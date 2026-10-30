Sánchez comparece por tercer día escudándose en Page, cita al Rey y reconoce una "confianza quebrada" en la Alta Velocidad

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez reconoce que hay una "confianza quebrada" en la Alta Velocidad tras el accidente de Urda (Toledo) y promete soluciones para reforzarlas. El presidente califica de "inasumible" sufrir dos accidentes de esta magnitud en un a!1o y el Ejecutivo achaca el siniestro a un error humano tras la ca!1da del sistema LZB. El siniestro ha dejado al menos 69 fallecidos de hasta 27 nacionalidades distintas y la emergencia se ha rebajado al nivel 1 tras la reuni!3n del CECOPI.

Pedro Sánchez ha realizado una declaración institucional por tercer día consecutivo a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 69 personas, y ha reconocido que hay una "confianza quebrada" en el sistema de la Alta Velocidad española. Para restaurar la situación, ha garantizado que el Gobierno va a "ofrecer soluciones".

Así se ha manifestado este viernes al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en Toledo, en la que se ha decidido rebajar la emergencia por el accidente al nivel 1. El jefe del Ejecutivo ha comparecido al lado de Emiliano García-Page, que en su intervención ha dejado la puerta abierta a que se contabilicen más víctimas mortales.

Sánchez ha iniciado su comparecencia sin preguntas reiterando las condolencias y el "compromiso" del Gobierno con las víctimas, los heridos y sus familiares que "viven una situación de extraordinaria ansiedad". El presidente del Gobierno ha asegurado que se está trabajando "de manera incansable" para ofrecer información cuanto antes a las personas que todavía no saben el estado de sus seres queridos.

Sánchez: "No sólo vamos a investigar cuales son las causas de lo sucedido, si no aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad en nuestro país" https://t.co/8xGHA2JKPI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2026

El mismo día de la tragedia, provocada por la colisión por alcance de un AVE de Renfe contra un Iryo que se encontraba parado en la vía de la línea Madrid-Sevilla, Sánchez subrayó que resulta "inasumible" para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios como los de Adamuz y Urda, con alrededor de 115 fallecidos.

Ese mismo mensaje lo ha reiterado este viernes, subrayando el compromiso del Ministerio de Transportes y del Gobierno con la investigación para conocer las causas de este último siniestro, que el Ejecutivo ha achacado a un error humano en el centro de control de Adif después de un problema informático que provocó la caída del sistema de seguridad LZB.

"No es asumible para un país como España con un sistema de Alta Velocidad tan potente sufrir dos accidentes de estas características y magnitud en un año", ha expresado el mandatario socialista.

En este sentido, ha prometido "aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la Alta Velocidad" porque "hay una confianza quebrada". Sánchez ha asumido que "la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el Rey, no vuelva a suceder".

Además, ha informado que en el siniestro ferroviario de Urda se han registrado víctimas de 27 nacionalidades. De momento se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino y de otro portugués.

Por último, el presidente del Gobierno ha explicado que se está prestando todo el apoyo material y humano posible para tratar de consolar a los familiares de las víctimas y ha celebrado la "solidaridad" del pueblo de Castilla-La Mancha: "La profesionalidad de los servidores públicos, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las consejerías... es encomiable, de una absoluta empatía".