Sánchez respalda la tesis del "fallo humano", apoya a Puente y el ministro considera que no tiene motivos para dimitir

El ministro de Transportes comparecerá ante los medios de comunicación y ante la Diputación Permanente para ofrecer explicaciones.

Óscar Puente rechaza dimitir de su cargo tras recibir el apoyo explícito del presidente del Gobierno.

El Ejecutivo considera que los audios conocidos descartan fallos en las infraestructuras o responsabilidades políticas directas.

Pedro Sánchez respalda al ministro Óscar Puente y atribuye el accidente a un "fallo humano" que ya deja 74 víctimas mortales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a mantener en el Ejecutivo a Óscar Puente, según fuentes de la Moncloa.

El ministro de Transportes, por su parte, rechaza dimitir, según explican fuentes próximas a él.

El presidente del Gobierno entiende que la causa del accidente es un "fallo humano" y, por tanto, considera que no hay razón alguna para que su ministro tenga que asumir responsabilidades políticas por un suceso que ha causado ya 74 víctimas mortales.

El Gobierno entiende que los audios conocidos muestran que no se trata de un fallo en las infraestructuras ni de una responsabilidad del Ejecutivo.

El ministro comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para volver a dar explicaciones y ofrecer detalles del suceso. En los próximos días, también lo hará ante la Diputación Permanente, después de que lo hayan solicitado diferentes partidos.

Desde que se produjo el accidente, el ministro ha recibido el respaldo expreso del presidente del Gobierno.

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