Muñoz-Atanet, consejero andaluz: "Mi mujer me dijo desde el AVE minutos antes del choque que era un desastre y habría otra desgracia"

Exige una auditoría completa del corredor ferroviario antes de su reapertura y defiende que la línea no debe volver a operar hasta que existan plenas garantías de seguridad para los viajeros.

Asegura que el gasto en mantenimiento por tren y kilómetro ha caído un 26% en los últimos años y critica la opacidad de Adif, así como los constantes fallos en el sistema de señalización LZB que derivan en un uso excesivo de llamadas manuales.

Muñoz-Atanet denuncia una mala gestión del Ministerio de Transportes y sostiene que el accidente no se debe a un fallo humano aislado, sino a un fallo sistémico en la conservación, protocolos e incremento de servicios en la línea Madrid-Andalucía.

El consejero de Fomento andaluz, Mario Muñoz-Atanet, revela que su esposa viajaba en el AVE siniestrado en Urda y le envió un mensaje minutos antes del choque alertando de que el tren se movía de forma alarmante y que volvería a ocurrir una desgracia.

Es sábado a mediodía, apenas quedan minutos para la hora del almuerzo y el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía acaba de terminar una teleconferencia con sus colegas de las CCAA, en la sede de su departamento. Mario Muñoz-Atanet Sánchez (Madrid, 1974) atiende el teléfono con el tono pausado, pero indignado, de quien enlaza jornadas sin tregua... y el funeral de una amiga, Fátima Báñez.

Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, Muñoz-Atanet sabe ser un político, pero viene de un estricto perfil técnico, dentro del organigrama de Juanma Moreno. Llegó a la Junta en 2019 como director general de Infraestructuras y fue promocionado hasta consejero avalado por su hoja de servicios en la gestión civil y su conocimiento milimétrico de la obra pública andaluza.

Pero en el siniestro ferroviario de Urda —acaecido el pasado miércoles, apenas nueve meses después de los 46 muertos de la tragedia de Adamuz—, la frontera entre la alta responsabilidad política y el desgarro personal saltó por los aires. Su esposa Ana, también ingeniera de caminos, regresaba a Sevilla en el AVE siniestrado tras asistir en Madrid a una reunión ineludible.

Aquel viaje en tren rompía un pacto tácito dictado por el instinto de supervivencia: desde la catástrofe de Adamuz, en enero, su mujer "se había negado" a subirse al AVE por pura desconfianza hacia la línea.

Era la primera vez en casi un año y, apenas media hora antes de que el convoy, a casi 200 kilómetros por hora, embistiera al Iryo detenido a la altura de Urda (Toledo), mensajeó a su marido: el tren se agitaba con un traqueteo insoportable, se había parado y emitía crujidos alarmantes. "Esto es horrible, cualquier día va a volver a haber otra desgracia". Minutos más tarde, efectivamente, ocurrió.

Muñoz-Atanet disecciona para EL ESPAÑOL la degradación de un corredor ferroviario que ha dejado, al menos, 115 fallecidos en menos de un año. Responde con la precisión milimétrica del ingeniero y la sequedad del adversario político. Sin disimular la indignación del marido.

Dos siniestros de extrema gravedad en la misma infraestructura en apenas 9 meses. Con más de un centenar de muertos en total. Pedro Sánchez promete "investigar a fondo", Óscar Puente defiende la "inversión récord del Ejecutivo"... Perdone que empiece de golpe, ¿considera que el ministro de Transportes está inhabilitado políticamente para seguir gestionando la crisis?

¿Para seguir gestionando la crisis?

Sí. Este mismo viernes dijo que él se queda, que tenía que quedarse.

Ya. Hombre, los dirigentes somos los responsables de la gestión en nuestra materia, tanto para bien como para mal. Cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan. Así que, evidentemente, tienen que asumir las responsabilidades que correspondan.

Entiendo que las 'responsabilidades que correspondan'... ¿me equivoco si interpreto que, en su opinión, es la dimisión?

Dice que ha puesto su cargo a disposición del presidente, y parece que de Pedro Sánchez lo ha corroborado en el cargo, ¿no? Eso es lo que yo he leído. Con lo cual, el responsable ahora mismo de la situación es Pedro Sánchez.

Mario Muñoz-Atanet, consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, en su despacho. Salvador López Medina

Usted es ingeniero de caminos y consejero de Fomento. En su opinión, ¿en qué momento el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un corredor seguro?

Con Adamuz ya se vio que había un problema y con este siguiente accidente ya se ha evidenciado que estamos ante una situación altamente grave. Que tenemos un problema importante en la gestión de este corredor ferroviario. Un problema enorme. No es normal que en nueve meses se produzca otro accidente de este tipo.

Por tanto, hay una evidencia clara de que la gestión que se está haciendo en este corredor, en todos los sentidos —en mantenimiento, protocolos, ejecución de las obras de forma simultánea, la explotación, la entrada de nuevos operadores de transporte— es todo un caos. Y fruto de ese caos, desgraciadamente, estamos viendo la recurrencia de accidentes que no debieran producirse, ojalá nunca. Pero menos aún de una forma tan concatenada.

Usted ha dicho que el sistema ferroviario está 'obsoleto'. La línea tiene un sistema de señalización, el LZB, que data del año 92, la migración al ERTMS se licitó en 2021 y tenía que haberse terminado en enero de este año. Obligar a operadores privados como Iryo o Ouigo a utilizar sistemas anticuados, ¿forma parte de la vulnerabilidad de la línea?

Sin lugar a dudas. El LZB es un sistema que ha funcionado durante muchos años. Y que funciona si tiene un mantenimiento adecuado. Pero el mantenimiento no es adecuado cuando hay datos oficiales de 170 caídas en los 10 primeros meses de año en este corredor.

Este sábado, publicábamos en EL ESPAÑOL que, menos de 12 horas antes, en el mismo punto kilométrico, se cayó el LZB y mantuvo un tren AVE parado más de 11 minutos.

Sí, sí, sí... 170 veces es que el sistema se cae un día sí y el otro no, más o menos. Yo creo que eso es una evidencia. Y además, ocurre que no hay línea de mantenimiento.

¿Cómo?

Que el fabricante ya no fabrica componentes de repuesto, y van a soluciones artesanales que, evidentemente, tardan tiempo en reponerse. Y todo eso hace que si 12 horas antes lo habían detectado, a lo mejor no lo pudieron arreglar o lo arreglarían de aquella manera y finalmente volvió a fallar, ¿no?

Me está sugiriendo...

Es evidente que ese sistema ha funcionado en su época, pero que ahora hay sistemas mucho más modernos que el Gobierno ha podido instalar en este corredor. Pero han tomado la decisión de compatibilizar la ejecución de una obra compleja con la introducción de nuevos operadores, triplicando el número de servicios.

Posiblemente, si se hubiera acompasado de una manera más razonable la ejecución de la obra con los servicios, a lo mejor esto podía haber estado terminado en muchísimo menos tiempo. Pero llevan cinco años haciendo una obra complejísima y, según los acontecimientos, poniendo en riesgo a miles y miles de familias que están utilizando este corredor.

"Esto no es un fallo humano, sino sistémico. Si Sánchez sostiene a Puente, el responsable de la situación del tren es el presidente"

Vayamos al mantenimiento. Según sus cálculos, el gasto de mantenimiento por tren y kilómetro ha caído un 26% en los últimos años. ¿Se ha aumentado el tráfico sin reforzar suficientemente la conservación de la línea? Imaginemos que el 29 de noviembre gana el Partido Popular y gobierna Feijóo. Su Consejería de Fomento andaluza, ¿qué inversión le pedirán?

Respecto al tema de la inversión, yo creo que aquí el problema es que hay una opacidad total por parte de Adif. Así que acceder a la información es muy difícil. Nosotros solicitamos la revisión del mapa ferroviario andaluz, porque sabemos a través de los viajeros las deficiencias que se producen, pero realmente no podemos ni acceder a las vías ni constatar esas deficiencias. Por eso, para sacar datos de inversiones de Adif nos cuesta...

Finalmente hicimos el análisis y comparamos entre 2019 y 2024. El mantenimiento debe ser razonablemente proporcional a la solicitación de la infraestructura. Y deflactando con el IPC —porque muchas veces no lo meten, y hay una inflación tremenda—, te das cuenta de que hay una caída de un 26% teniendo en cuenta que hay tantos trenes-kilómetros más recorriendo la vía.

O sea, que al final sí les dieron la información.

No. Esos son los dos datos que encontramos nosotros, y que pudimos comparar. Los de 2025 y 2026 ya lo veremos, porque no los publican.

Y con respecto a la necesidad de inversión para el próximo Gobierno, pues lo hilo con lo que le decía: hay que revisar la infraestructura. No sabemos su situación, no lo podemos saber. Y sería muy aventurado... primero, hay que hacer una auditoría del corredor y luego evaluar y presupuestar.

Por lo que me han contado, usted empezó en la Consejería desde abajo. Entiendo, que ha convivido con gobiernos socialistas que tenían de contraparte en Madrid un gobierno socialista. ¿La comunicación con Adif era diferente entonces? Por lo que me está contando ahora mismo, con Adif no hay casi comunicación.

No, no, ni con el Ministerio. El ministro está obligado a hacer dos conferencias sectoriales al año. En los últimos cuatro años nos tenían que haber convocado ocho veces, pues nos han convocado una vez. Y además fue debido al recurso que le puso la Comunidad de Madrid, que le plantó un contencioso.

Además, a esa conferencia sectorial, primero, no fue el ministro, porque él siempre ha dicho que no se reúne con consejeros, y nos mandó al secretario de Estado. Segundo, en el orden del día no planteaban hablar ni del estado del ferrocarril ni del estado de las carreteras.

¿Y qué plantearon, hablar del café que les ofrecerían?

Pues eso [risas]... hablar de la movilidad sostenible, de sus historias... pero en ningún caso del estado de la infraestructura.

Juanma Moreno ha llegado a afirmar que el AVE Madrid-Andalucía "ha dejado de ser un transporte seguro" y ha sugerido que él no se montaría. Ahora, la línea está suspendida hasta el 13 de diciembre, en teoría. Si el Gobierno decide reabrir sin que el sistema ERTMS esté plenamente operativo, ¿es aconsejable subirse al tren?

La verdad es que es complejo... ahora mismo, lo que aparentemente se puede concluir de la situación es que esa infraestructura no es segura. Eso es una evidencia. El punto de vista estadístico te dice que eso es evidentemente no seguro. Pero hace falta un análisis, y nosotros no podemos mandar a nadie para que haga una inspección.

No podemos garantizar que la seguridad exista en este momento. Y cuando reabran, será responsabilidad de ellos si aseguran que es un corredor realmente fiable.

el consejero Mario Muñoz-Atanet, posa para el fotógrafo de EL ESPAÑOL en su despacho de consejero de Fomento. Salvador López Medina

¿Qué pediría usted?

No sé lo que harán. Si simplemente arreglan el tramo que se ha roto, pues hombre, yo seguiría con muchísimas incógnitas y con muchísimas dudas.

Feijóo ha prometido una auditoría completa si le toca gobernar. Si los informes técnicos de esa auditoría concluyen que la línea no garantiza la seguridad, ¿ustedes le pedirán al nuevo gobierno cortar la línea, pararla hasta que podamos estar seguros?

Oiga, yo creo que está claro y Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho. Si la infraestructura no está en condiciones, evidentemente no se puede abrir.

Nosotros recientemente hemos tenido que cortar una carretera porque un puente ha tenido un problema. Te duele porque tienes que buscar un desvío y tal. ¡Pero oye, es que es tu obligación! Lo que no puedes es mantener un servicio poniendo en juego la vida de muchísimos ciudadanos, ¿no?

Óscar Puente ha calificado lo ocurrido en Urda como 'inverosímil' e 'inexplicable'. Y ha apuntado a una cadena de fallos que acaban en el operario del control de Atocha. ¿Usted cree que se puede señalar a un 'fallo humano' o el hecho de que Adamuz ocurriera sólo nueve meses antes nos indica otra cosa?

Yo creo que aquí hay un fallo sistémico. Aquí no hay un fallo, aquí hay una cadena de fallos. Evidentemente, no es un fallo humano.

Desarrolle eso, por favor.

El humano forma parte de la cadena. Si se fija, en el procedimiento siempre hay mecanismos de seguridad automáticos, todos previos al humano, que está al final, cuando ya caen todos los sistemas. Es el último eslabón, el último recurso. Pero según estamos viendo, es una normalidad ya, cuando debería ser una excepción.

Hemos visto que el sistema ha caído 170 veces este año. He leído que un responsable de circulación ha llegado a dar hasta 104 telefonemas en un solo turno. Y los sindicatos, como llevándose las manos a la cabeza, diciendo que es un disparate. ¿Tiene que actuar 104 veces el humano debido a que han fallado los sistemas de seguridad en un mismo turno? Pues entonces, ¿en qué situación está la infraestructura ferroviaria? ¿Cómo tenemos este sistema que funciona con tantísimos fallos?

"Si la vía no está en condiciones, la obligación ineludible es no volver a abrirla hasta que podamos garantizar que el AVE Madrid-Andalucía es seguro"

Hablando de...

¡Evidentemente no es un fallo humano! Porque el sistema se mecanizó. Mire, en el siglo XIX lo que hacían era llamarse entre estación y estación. Ésos eran los sistemas de comunicación: 'Oye, que el tren va a salir de esta estación y va para allá'. Y en el ámbito de esas dos estaciones se mantenía totalmente libre la vía, para que hubiera seguridad.

Hoy día hay sistemas mecanizados, automatizados, para evitar precisamente ese fallo humano que se produce, ¡claro que se produce! El problema es que han fallado absolutamente todos los sistemas tecnológicos previos y le ponemos el fallo al humano. Pero bueno, ¿y las capas de seguridad que han caído por el camino, qué pasa? ¿Quién es responsable?

Hablando de comunicaciones entre humanos, se ha conocido que el AVE circuló durante 17 minutos a 200 por hora sin que nadie lo parara antes de embestir al Iryo. ¿Cómo se explica técnicamente esto? ¿Es posible que además también fallaran las comunicaciones?

Pues la verdad que yo también lo veo... yo creo que todo tiene que ver con este sistema tan precario. Si tenemos un sistema de transportes en precario donde estamos poniendo la responsabilidad en el humano continuamente, obligándole a hacer una gestión manual del sistema, lo que ocurre es que nos estamos arriesgando a que se produzcan este tipo de incidencias.

Es decir, atender 104 telefonemas en un turno es un disparate. A lo mejor este hombre de Atocha estaba ocupándose de este y atendiendo otro a la vez, porque el sistema de seguridad se nos está cayendo continuamente. Entonces, al final, lo que estamos es degradando el nivel de seguridad.

Estos trenes viajan incluso a 300 km/h...

El nivel de seguridad es muy riguroso, muy robusto, yo siempre lo digo. El sistema ferroviario tiene muchos sistemas automáticos. Pero si hacemos que vayan fallando y lo dejamos todo en manos de la comunicación humana por parte del centro de control, lo estamos sometiendo a un riesgo enorme. Tiene que tomar muchas decisiones unas personas que pueden fallar, como todos podemos fallar en cualquier momento.

Los sistemas automáticos de seguridad dependen de un buen mantenimiento, de una buena previsión, de unos buenos directores que toman decisiones de cómo hacer las actuaciones de mantenimiento, de si hacemos la obra de forma simultánea o no...

Y usted cree que se ha hecho mal en el Ministerio.

Yo muchas veces lo digo. En la Consejería de Fomento, cuando nosotros llegamos, no había ni un Metro en construcción, no había ninguna autovía en construcción, no había ningún plan de transporte metropolitano redactado, los contratos de conservación integral de carreteras estaban todos caducados, no había... o sea, era todo un desastre.

Y nosotros, con los mismos funcionarios, con los mismos equipos técnicos, exactamente los mismos —es más, con 150 menos—, tenemos ahora mismo cinco Metros en construcción de forma simultánea, cinco autovías, hemos renovado todos los contratos de conservación de carreteras, hemos licitado y adjudicado todas las concesiones de transporte en autobús.

Las banderas andaluza, española y europea, junto al retrato de FelipeVI, en el despacho del consejero Mario Muñoz-Atanet. Salvador López Medina

O sea, que sí se podía.

Hombre, cuando señalan a los funcionarios, al operador... ¡Perdona, esa gente sabe hacer bien su trabajo! El problema es cuando tú no le das los recursos necesarios para que lo hagan, cuando tú no diriges bien el barco.

Si uno mira el organigrama del Ministerio, la capa de nombramientos políticos llega hasta muy abajo...

Es a lo que están acostumbrados a hacer en el PSOE. Aquí en Andalucía ocurría igual. Mis directores son especialistas en la materia. No ponemos un director que no sea un especialista de reconocido prestigio y con una trayectoria profesional estupenda. ¡Y nos cuesta mucho! Porque claro, la Administración paga lo que paga y es muy difícil traer del sector privado gente buena.

Aquí en Andalucía hacían lo mismo, los directores anteriores, la verdad, no tenían el perfil que tienen los que tenemos ahora en la Junta de Andalucía. Y eso es fundamental, ésa es la clave, esto es gestión. El fallo que se ha producido es un problema derivado de una mala gestión, en todos los sentidos.

Permítame que entre en el capítulo personal. ¿Su mujer le puso un mensaje minutos antes del accidente diciéndole: 'Esto es un desastre, el tren hace un ruido tremendo, cualquier día va a haber otra desgracia'? Como consejero de Fomento y esposo, ¿cómo se gestiona esto emocionalmente?

Bueno, pues con una impotencia tremenda. Ver que ocurrió hace nueve meses otra desgracia de características muy similares y que, de repente, tenemos una peor y, además, anunciándola absolutamente todo el mundo... los maquinistas, los sindicatos, los ingenieros, todos advertían.

La huelga que habían convocado los maquinistas antes del siniestro también que era para la mejora de la seguridad. Esto ha sido anunciado permanentemente. Yo llevo aquí desde el 2019, y antes de Adamuz ya habíamos reclamado, habíamos advertido de los riesgos permanentemente al Ministerio. Es una tragedia que nos encontremos en esta situación.

Y usted, al otro lado del teléfono...

Mi mujer es ingeniera de caminos también, como yo, profesional de la materia. Y ella, ciertamente, me puso esos mensajes media hora antes del accidente. En fin, lo llevamos de la mejor manera posible, pero con una impotencia y una indignación tremendas, como puede usted comprobar.

Sobre todo, cuando además hablas con el sector, con tus compañeros, con los profesionales... y todos concluyen en lo mismo, ¿no? Que esto es una consecuencia de una pésima gestión por parte del Ministerio de una infraestructura que tiene que ser muy segura, y que no puede estar gestionada de esta manera.

Juanma Moreno dijo 'yo no viajaría ahora en AVE'. Usted, consejero del ramo, entre Adamuz y el pasado miércoles, ¿llegó a subirse en el AVE?

Pues mire, Alberto, mi mujer precisamente me dijo: 'Desde Adamuz no me he querido subir en el tren'. Y esta vez tuvo que hacerlo porque la empresa le citó allí, no le quedó más remedio. Pero ella ha evitado todo lo posible montarse en el tren.

Y yo, precisamente, la única vez que he subido al AVE desde Adamuz fue para ir a la conferencia sectorial, a ésta que nos convocó el ministro el 28 de julio. La única vez. Y ciertamente sí, los traqueteos y los movimientos son evidentes

"De las ocho a las que estaba obligado por ley, el ministro nos ha convocado a una sola conferencia sectorial, y él ni vino a la reunión"

¿Qué tipo de responsabilidades estarían ustedes dispuestos a reclamar? ¿Solo políticas, un contencioso-administrativo, o incluso penales?

Esto precisa de una investigación profunda para ver qué es lo que ha ocurrido. Y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan. Eso lo tendrán que determinar los juzgados, ¿no?

Va a ser un proceso complejo, seguro. Tiene muchas componentes, muchas variables, pero lo que es importante es que se investigue, se analice y que no ocurra como con Adamuz, que continuamos sin saber todavía qué es lo que ocurrió.

Bueno, parece que ni con Adamuz, ni con el apagón, ni con Ceuta...

Sí, sí, es la costumbre de este Gobierno, ocultar absolutamente todo y tapar tapar un escándalo con otro. Hace nada estábamos hablando de Ceuta y es que ya no nos acordamos. Uno piensa en Ceuta, que fue hace muy poco tiempo, y ya te piensas que fue el año pasado.

Tres meses. Se cuplieron el viernes.

Tremendo, tremendo... estamos intentando resolver ese problema, ayudar para allí, y ahora de repente otro escándalo. Y ahora montarán el siguiente escándalo dentro de poco, seguro.

Permítame que mire al futuro que anticipan las encuestas. Feijóo ha dicho que si tiene que clausurar el AVE Madrid-Andalucía, lo hará hasta que sea seguro. ¿Qué plazo es permisible en lo económico, en lo social, incluso en lo político para reabrir? Ustedes necesitan estar comunicados con el resto de la Península...

Me encantaría poder responderle. Mire, yo pienso en tantos millones de euros, en tantos meses y en tantos... pero es lo que siempre nos pasa con la infraestructura ferroviaria, que al no poder ni acceder a ninguno a los expedientes ni a inspeccionar la vía, sería muy aventurado que yo le dijera algo. No lo podemos saber.

¿Le pedirá al próximo ministro de Fomento mejor comunicación, es decir, poder acceder a ese tipo de información?

¡Por supuestísimo que sí! La transparencia hoy día se defiende en todos lados, ¿no? Y tratar con un Gobierno como éste, que es absolutamente opaco en todo, impide que las Comunidades Autónomas conozcan la situación de sus infraestructuras. Al fin y al cabo, los que estamos aquí somos los que conocemos los problemas y la necesidad de los ciudadanos. La falta de comunicación es una más de las ineficiencias, otro síntoma de la mala gestión.

Nadie se reúne con los consejeros. Levantan un muro entre las autonomías y el Gobierno central para todo. Si le sumas eso la mala gestión operativa, administrativa, económica, de mantenimiento y de operación de todo el sistema, pues es un caos. Estamos ante un Gobierno que es un caos.

"El segundo siniestro en la misma vía en nueve meses no es casualidad, es la consecuencia directa de una pésima gestión"

En esta semana o durante la crisis posterior a Adamuz —que además fue en su territorio—, y en los tiempos de valle normales, ¿usted ha llegado a hablar personalmente con el ministro?

Personalmente con el ministro, en una ocasión. Tuvimos una visita a Almería este verano. Pero estábamos visitando una obra, no pudimos debatir nada.

Lo que dicen los ingleses 'small talk', ¿no? Ningún tema abordado en concreto.

Exactamente. Lo típico: la foto, cada uno hace su discurso y nos vamos.

Pero nosotros le hemos mandado cartas reclamándole la mejora del sistema ferroviario, de todas las infraestructuras viarias. Pero nunca responde... no hay interlocución posible con el Gobierno.

Y con su colega en Castilla-La Mancha...

Precisamente me llamó el otro día para preguntarme por el estado de mi mujer, y se lo agradecí mucho. Además, he coincidido en alguna ocasión, en algún foro. Los consejeros son más accesibles, eso sí es verdad.