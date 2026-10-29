Sánchez vuelve a comparecer en Toledo con un único mensaje: trabaja por las víctimas y para aclarar las causas "día y noche"

El despliegue actual busca reforzar la gestión y presencia pública en comparación con la actuación realizada durante el accidente de Adamuz de hace nueve meses.

El Ejecutivo centra sus actuaciones en tres frentes: la emergencia y recuperación de fallecidos, la investigación de responsabilidades y la compensación a los familiares.

El Gobierno asegura que todas las administraciones trabajan "día y noche" en la atención a las víctimas, el esclarecimiento de las causas y las futuras indemnizaciones.

Pedro Sánchez comparece por segundo día consecutivo en Toledo junto a Emiliano García-Page tras la reunión del Cecopi por el accidente ferroviario de Urda.

Pedro Sánchez ha comparecido este jueves por segundo día consecutivo junto a Emiliano García-Page, con un único mensaje: todas las administraciones trabajan "día y noche" para atender a las víctimas del accidente de Urda y aclarar sus "causas".

La declaración del presidente del Gobierno y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha tenido lugar en Toledo, después de la reunión de seguimiento de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El siniestro ferroviario deja ya al menos 69 muertos.

"Toda la Administración General del Estado, [...] desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche", ha asegurado Sánchez.

También ha prometido esclarecer "hasta el último detalle" de lo ocurrido y "reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder".

El miércoles, Sánchez ya visitó el lugar del accidente, también con Page. Allí garantizó que se llegaría "hasta el final", la misma idea que ha repetido este jueves.

En aquella primera declaración, el presidente llegó a admitir que sufrir dos tragedias ferroviarias en un año "no es asumible". Y advirtió: "Si ha habido negligencias, se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia".

Según ha explicado este jueves, el Estado trabaja en tres frentes. El primero, la emergencia: recuperar a los fallecidos e identificar a los heridos. El segundo, aclarar las causas. Y el tercero, más adelante, compensar a las familias.

También ha recordado que desde el primer momento se activó el plan estatal de emergencias, con la UME, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Renfe, Adif e Iryo, por su parte, atienden a los familiares en Madrid y Sevilla.

Este jueves, a Sánchez también le han acompañado los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Óscar Puente. Este último, sin embargo, ha quedado en un segundo plano en la foto.

En las dos comparecencias, Sánchez ha estado acompañado por Page, el presidente autonómico al que ha criticado de forma reiterada en los últimos años, pero que gobierna con mayoría absoluta y es respetado en su región, tanto en la izquierda como en la derecha.

Diferencia con Adamuz

Con esta doble comparecencia, el Gobierno quiere dar imagen de estar volcado en la tragedia, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Y llega nueve meses después del accidente de Adamuz, con la gestión ferroviaria de nuevo en el punto de mira.

De hecho, el contraste con la puesta en escena de entonces salta a la vista.

Entonces, Sánchez visitó la zona al día siguiente del siniestro y ofreció una breve declaración, sin preguntas, junto a Juanma Moreno y María Jesús Montero. No volvió a comparecer sobre el terreno.

También fueron distintos los tiempos. En Adamuz, Sánchez tardó unas 18 horas en hablar desde la zona, aunque el accidente se produjo a última hora del domingo. En Urda, unas siete horas después del choque ya comparecía desde el Puesto de Mando Avanzado.

Al día siguiente de su visita a Adamuz fueron los Reyes quienes acudieron a la zona, acompañados de Montero y Moreno. Sánchez, mientras tanto, presidía en Madrid el Consejo de Ministros.