono con ataques directos, llegando a rebautizar al ministro de Transportes como “Óscar Muerte”.

El resto de sus pronunciamientos se mueve en la misma línea bronca: “No es un error humano, ni técnico, es un crimen contra los intereses de España”, ha afirmado Abascal.

No callaremos jamás ante la muerte injusta y evitable de 74 españoles. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. NO CALLAREMOS JAMÁS ante una organización criminal que ha secuestrado el gobierno, ha puesto en riesgo a los españoles, y ha traicionado el interés general. (Discurso íntegro en #Ávila) — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 29, 2026

Colau busca su sitio

Entretanto, el Frente Amplio busca su sitio. Ada Colau fue designada candidata con la previsión de que el debate de campaña versase, sobre todo, sobre vivienda.

Sin embargo, la discusión sobre el estado de las infraestructuras y la gestión de los últimos ocho años —un periodo en el que primero Unidas Podemos y más tarde Sumar han formado parte del Gobierno— actúa como un lastre para su candidatura.

La primera en desmarcarse y criticar al Gobierno fue Irene Montero (Podemos), quien lamentó que se utilizase a un trabajador de Adif como chivo expiatorio.

Más tarde, junto a ERC, los morados registraron la petición de comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente.

A las pocas horas, Sumar se unía a la ofensiva con otro escrito propio.

Tras una tibia reacción inicial, Colau terminó desmarcándose este viernes al exigir la “dimisión” de Puente “lo antes posible”, pese a que, tras la tragedia de Adamuz, Sumar le había mostrado su respaldo total.