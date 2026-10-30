La última trampa de Puente: alardea de que el PSOE no pidió la dimisión de Ana Pastor por Angrois pero oculta que fue para tapar a José Blanco

Las víctimas de Angrois denominan esa actitud como el "Pacto de la curva", un acuerdo tácito entre PP y PSOE para concentrar las responsabilidades únicamente en el maquinista.

El PSOE evitó pedir la dimisión de Pastor para proteger al exministro socialista José Blanco, quien diseñó e inauguró el tramo ferroviario Orense-Santiago.

El ministro de Transportes califica la actitud de su partido en la oposición como una muestra de "gente decente" para no hacer carnaza política.

Óscar Puente se defiende de las peticiones de dimisión alardeando de que el PSOE no exigió la marcha de Ana Pastor tras el accidente de Angrois en 2013.

Óscar Puente ha presumido este viernes de que el PSOE no pidió la dimisión de Ana Pastor tras el accidente del Alvia en Angrois, en el que murieron 80 personas en julio de 2013.

Lo ha hecho para defenderse de quienes le exigen que dimita tras los siniestros de Adamuz y Urda.

"Sé lo que hizo mi partido cuando el accidente de Angrois, que es no pedir la dimisión de Ana Pastor. A la hemeroteca me remito", ha afirmado el ministro de Transportes, que ha presentado aquel silencio de su partido como una muestra de lo que hace la "gente decente".

Según Puente, el PSOE le hizo a Pastor una comparecencia "de guante blanco", que es "lo que hace la gente decente cuando hay un accidente que involucra a 80 vidas humanas": "Respetar las vidas humanas y no utilizarlas para hacer carnaza política".

El ministro se ha erigido en en parte de esa "gente decente". Su mérito, ha venido a decir, es haber dado la cara tras los accidentes. Según él, Pastor nunca lo hizo: "Esto que he hecho yo no lo hizo ni una vez. Ni una. Yo, lo primero, salir a dar explicaciones".

Puente ha reprochado además a Pastor que su única comparecencia parlamentaria fuera en la Comisión de Fomento, "ni siquiera en el Pleno".

Es cierto que el PSOE no pidió la dimisión de Pastor. En 2013, los socialistas se limitaron a reclamar explicaciones en el Congreso: la ministra compareció el 9 de agosto a petición del Grupo Socialista y del Grupo Mixto, y el partido no fue más allá.

Lo que el ministro no ha contado es por qué su partido renunció entonces a pedir la dimisión de la ministra del PP.

Porque ese "guante blanco" que ha reivindicado Puente tenía, en realidad, nombre y apellido: José Blanco.

La línea en la que descarriló el Alvia es obra de un Gobierno socialista. El tramo Orense-Santiago se diseñó y se puso en marcha con Blanco como ministro de Fomento de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su mandato se modificó el proyecto original y se suprimió el ERTMS en los últimos kilómetros antes de Santiago. Ese sistema controla la velocidad del tren de forma automática y lo frena si el maquinista se excede. En la curva de Angrois solo quedaba el ASFA, que no lo hace.

"Pacto de la curva"

Blanco inauguró el tramo el 10 de diciembre de 2011, después de perder las elecciones y con el Gobierno en funciones.

Tres días antes, Adif había certificado la seguridad de la línea pese a que el análisis preliminar de riesgos ya identificaba el peligro de descarrilamiento.

Las víctimas sostienen que hubo prisa electoral por inaugurar la línea.

De hecho, las propias víctimas han puesto nombre a lo que ocurrió después del accidente: el Pacto de la curva, en referencia a la curva de A Grandeira, en Angrois, donde descarriló el tren.

Según la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, fue un acuerdo tácito entre el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y el PP de Mariano Rajoy para no remover el accidente y cargar toda la culpa sobre el maquinista.

Así, ninguno de los dos gobiernos implicados tendría que responder.

El PSOE solo cambió de posición con Pedro Sánchez al frente del partido.

Los socialistas impulsaron entonces una comisión de investigación en el Congreso para que dieran explicaciones a la vez Blanco y Pastor. Se constituyó siete meses después de que el pleno la aprobara.

"Una hipótesis"

En la rueda de prensa, le han preguntado a Puente si su postura ante estos accidentes sería distinta si estuviera en la oposición.

Puente ha respondido que no sabe lo que habría hecho, porque eso es "una hipótesis", y ha zanjado: "Ni yo soy lo mismo en el Gobierno ni mi partido ha sido igual en la oposición".

Es decir, que el PSOE, según Puente, ha actuado mejor que el PP en los dos papeles, tanto en el Gobierno como en la oposición.

En el Gobierno, porque él ha dado explicaciones tras los accidentes y Pastor, según su versión, no lo hizo. Y en la oposición, porque su partido no pidió la dimisión de la ministra en 2013, mientras que el PP sí pide ahora la suya.