Colau exige a Moncloa la dimisión de Puente "lo antes posible" por su "responsabilidad política" en el accidente de Urda

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau y Frente Amplio exigen a Moncloa la dimisión de Óscar Puente lo antes posible por su responsabilidad política en el accidente ferroviario de Urda. El ministro de Transportes descarta dimitir, defiende que su forma de asumir la tragedia es dar la cara y apunta provisionalmente a un fallo en el centro de control de mando de Adif. Colau e IU consideran inaceptable señalar a los trabajadores ferroviarios como culpables de la tragedia y reclaman una auditoría independiente sobre el estado de la red de alta velocidad. Otras fuerzas políticas como Adelante Andalucía, Podemos y PNV también han reclamado dimisiones o la asunción de máximas responsabilidades políticas al Gobierno.

La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, ha exigido este viernes la dimisión "lo antes posible" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la "responsabilidad política" que a su juicio cabe atribuirle tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así lo ha expresado la ex alcaldesa de Barcelona tras la rueda de prensa en la que Puente ha descartado dimitir y defendía que su forma de asumir responsabilidades tras este accidente, que ha provocado 69 fallecidos hasta el momento, es "dar la cara" ante esta tragedia.

Además, Puente ha indicado que, por el momento, los indicios apuntan a que el accidente del miércoles entre un AVE de Renfe y un Iryo se debió a un fallo en el centro de control de mando de Adif.

"Esta misma mañana hemos trasladado a la Moncloa la petición de la dimisión del ministro Óscar Puente", ha explicado Colau, que ha señalado que, aunque Puente "no ha tenido una intervención directa en este trágico accidente, sí ha tenido una responsabilidad política".

Haciéndose eco de las palabras de Sánchez, quien prometió soluciones para reforzar el sistema de alta velocidad en España y recuperar "la confianza quebrada" que ha admitido que existe tras los dos últimos accidentes ferroviarios, Colau ha indicado que para ello es "imprescindible que se asuman responsabilidades políticas con la dimisión de Óscar Puente".

Colau pide la dimisión de Puente "lo antes posible".

"No vamos a entrar en la frivolidad de decir si esa dimisión se tiene que producir hoy, mañana o pasado. Lo que sí hemos trasladado a Moncloa es que esa dimisión se tiene que producir lo antes posible", ha añadido.

La candidata de Frente Amplio en las generales del 29 de noviembre ha reprochado a Puente el "tono" que ha utilizado en su rueda de prensa de este viernes y ha recalcado que "no se trata ahora de señalar a culpables" del accidente.

Para Colau, es "inadmisible señalar a los trabajadores" ferroviarios como los responsables de la tragedia, que es la segunda que ocurre "en menos de un año" en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

"Hoy, el mismo Óscar Puente ha dicho en su comparecencia que su compromiso como máximo responsable político es trabajar para que algo tan terrible no vuelva a suceder. Pero es que eso ya sucedió en enero pasado y ya dijimos entonces que algo así no se tenía que volver a producir, y ha vuelto a pasar", ha constatado.

Colau ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas fallecidas y ha enviado todo su "apoyo y cariño" a quienes siguen buscando a los desaparecidos.

La posición de Colau ha sido refrendada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que ha alertado que existe un problema "grave" y que la respuesta política para superarlo tiene que estar "a la altura".

"Y está claro que la permanencia de Óscar Puente como ministro dificulta esta resolución", ha apostillado a través de un mensaje en X, demandado también la dimisión o cese del titular de Transportes.

Frente Amplio marca distancias

Con ello, el Frente Amplio, el espacio heredero en estas elecciones de Sumar, pone distancia con el ala socialista del Ejecutivo, dado que Puente ha asegurado que cuenta con la confianza de Sánchez.

Sin embargo, en la candidatura ven insostenible la situación del ministro y exigen que abandone el Gobierno tras dos accidentes de gravedad en la alta velocidad.

Nada más producirse el accidente el pasado miércoles, Frente Amplio exigió a través de un comunicado que se asumieran responsabilidades políticas "a todos los niveles" al tiempo que pidió una auditoría independiente sobre el estado de la red de alta velocidad.

Y el jueves, tanto la propia Colau como la cabeza de lista de Podemos Irene Montero, tacharon de "injusto" e "indecente" que se atribuyera la tragedia ferroviaria a un trabajador.

"El factor humano puede ser uno de los elementos que expliquen lo sucedido, pero aquí lo que ha fallado es un sistema de seguridad complejo y sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos", subrayó Colau en un vídeo en sus redes sociales.

A su juicio, atribuir lo ocurrido a una sola persona no solo sería "injusto", sino que no serviría para prevenir nuevos accidentes: "Cuando sucede algo tan grave, es imprescindible asumir todas las responsabilidades, ser transparentes y dar todas las explicaciones", recalcó.

"¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados?", se preguntó Montero, por su parte, en un vídeo.

Fuera de ambos espacios, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya pidió la dimisión de Puente este jueves tras este accidente y dijo que así lo pensaba mucha gente de izquierdas.

Asimismo, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió también el jueves que Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", subrayó.