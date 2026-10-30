Ibarra, la exedil del PSOE en Alcalá investigada por adjudicar contratos: "Puente es el mejor ministro de la democracia"

Su declaración de bienes de 2023 refleja un patrimonio millonario de más de 1,7 millones de euros entre bienes inmuebles, cuentas y planes de ahorro.

Dejó su acta municipal en marzo para dedicarse a un proyecto de comunicación y actualmente es tertuliana habitual en el espacio Canal RED.

Ibarra está investigada por la presunta adjudicación a dedo de contratos por valor de 40.000 euros a empresas vinculadas a familiares durante su etapa de gobierno.

La exconcejala del PSOE en Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, elogia a Óscar Puente califica de "magistral" la rueda de prensa en la que el ministro descartó dimitir.

Blanca Ibarra Morueco, exconcejala del PSOE en Alcalá de Henares (Madrid) investigada por la presunta adjudicación a dedo de varios contratos a familiares, asegura que Óscar Puente es "el mejor ministro de Transportes de la historia de nuestra democracia".

En un mensaje publicado este jueves en su perfil de X, Ibarra sostiene que "sólo" le "queda aplaudir a Óscar Puente": "Rigor, datos, empatía y contundencia".

La exedil considera que la rueda de prensa ofrecida este viernes por el titular de Transportes, en la que descartó dimitir, fue "MAGISTRAL".

"Los carroñeros querían la cabeza de Puente a toda costa, las víctimas les dan igual. Solo querían cargarse un activo político del PSOE poderosísimo", ha agregado la socialista.

También ha compartido una publicación en la que se asegura que en España "no podemos permitirnos el lujo de perderlo", en alusión, de nuevo, a Puente.

Tenemos el mejor Ministro de Transportes de la historia de nuestra democracia. Rigor, datos, empatía y contundencia. Solo me queda aplaudir a @oscar_puente_ — Blanca Ibarra (@bibarra90) October 30, 2026

Ibarra dejó su acta en el consistorio madrileño el pasado mes de marzo cuando, a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, anunció que se dedicaría a "un proyecto prácticamente irrechazable" de comunicación.

Su trayectoria en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares abarca siete años, con su punto de partida en 2019.

Entró como concejala socialista tras las elecciones municipales de mayo del citado año y se integró en el equipo de gobierno liderado por el exalcalde Javier Rodríguez Palacios.

Contratos a familiares

Médica de profesión, Ibarra asumió la cartera de Salud, Consumo y Servicios Sociales.

Durante este periodo, también fue presidenta de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, lo que reforzó su presencia en el debate sanitario autonómico.

Con el cambio de gobierno tras los comicios de 2023 y la entrada del PP y Vox en el gobierno municipal, Ibarra renovó su acta en el Grupo Socialista y pasó a la oposición.

Pero el Ejecutivo abrió una comisión de investigación sobre las presuntas adjudicaciones a dedo de contratos a familiares por parte de Ibarra y otra concejala socialista.

La comisión acreditó que el gobierno municipal del socialista Rodríguez Palacios había adjudicado contratos a empresas vinculadas a familiares de Ibarra y a su compañera de partido Patricia Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al exalcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez Palacios. Europa Press

Sánchez fue la responsable de Igualdad y Participación Ciudadana en la ciudad complutense.

Las supuestas adjudicaciones irregulares salieron a la luz a raíz de una auditoría interna en Alcalá, en la que afloraron los contratos a dedo a familiares y allegados de ambas ediles.

El PP denunció que el valor de las concesiones se estima en 40.000 euros, todo ello fraccionado en contratos inferiores a 18.000 euros y sin publicidad ni concurrencia, durante el mandato de Rodríguez Palacios.

Los populares de la Comunidad de Madrid consideran que estos "indicios" podrían implicar delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental: "El sanchismo en su esencia".

El PSOE de Alcalá de Henares entregó 52 contratos públicos a familiares de dos concejalas. Indicios que podrían constituir prevaricación, malversación y falsedad documental. El sanchismo en esencia. https://t.co/6NBMuyddAZ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 19, 2026

Tertuliana en Canal RED

Ibarra también colabora habitualmente en las tertulias de Canal Red, el canal propagandístico del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Según recoge Vozpópuli, la exconcejala se incorporó a la "Zona Roja", un espacio del canal por el que han pasado miembros de Ferraz como Aránzazu Figueroa, secretaria general de Juventudes Socialistas, o Irene Morilla, responsable de guiones del equipo audiovisual del PSOE.

Durante una de sus intervenciones en el programa estrella del canal de Youtube de Pablo Iglesias, El Tablero, Ibarra fue reprendida por una pensionista invitada al tratar el tema de la vivienda.

La exconcejal del PSOE en Alcalá de Henares y tertuliana en Canal RED, Blanca Ibarra. Youtube

"El problema de la vivienda es de hace tropecientos años. Venir con soluciones cuando la calle está ardiendo...", dijo la pensionista, a pesar de ser interrumpida en numerosas ocasiones por Ibarra.

"Yo no sé tú, pero he asistido a montones de desahucios desde antes de estos ocho años. Es absolutamente necio decir que estamos en un sistema progresista", agregó la mujer.

Patrimonio millonario

Atendiendo a la declaración de bienes de 2023 presentada por Ibarra, la socialista cuenta con un patrimonio superior a 1,7 millones de euros.

Esta millonaria cantidad no incluye el vehículo del que dispone, un Peugeot 206 del 2015 comprado por 15.300 euros.

Los datos corresponden a junio de 2023. La exconcejal atesora cuatro viviendas, dos de ellas en multipropiedad, y cuatro locales y oficinas.

Los inmuebles se sitúan en los municipios madrileños de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

Casi 780.000 euros corresponden a sus bienes inmobiliarios, mientras que en cuentas, depósitos y un plan de ahorro figuran otros 933.000 euros.

También se incluye un fondo de inversión, por valor de 31.000 euros, y un plan de pensiones de 5.100 euros.