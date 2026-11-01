Primer sondeo tras la tragedia: PP y Vox amplían su ventaja y Sánchez sigue cayendo pese a vaciar al Frente Amplio

Pese a las presiones de socios como Frente Amplio, PNV o BNG tras el accidente con 69 muertos, Óscar Puente descarta dimitir y el PP se personará como acusación popular.

Los potenciales socios a la izquierda de Pedro Sánchez se desploman, eliminando cualquier opción de revalidar un nuevo Gobierno de coalición.

El PP consolida su victoria ampliando distancia con el PSOE, mientras Vox se acerca al 20% del voto y duplica holgadamente sus resultados de 2023.

Un nuevo sondeo de SocioMétrica refleja que la tragedia ferroviaria de Urda y la permanencia de Óscar Puente cortan la leve remontada del PSOE y benefician al bloque de la derecha.

Todo ha cambiado. El trágico accidente de Urda en el que han fallecido 69 personas y la decisión de Sánchez de mantener en el cargo al ministro Óscar Puente han roto todas las tendencias.

El sondeo de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche a las 10 horas indica que ambos hechos han quebrado la leve remontada que el PSOE de Pedro Sánchez había iniciado tras la convocatoria electoral.

Los dos partidos de la oposición, PP y Vox, crecen en número de escaños y porcentaje de voto respecto al sondeo publicado hace una semana.

Alberto Núñez Feijóo consolida su victoria, mejora su resultado respecto a 2023 y amplía su distancia frente al PSOE.

En cuanto a Vox, ya duplica ampliamente su resultado de las anteriores elecciones y se acerca al 20% del voto.

El PSOE de Sánchez retrocede y sus potenciales socios situados a su izquierda se desploman.

Y esto pulveriza cualquier opción de revalidar el actual "Gobierno de progreso".

Mientras la candidata Ada Colau intenta afianzar su liderazgo, el Frente Amplio hoy sólo tendría opciones de obtener escaños en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares.

En cuanto a Podemos, como ya ocurría hace una semana, no obtendría ni un solo escaño en las circunscripciones en las que concurre en solitario.

Tampoco a través de la candidatura conjunta Unidad del Pueblo Canario (UPC), que ha constituido junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar.

De este modo, la única esperanza de Podemos se mantiene en la alianza alcanzada con ERC en Cataluña.

Y la candidata a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, hoy no tiene garantizado el escaño.

Hay que prestar atención a los movimientos que se producen en Cataluña y País Vasco, porque forman parte de los retos que tendrá que afrontar un hipotético Gobierno de Feijóo.

En ambos casos, crece la izquierda independentista (ERC y Bildu), en detrimento de los partidos nacionalistas conservadores (Junts y PNV).

También se refuerza la izquierda soberanista en Andalucía (con la irrupción de Adelante Andalucía) y Comunidad Valenciana (gracias a la alianza de Compromís con Podemos, IU y ERC).

Es decir, la izquierda nacional retrocede, pero crecen en el resto del país las fuerzas de izquierdas aliadas de ERC y Bildu.

Pero el sondeo que EL ESPAÑOL publicará esta noche a las 10 indica que en estos momentos no hay ninguna fórmula de gobierno alternativa a la formada por el bloque de la derecha.

Siguen sin opciones de obtener escaño tanto la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez, como Iustitia Europa y Democracia21.

En la valoración de líderes, Pedro Sánchez vuelve a ser el que provoca más rechazo (sólo por detrás de Irene Montero) y el que tiene menos apoyo entre los votantes de su propio partido.

Y crece por encima de los 20 puntos la distancia entre quienes creen que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, y quienes siguen apostando por la capacidad de supervivencia de Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el viernes en rueda de prensa que no tiene intención de dimitir, pero a la nueva tragedia ferroviaria que se ha registrado en Urda (Toledo), con un saldo provisional de 69 muertos.

El ministro se mostró apesadumbrado por su propio futuro personal: "Sé el calvario al que me van a someter", señaló, "encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad".

Puente llevará al Consejo de Ministros del martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente.

El Gobierno confía aliviar así la presión sobre el ministro de Transportes, cuando comparezca por la tarde ante la Diputación Permanente de las Cortes para explicar las causas del siniestro.

La estrategia del Gobierno se ha centrado en señalar el "fallo humano" de un operario del centro de control de Atocha, que instó al maquinista del tren AVE de Renfe a retomar la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, la investigación de la Guardia Civil se centra en una sucesión de fallos de los sistemas de seguridad y los procedimientos, previos a ese error humano.

El propio ministro desveló este viernes que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la parada de los trenes y la posterior colisión, ha fallado este año 170 veces. Aunque aseguró que ese dato entra dentro de la "normalidad".

El nuevo Frente Amplio ya ha reclamado la dimisión o la destitución de Puente. El BNG cree que tiene "los días contados".

También el PNV cree que el ministro de Transportes debe asumir sus "responsabilidades políticas" por la nueva catástrofe ferroviaria.

El PP ha anunciado este domingo que se personará como acusación popular en la causa que instruye la titular del Juzgado de Instrucción de Orgaz (Toledo) para esclarecer las causas del siniestro.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha indicado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra.

El anterior sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el 25 de octubre situaba al PP como el partido más votado con 135 escaños (32%). A los que hay que sumar otros dos escaños de la lista conjunta UPN-PP de Navarra.

Tras los populares, el PSOE con 108 escaños (27%) y Vox con 63 (18,6%).

Y ya muy a larga distancia, la alianza sellada por ERC y Podemos en Cataluña, con 9 diputados (2,6%).

A continuación se producía un empate a 7 escaños entre Junts y Bildu. Y el Frente Amplio rezagado con 6 diputados.

Entre el resto de partidos nacionalistas y regionales, el PNV se quedaba con 4 escaños (0,8%), el Front Valencià liderado por Compromís obtenía 3 (0,9%), Adelante Andalucía 2 (1,2%), BNG 2 (0,9%) y CC 1 (0,4%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.