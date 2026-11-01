Un 74% de los españoles, incluido un 59% de votantes del PSOE, piden que Óscar Puente dimita o Sánchez lo cese

La investigación de la Guardia Civil apunta a una cadena de fallos en los sistemas de seguridad e infraestructuras previo al error humano en el centro de control.

Socios de Gobierno como el Frente Amplio y el PNV, junto a la oposición, presionan para depurar responsabilidades políticas por la tragedia que elevó a 115 los muertos en nueve meses.

Pedro Sánchez mantiene su confianza en el ministro de Transportes, quien ha descartado dimitir para dar explicaciones y estudiar soluciones ante los fallos en la red.

Un 73,6% de los españoles exige la dimisión o cese de Óscar Puente tras el accidente de Urda, petición secundada por el 59% de los votantes del PSOE y el 62% del Frente Amplio.

Tres de cada cuatro españoles (el 73,6%) consideran que el ministro de Transporte, Óscar Puente, debe dimitir o ser cesado por Sánchez, tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que deja hasta el momento 69 muertos.

Incluso una amplia mayoría del 59% de los votantes del PSOE y el 62% del Frente Amplio creen que Puente debe asumir de este modo su responsabilidad política, según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez ha reafirmado su confianza en Óscar Puente, quien en su rueda de prensa del viernes anunció que no tiene intención de dimitir.

El ministro se mostró apesadumbrado por su propio futuro personal: "Sé el calvario al que me van a someter", señaló, "encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad".

Según el sondeo de SocioMétrica, sólo el 16,3% de los españoles es partidario de que Puente siga en el cargo.

En su propio partido, sólo el 27,7% de los votantes socialistas respaldan al ministro de Transportes. Y este apoyo se eleva ligeramente a uno de cada tres (34%) de quienes votaron a Sumar (hoy Frente Amplio).

Un arrollador 95% de los votantes del PP y Vox exigen su cese o su dimisión, como responsable de la falta de inversiones para garantizar la seguridad de la red.

Los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) han dejado hasta ahora 115 muertos en tan solo nueve meses.

Por tramos de edad, los mayores de 60 años (80,2%) son los más contundentes al reclamar que Puente deje la escena política. También piensa así el 71,6% de los jóvenes de 16 a 35 años.

Entre los 69 fallecidos en el accidente de Urda se encuentran la exministra de Trabajo Fátima Báñez, la compositora Marisa Manchado (que fue Premio Nacional de Música en 2024), la atleta de 24 años Julieta Gallego, el periodista de Telecinco Raúl Triguero, y Antonio Vázquez (hermano del torero Curro Vázquez).

También, al menos, un agente de la Policía Nacional y otro de la Guardia Civil, que estaba destinado en la Policía Judicial.

Acabamos de recibir la confirmación del fallecimiento de nuestro compañero Iván tras ser identificado entre las víctimas del accidente ferroviario de Urda Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos así como a los del resto de víctimas Estaría muy orgulloso de José Luis, Noelia y Carmela. Hubiera sido un cuarto @policia más ayudando en la tragedia #DEP Iván — Policía Nacional (@policia) October 31, 2026

La estrategia del Gobierno se ha centrado en señalar el "fallo humano" de un operario del centro de control de Atocha, que instó al maquinista del tren AVE de Renfe a retomar la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, la investigación de la Guardia Civil se centra en una sucesión de fallos de los sistemas de seguridad y los procedimientos, previos a ese error humano.

El propio ministro desveló este viernes que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la parada de los trenes y la posterior colisión, ha fallado este año 170 veces.

El nuevo sistema de seguridad, ERTMS, debería haber entrado en servicio el pasado mes de abril, pero hoy sigue en período de "pruebas" porque la dirección de Adif permitió a la empresa contratista incumplir el plazo estipulado.

Durante su rueda de prensa del viernes, Óscar Puente afirmó que no tiene intención de dimitir, ya que considera que su responsabilidad ahora es "dar la cara, explicar, esclarecer", y estudiar soluciones para que estas tragedias no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, los socios del Gobierno se muestran cada vez más incómodos, conscientes de que la tragedia también les puede pasar factura en las urnas.

"Esta misma mañana hemos trasladado a la Moncloa la petición de la dimisión del ministro Óscar Puente", anunció este viernes la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau.

Aunque Puente "no ha tenido una intervención directa en este trágico accidente", indicó, "sí ha tenido una responsabilidad política".

El cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, insistió este sábado en que "es hora de exigir responsabilidades políticas" por la tragedia.

Pero además reclamó incrementar la inversión en el mantenimiento y la seguridad de la red, para "recuperar la confianza" de los ciudadanos en el servicio ferroviario.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, también consideró este sábado que el ministro de Transportes debe "asumir responsabilidades" por lo ocurrido.

Aunque anunció que su partido esperará a escuchar las explicaciones que Puente ofrezca el martes ante la Diputación Permanente del Congreso.

"Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", anunció el viernes Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con el grupo de expertos que asesora al PP en materia de infraestructuras.

Y el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló este sábado que hay una "responsabilidad" evidente del PSOE, que "ha destinado dinero de infraestructuras para mordidas, prostitutas, cocaína y pisos a las amigas de Ábalos".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado culpar del accidente a un empleado del centro de control de Atocha.

Considera que no hay ningún paralelismo entre esta tragedia y las muertes de la dana de Valencia porque, según afirmó este sábado, ahora "no había ningún técnico que pudiera advertir de que iba a haber un accidente de estas características".

Por su parte, Compromís y el BNG han atribuido la tragedia a la "liberalización" del sector ferroviario.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez reclamó este sábado "renacionalizar el sistema ferroviario como ha hecho Inglaterra y dejar atrás la liberalización fallida del sistema de alta velocidad".

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje a las últimas 1.200 y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico), que equivale a un error menor del 3%. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.