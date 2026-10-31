Chivite firma su octavo Presupuesto con Bildu el día del aniversario del atentado de ETA en la Universidad de Navarra

El pacto se produce pocos días después de que la presidenta foral criticara la inclusión de personas vinculadas al entorno de ETA en las listas de Bildu.

Chivite no estuvo presente en la foto del acuerdo por encontrarse en un viaje institucional en Argentina.

La firma del acuerdo coincide con el 18º aniversario del atentado con coche bomba perpetrado por ETA en la Universidad de Navarra.

El Gobierno de María Chivite pacta con EH Bildu sus octavos Presupuestos consecutivos para Navarra, valorados en 7.284,8 millones de euros.

María Chivite, presidenta de Navarra, ha cerrado este viernes con EH Bildu el acuerdo para aprobar los Presupuestos forales de 2027.

Son sus octavas cuentas consecutivas y, como las siete anteriores, saldrán adelante con la abstención del partido de Arnaldo Otegi.

La firma coincide con el 18 aniversario del coche bomba de ETA en el campus de la Universidad de Navarra. El 30 de octubre de 2008, los terroristas hicieron estallar entre 80 y 100 kilos de explosivo junto al Edificio Central.

No hubo muertos, pero sí hasta 168 heridos, la mayoría leves. Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, advirtió de que el atentado pudo causar "una enorme tragedia".

José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, condenó la "violencia ciega, criminal y fanática" de ETA. El Parlamento foral, con el Partido Socialista de Navarra (PSN) en su Junta de Portavoces, aprobó una "rotunda condena".

Dieciocho años después, el socialismo navarro sostiene su Gobierno sobre los votos de Bildu, heredera de la antigua Batasuna, el brazo político de ETA. Lo que entonces parecía impensable es hoy rutina parlamentaria: ocho presupuestos seguidos desde 2020.

Chivite se borra de la foto

El proyecto asciende a 7.284,8 millones, un 8,1% más que el de este año. Lo firmaron en el Palacio de Navarra José Luis Arasti, consejero foral, y los tres vicepresidentes, junto a Laura Aznal y Adolfo Araiz, por Bildu. Chivite no acudió a la foto.

La presidenta está de viaje institucional en Argentina, el país con más navarros residentes en el extranjero y uno de los principales focos de la ley de nietos, que ha disparado el censo exterior.

El pacto con Bildu llega ocho días después de que la propia Chivite marcara distancias con las listas de Bildu para el 29-N. "Ver a ciertas personas en las listas electorales vinculadas a ETA o a su entorno (...) sinceramente, no me gusta", dijo en el Parlamento foral.

Se refiere a Floren Aoiz, exportavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Navarra en las elecciones generales.

La Audiencia Nacional lo condenó en julio de 2014 a un año y seis meses de prisión por pertenencia a organización terrorista en el caso de las herriko tabernas, la red de locales que financiaba al entorno de ETA. El Supremo confirmó la condena en 2015.

En julio de 1997, como portavoz de Batasuna, advirtió de que tras "la borrachera policial", vendría la "resaca". Doce días después, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco.

Pacto en Pamplona

La relación entre los socialistas y Bildu no se limita al Parlamento de Navarra. En diciembre de 2023, los concejales del PSN apoyaron la moción de censura que devolvió la Alcaldía de Pamplona a Joseba Asiron y desalojó a Cristina Ibarrola (UPN), cabeza de la lista más votada.

Elma Saiz, candidata socialista en aquellas municipales, había prometido que sus votos no harían alcalde a Asiron. Hoy ministra portavoz del Gobierno, vuelve a Navarra como número uno del PSOE al Congreso.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, reconoció en febrero ante el Parlamento navarro que negoció con Bildu tanto la moción de Pamplona como la investidura de Pedro Sánchez.

Para Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, el acuerdo de Chivite con Bildu "queda muy lejos de pretender resolver los problemas de los ciudadanos" y solo "pretende tapar la sombra de corrupción que asola a María Chivite y a su Gobierno".