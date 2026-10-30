Bruselas advirtió tras Adamuz que la "tecnología obsoleta" del AVE sólo puede mantenerse con nuevas "medidas de seguridad"

España solicitó fondos europeos afirmando haber cumplido el hito de renovación, aunque el Gobierno había modificado el compromiso con Bruselas para computar contratos en ejecución y no obras terminadas.

El sustituto del LZB fue adjudicado en 2021 con previsión de finalizar a principios de 2026, pero su puesta en servicio completa se había aplazado al primer trimestre de 2027.

En el accidente de Urda falló el antiguo sistema de señalización LZB y no funcionó el respaldo del sistema ASFA, mientras que la implantación del moderno ERTMS seguía en pruebas.

La Comisión Europea advirtió de que el uso de tecnologías obsoletas en el AVE Madrid-Sevilla sólo es admisible si las autoridades nacionales adoptan medidas de seguridad posteriores.

La misma línea del AVE Madrid-Sevilla ha sido escenario de dos gravísimos accidentes que contabilizan 120 muertos, al menos, en apenas nueve meses, en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Las vías fueron inauguradas en 1992 y la Comisión Europea recordó tras Adamuz que su "obsolescencia" sólo es admisible si se añaden nuevas "medidas de seguridad".

Y eso no ocurrió en el siniestro de Urda: el sistema de señalización vigente, el LZB, es antiguo y falló. Pero tampoco funcionó el de reserva, el ASFA, que es el que opera en las líneas convencionales para frenar a un tren que se acerca al tramo de vía (cantón) donde otro se encuentra detenido por alguna avería.

Según un escrito firmado el pasado mes de abril por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Raffaele Fitto, dado que "los equipos ferroviarios tienen una larga vida", las autoridades nacionales pueden permitir "tecnologías ferroviarias obsoletas", pero "siempre que se adopten medidas de seguridad posteriores".

Se trata de una respuesta de Fitto, a la que ha tenido acceso este periódico, fechada el 16 de abril de 2026 a una pregunta de los eurodiputados Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz.

Tras los 46 muertos de Adamuz, los parlamentarios del PPE pidieron al Ejecutivo comunitario una aclaración sobre las ayudas europeas concedidas para renovar la línea AVE Madrid-Sevilla y por la seguridad de una infraestructura, descrita como "obsoleta" por la propia Comisión en 2023.

Su escrito recogía que las traviesas del tramo accidentado no se habían sustituido durante la modernización. Pedían investigar la trazabilidad de la ayuda y aclarar si Bruselas había evaluado previamente las consecuencias de esa obsolescencia.

La condición para "aceptarlo"

Fitto explicó que las autoridades nacionales pueden autorizar equipos ferroviarios con tecnologías anteriores "que ya no sean interoperables con las actuales". Según la explicación del político italiano, eso "no impide necesariamente su uso seguro".

Pero introdujo una condición para seguir aceptando esos "activos o tecnologías obsoletos": siempre deben adoptarse medidas de seguridad posteriores. E insistió en que la autoridad nacional, en este caso el Ministerio de Transportes, es responsable de la validación de la explotación segura de cada línea y de la autorización de las grandes renovaciones.

El texto no menciona expresamente el sistema LZB ni determina qué medidas se aplicaron en Madrid-Sevilla. Pero efectivamente, ese sistema de señalización y seguridad un sistema que data de la inauguración de esa línea, en 1992.

Su sustitución por ERTMS formaba parte de la modernización ferroviaria prevista, un sistema interoperable con las líneas europeas y mucho más moderno y eficiente. De hecho, Adif adjudicó la renovación a Thales en septiembre de 2021, por 93,83 millones y con 52 meses de ejecución.

Así, el calendario inicial situaba la terminación a comienzos de 2026; fijar en esa fecha el vencimiento contractual exacto exige considerar su formalización, inicio y modificaciones.

Sin embargo, el ERTMS sigue sin estar plenamente operativo cuando ocurrió el siniestro de Urda, el pasado miércoles. La implantación seguía en pruebas y la previsión publicada situaba su puesta en servicio completa en el primer trimestre de 2027.

La incógnita del respaldo ASFA

La colisión se debió a una concatenación de fallos, entre los que debe señalarse a la última red de seguridad, pese al permiso de "reanudar la marcha normal" del controlador de Atocha: las protecciones y procedimientos disponibles del sistema ASFA.

Ése es el sistema por defecto en toda la red española, el que asegura las vías convencionales y sirve de red última de garantía en las de alta velocidad. El ASFA es capaz de ordenar frenados automáticos en determinadas situaciones aunque, a diferencia del LZB, recibe información mediante balizas, no supervisa continuamente la separación entre trenes.

El tren AVE no se frenó al entrar en el cantón del Iryo. Sigue pendiente aclarar qué protección estaba activa, qué información recibió y, si intervino antes del choque, por qué el tren de Renfe embistió al de la compañía italiana a 137,27 km/h.

Los controles de Bruselas

A la pregunta sobre la financiación de la UE a las obras de modernización de la línea AVE Madrid-Sevilla, Fitto remitió a una respuesta previa de la Comisión, el 17 de marzo. Allí detalló a los controles previos y posteriores, seguimientos, informes y auditorías para los fondos de cohesión y los de recuperación (NextGen).

Situó la responsabilidad principal de prevenir y corregir irregularidades en los Estados miembros y definió la función europea como mera "supervisora". Añadió que Bruselas puede suspender pagos o recuperar fondos, pero no anunció una medida específica sobre estas obras.

El comisario Apostolos Tzitzikostas explicaba por su parte, en otro escrito del 14 de abril, que cualquier investigación posterior a Adamuz correspondía "al organismo nacional" y que la Agencia Ferroviaria europea había "ofrecido asistencia".

También recordó que Bruselas cerró en marzo de 2024 un procedimiento de infracción contra España tras considerar corregidas algunas "debilidades sistémicas" de la red ferroviaria. Eso sí, advirtió de que examinaría si Adamuz revelaba fallos en las medidas adoptadas.

La última petición de fondos

Así se completa el círculo: la Comisión había descrito la línea como "obsoleta" en 2023, pero después reconoció "mejoras" que mantuvieron los niveles de seguridad. La renovación recibió una ayuda FEDER de unos 111,6 millones.

Esa financiación es distinta de distinta de la del Plan de Recuperación, cuya última solicitud de fondos por parte de España fue el pasado 30 de septiembre. Moncloa pidió 25.861 millones del Plan y presentó 148 hitos y objetivos como cumplidos. Entre ellos, el del cambio del sistema LZB por el ERTMS.

Según el Ministerio de Hacienda, interlocutor de la Comisión para los fondos NextGen, se habían completado las inversiones en la red transeuropea.

Dentro de los hitos comprometidos, el objetivo 87 había sido modificado en las adendas previas, para poder cumplir a tiempo. El Gobierno pactó con Bruselas cambiar de "obras completadas" a "ejecución de contratos o partes correspondientes".

La cuestión pendiente es qué prestaciones de Madrid-Sevilla se computaron. Sin sus certificados, la declaración general de cumplimiento no demuestra que España tuviera operativo el sistema, todavía en pruebas.