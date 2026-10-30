Óscar Puente: "¿Dimitir para reconfortar a las víctimas? Buff... Cuánto reconfortaría de cero a cien a quien ha perdido un hijo, un padre o una pierna"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de mantener un sistema de seguridad obsoleto y exige responsabilidades políticas por la tragedia.

Pedro Sánchez y Moncloa mantienen la confianza en Puente al considerar que el siniestro no está vinculado a su gestión al frente del Ministerio.

El ministro de Transportes asegura que solo dejaría el cargo si perjudica al PSOE o si Pedro Sánchez se lo pide, reconociendo además que la confianza en la alta velocidad está quebrada.

Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de 69 personas, argumentando que su marcha no reconfortaría a las víctimas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente ha respondido con un "buff..." a la posibilidad de que su dimisión sirva de consuelo a las víctimas del accidente de Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas.

"¿Para reconfortar a las víctimas? Buff... Cuánto reconfortaría de cero a cien a quien ha perdido un hijo, un padre o una pierna", ha dicho el titular de Transportes.

Puente se ha expresado así en la rueda de prensa de este viernes, dos días después del siniestro, el segundo en menos de un año en la alta velocidad andaluza tras el de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero.

El ministro ha añadido que eso "supone situar en una decisión mía reconfortar a gente que ha perdido familiares".

En la misma comparecencia, ha asegurado que solo dejaría el cargo si su continuidad "perjudica al proyecto" del PSOE o si Pedro Sánchez le considerase "un problema".

Oscar Puente sobre su decisión de dimitir

"Sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral", ha dicho también el ministro, que ha admitido que pasar "por esta circunstancia en dos ocasiones en un año" no se lo desea "a nadie".

Y ha afirmado que no cree que "se dé el caso" y que por eso seguirá al frente del Ministerio para "dar la cara, explicar, esclarecer" el accidente.

Moncloa trasladó este jueves que Sánchez mantiene su confianza en el ministro porque, según fuentes del Gobierno, el accidente "nada tiene que ver con su gestión". El presidente ha reconocido hoy que "la confianza en la alta velocidad está quebrada".

Confianza "quebrada"

Durante el acto de hoy, Puente también se ha mostrado consciente de que la confianza de la sociedad en el transporte ferroviario en España "se ha quebrado" tras el accidente ferroviario de Toledo, pero ha asegurado que sigue confiando en el sistema.

Y es que, de lo contrario, "ni iría en tren ni permitiría que ningún miembro de mi familia lo hiciera", ha subrayado el titular de Transportes.

"Los hechos que han sucedido tienen un carácter tremendamente excepcional", ha insistido Puente, que ha agregado que "hay que recuperar esa confianza".

Sistema "obsoleto"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al Gobierno como principal culpable de la tragedia ferroviaria.

En este sentido, ha calificado el sistema de seguridad de "obsoleto" y ha afirmado que si no dimite el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo harán en las urnas.

En una comparecencia en Génova, la sede popular, Feijóo ha dicho que el accidente de Urda se ha producido porque el Gobierno "no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho" y los mismos que estaban al frente antes del accidente de Adamuz continúan en sus puestos después del accidente de Toledo.

"Si no dimiten ellos, los dimitiremos en las urnas", ha apuntado el líder del PP en una comparecencia que se ha producido después de reunirse con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios.