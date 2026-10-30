Sánchez, decidido a llegar a las elecciones con Puente como ministro, pese a la tragedia de Urda y las críticas de sus socios

Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes y comparecerá ante la Diputación Permanente el próximo martes 3 de noviembre.

El PSOE y el equipo de campaña ya recalculan la estrategia electoral manteniendo a Puente, pese a las críticas de sus socios parlamentarios.

Moncloa respalda la tesis de que el accidente ferroviario de Urda se debió a un fallo humano y no a un error de gestión política.

Pedro Sánchez mantendrá a Óscar Puente como ministro de Transportes para las elecciones del 29 de noviembre tras descartarse su dimisión.

Desde que el 5 de octubre Pedro Sánchez anunció la convocatoria precipitada de elecciones generales para el 29 de noviembre se ha producido la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez; la del delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la de la lista completa de la candidatura del partido en Palencia.

La pregunta es si el presidente del Gobierno puede permitirse añadir ahora a esa lista de caídos en campaña la dimisión de su ministro de Transportes, Óscar Puente. O visto desde otra perspectiva, si puede prescindir en la campaña electoral de quien ha sido su fiel colaborador, pieza clave y el más batallador contra la derecha.

La duda se resuelve, por el momento, porque Puente descarta dimitir y Moncloa transmite el mensaje de que el presidente del Gobierno lo apoya con firmeza. Por lo tanto, Sánchez está dispuesto a llegar hasta las elecciones del 29 de noviembre con su ministro en activo, pese a la tragedia de Urda y aunque esté cuestionado por sus socios y tenga difícil cumplir su función en la campaña electoral.

Sánchez es consciente de que pierde un "activo electoral", según fuentes de Moncloa, pero confía en que puedan retomar otros asuntos más favorables en la campaña electoral. Queda aún un mes y mantiene la intención de hacer más anuncios sociales, tomar medidas como el aumento del Salario Mínimo e indultar al exfiscal general Álvaro García, entre otras medidas. Eso sí, tendrá que reconvertir su campaña electoral.

El ministro comparecerá ante la Diputación Permanente el próximo martes, día 3, con el accidente de Urda como único punto del día. La urgencia por comparecer revela el interés de Moncloa por intentar pasar esa página cuanto antes. Además, este viernes Puente dará una rueda de prensa en la que aclarará su futuro y dejará claro que quiere seguir.

La versión oficial del Gobierno y del PSOE, que apoyan en los audios de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control, sigue siendo que el accidente fue "un fallo humano" y, por tanto, no hay responsabilidades que asumir. Que no hay error de gestión.

Añaden que no hay constancia de que una decisión política haya provocado la catástrofe que, además, tiene causas y circunstancias completamente distintas a las del accidente de Ademuz.

Hasta ahí llega el "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año" que pronunció Sánchez el miércoles en el lugar del accidente y que, en realidad, no incluye asunción de responsabilidades políticas. De la misma forma que en julio dijo en Ceuta que se había producido una "violación de la integridad territorial", pero sus hechos posteriores tampoco fueron coherentes con el diagnóstico pronunciado en tono solemne en el lugar de los hechos.

El equipo electoral de Moncloa y Ferraz trabaja ya en recalcular la campaña del PSOE y de Pedro Sánchez con Óscar Puente dentro. El líder socialista confía en él. Junto a Óscar López y Félix Bolaños forman parte del grupo mínimo de ministros que participan en la estrategia de campaña.

El dilema en el PSOE

¿Sería mejor para Sánchez sacrificar a su amigo o aguantarlo defendiendo que la catástrofe de Urda es sólo fruto de un fallo humano? Ese es el dilema sobre el que especulaban dirigentes del PSOE, pero que el presidente y líder socialista quería disipar cuanto antes.

Quienes veían inevitable su relevo por responsabilidad política (no por culpabilidad) entienden que si pasa demasiado tiempo, el PSOE se quedará sin margen para retomar la iniciativa en la campaña electoral. Creen que será muy complicado poner de nuevo en la agenda electoral asuntos que le sean favorables y que todo se centrará en el accidente ferroviario.

De momento, los que han sido socios parlamentarios del PSOE en las dos últimas legislaturas presionan para que la tragedia se salde con responsabilidades políticas; es decir, para que Puente sea la cabeza que Sánchez ofrezca.

Es significativo que esos socios parlamentarios y de coalición en el Consejo de Ministros hayan ido desde el primer día más lejos en esa exigencia de responsabilidades políticas que el propio PP.

Fuentes socialistas replican que, en realidad, formaciones como el PNV, Frente Amplio, ERC o Podemos han dejado de ser socios una vez que se han disuelto las Cortes y explican que, ante la proximidad de las elecciones, todos tienen necesidad de marcar perfil propio y distanciarse del PSOE como opción que compite de forma autónoma en las urnas.

El asunto es especialmente incómodo para el Frente Amplio que sigue formando parte de la coalición con el PSOE y, por tanto, tendrá que cargar también con la corresponsabilidad de formar parte del Consejo de Ministros que preside Sánchez y del que forma parte Puente.