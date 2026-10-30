Alma Ezcurra, Feijóo y Juan Bravo, esta mañana con los expertos que asesoran al PP. PP/Diego Puerta

Feijóo: "La responsabilidad política es clara; 69 personas han muerto. Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo exige responsabilidades políticas tras la tragedia ferroviaria en Urda con 69 muertos, afirmando que 'fallaron todas las capas de seguridad'. El líder del PP acusa al Gobierno de buscar un 'chivo expiatorio' en el operario del centro de control de Atocha tras años de 'negligencias' en Transportes. Feijóo propone un 'reseteo total' del sistema ferroviario con una auditoría independiente y un plan de choque prioritario en seguridad y mantenimiento.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes que el accidente mortal de Urda (Toledo) se produjo porque "fallaron todas las capas de seguridad", debido a que el Gobierno no sustituyó un sistema de seguridad que lleva años obsoleto.

Y ha denunciado que el Gobierno intenta culpar ahora a un operario del centro de control de Atocha, tras ocho años de "negligencias" en la gestión del Ministerio de Transportes.

Pero ya no basta con que dimita Óscar Puente para asumir sus responsabilidades, que ya alcanzan a quien le nombró y le mantiene en el puesto, el presidente Pedro Sánchez, ha señalado.

Tras la muerte de al menos 69 personas, Feijóo ha considerado que existe una "responsabilidad" política evidente: "Si no dimiten, les dimitiremos en las urnas".

A su juicio, el presidente Pedro Sánchez se esconde tras el "fusible Puente, para que no le alcance el incendio".

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Madrid con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios que asesoran al PP.

En el encuentro, ha estado acompañado por la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.

El trágico accidente de Urda, ha indicado el líder del PP, "no es un hecho aislado ni puede reducirse a un fallo personal".

Tras escuchar a los expertos que asesoran al PP, Feijóo ha denunciado que en Urda "falló todo lo que podía fallar: los sistemas de seguridad, el centro de control y el sistema de respaldo".

🔴 Feijóo, contundente: "En España no caben ministros como Óscar Puente y, en mi opinión, no caben presidentes del Gobierno como Pedro Sánchez" https://t.co/DUDcED5mOo — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2026

"Fallaron todas las capas de seguridad", ha señalado, y ocurrió en el mismo corredor en el que murieron 46 personas el pasado mes de enero, en el accidente de Adamuz.

Por ello ha considerado "cobarde e inmoral" que el ministro Óscar Puente intente eludir su responsabilidad con una "búsqueda de chivos expiatorios" y un "plan de acoso y derribo" para culpar del accidente a un operario de Atocha.

Lo ocurrido responde a su juicio, a un "fallo sistémico", tras ocho años de abandono de las inversiones y gestión negligente: "Los trenes chocan por la misma razón que se produce un apagón, colapsa la vivienda y las carreteras están llenas de baches".

"El deterioro general ha acabado produciendo un fallo sistémico", ha sentenciado.

El siniestro de Urda, ha señalado el líder del PP, "no sólo ha quebrado decenas de vidas, que es la cara más terrible, sino también la confianza de millones de españoles en su sistema ferroviario".

Y por ello ha asumido que uno de los retos de su futuro Gobierno será restablecer, con las inversiones necesarias, la confianza en una infraestructura que hace años era el orgullo del país.

"La solución no es taparse los ojos cuando hay fallos en cadena y señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena, eso es cobarde e inmoral", ha agregado.

El presidente nacional del PP ha anunciado que uno de los retos de su futuro Gobierno será recuperar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las infraestructuras.

El objetivo será "demostrar a la gente que podemos volver a ser un país que funciona, con un tren seguro de nuevo".

Por ello, las inversiones en seguridad tendrán "prioridad presupestaria uno", con un "plan de choque inmediato en seguridad, conservación y mantenimiento".

Con especial atención al corredor ferroviario Madrid-Andalucía, el más antiguo, y el que más ha sufrido el abandono de las inversiones.

Feijóo ha anunciado un "reseteo total", con una auditoría independiente sobre el estado de la red y sobre el destino real de las inversiones destinadas en los últimos años a la red ferroviaria.

Tras mostrar sus condolencias a las familias de los fallecidos, heridos y desaparecidos, Feijóo ha agradecido también las muestras de "cariño y respeto" por la muerte de la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes accidentados.

Pocas horas después del accidente, y cuando no había terminado el recuento de cadáveres, el Gobierno filtró varios fragmentos de audios del centro de control de Atocha, que ratificarían la tesis del "fallo humano" esgrimida por Óscar Puente.

En uno de los audios, un operador de Atocha da instrucciones al maquinista del tren AVE de Renfe para que retome la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

Las grabaciones muestran la situación de caos en la que estaba sumido el centro de control de Atocha, con instrucciones contradictorias impartidas a los maquinistas.

Pero para llegar a esta situación, antes se había producido un fallo técnico crítico: se desactivó en todo el tramo el sistema de seguridad LZB que habría impedido el accidente.

Este sistema de seguridad LZB tiene más de 30 años: se implementó para la entrada en servicio del AVE Madrid-Sevilla en 1992.

Adif adjudicó en septiembre de 2021 un contrato de 93,8 millones de euros a la firma Thales para sustituir este sistema por el más moderno ERTMS, en todo el trazado entre Madrid y Sevilla.

La empresa pública formalizó el contrato el 13 de octubre de 2021. Tenía un plazo de ejecución de 52 meses.

Por tanto, debería estar ya operativo en febrero de 2026, pero no ha sido así. Según Adif, el nuevo sistema de seguridad sigue en período de "pruebas" y no entrará "en servicio" hasta 2027. Demasiado tarde para evitar esta tragedia.