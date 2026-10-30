Puente no dimite porque "no perjudica a su proyecto de país" y augura que vivirá un "calvario, encima, en campaña electoral"

El ministro se compromete a seguir al frente de Transportes para esclarecer lo sucedido y mejorar la seguridad del sistema.

Moncloa mantiene su confianza en Puente al considerar que el siniestro no tiene relación con su gestión.

El ministro de Transportes asegura que solo dejaría el cargo si Pedro Sánchez le considerase un problema o perjudicase al PSOE.

Óscar Puente ha descartado este viernes dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha asegurado que solo daría "un paso al lado" si creyera que su continuidad "perjudica al proyecto" del PSOE, al que ha definido como "un proyecto de país".

"Soy una persona muy pequeña para el proyecto político del que formo parte", ha afirmado el ministro de Transportes en rueda de prensa, dos días después del siniestro, que deja ya 69 fallecidos.

Puente ha señalado que pasar "por esta circunstancia en dos ocasiones en un año", en referencia también al accidente de Adamuz, no se lo desea "a nadie". "Sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad", ha añadido.

El ministro ha dicho que dejaría el cargo si Pedro Sánchez le considerase "un problema". "Yo nunca seré un problema, nunca, ténganlo claro", ha subrayado.

Puente ha afirmado que no cree que "se dé el caso" y que seguirá al frente del Ministerio para "dar la cara, explicar, esclarecer" y mejorar el sistema, de forma que los ciudadanos puedan coger un tren "con sensación de tranquilidad y de seguridad".

Moncloa trasladó este jueves que Sánchez mantiene su confianza en el ministro porque, según fuentes del Gobierno, el accidente "nada tiene que ver con su gestión". El presidente ha reconocido hoy que "la confianza en la alta velocidad está quebrada".