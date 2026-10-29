RTVE informa sobre la muerte de Fátima Bañez, la ministra "contestada con una huelga general". E.E.

RTVE informó de la muerte de Fátima Báñez como la ministra "contestada con una huelga general": tuvo que borrar el tuit

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LO ESENCIAL Las claves RTVE borró una publicación en X sobre la muerte de Fátima Báñez tras definirla como la ministra "contestada con una huelga general" por la reforma laboral de 2012. Cayetana Álvarez de Toledo y la cúpula del Partido Popular calificaron el mensaje de la televisión pública como "abyecto" e "indecente" por su falta de sensibilidad. La exministra de Trabajo durante el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE falleció en un accidente ferroviario en Urda (Toledo). Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del PP destacaron la figura de Báñez como una "servidora pública ejemplar", "incansable" y "una gran gestora".

RTVE ha tenido que eliminar una publicación en X sobre la muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El mensaje destacaba su papel como "artífice" de la reforma laboral de 2012 y recordaba que fue "contestada por los sindicatos con una huelga general".

El post de RTVE Informativos en X acompañaba una pieza en vídeo sacada del Telediario. La elección de ese enfoque provocó la crítica de Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata número dos en la lista del PP por Madrid, justo detrás de Alberto Núñez Feijóo.

La diputada popular calificó de "titular abyecto" el mensaje de la televisión pública y lanzó un reproche directo: "TVE es indecente". Su denuncia se centró en la presentación de la exministra de Trabajo en los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) a través de la contestación sindical a una de las principales medidas de su mandato.

La dirección del PP también censura el mensaje de la cadena pública. "Es indecente que una televisión pública pueda hacer este tipo de noticias", señalan fuentes de la cúpula popular a este diario.

Las mismas fuentes consideran que la publicación "demuestra su falta de sensibilidad poco después del fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente de Urda".

Este titular abyecto. TVE indecente. — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 29, 2026

La publicación desapareció después de la polémica, según señalan estas fuentes. En todo caso, y a pesar de haber borrado el tuit, no consta una explicación de RTVE sobre la retirada ni una disculpa pública por el contenido del mensaje.

La controversia afecta al texto difundido en la red social, distinto de la sinopsis disponible en RTVE Play. Esa descripción atribuye la confirmación del fallecimiento a la patronal CEOE y repasa las responsabilidades políticas y profesionales de Báñez, sin incluir la referencia a la huelga general.

Frente al enfoque del mensaje, la dirección popular reivindica la trayectoria de la exministra. "Nuestra compañera ha sido una servidora pública ejemplar y siempre quiso lo mejor para su país", afirman las fuentes consultadas.

La diputada Álvarez de Toledo también había dedicado unas palabras de despedida a la exministra. "Una gran gestora. Una reformista valiente. Una mujer de Estado", escribió en un mensaje en el que destacó además su calidad humana.

"Y una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido. Descansa en paz, querida Fátima", añadió la dirigente popular.

Desde la dirección del partido también destacan su carácter: "Una mujer amable, muy trabajadora y gran compañera". Y "así la recordaremos", añaden.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en su despacho preparando la declaración institucional por el accidente de Urda. PP

Feijóo expresó asimismo su dolor en sus redes sociales: "Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo)". El líder del PP había elegido una fotografía suya junto a la exministra de Trabajo para la portada de su declaración institucional de la tarde del accidente, este miércoles.

"Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles", señaló. También trasladó el duelo de su partido a la familia: "Todo el PP llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos".

Feijóo concluyó: "Honraremos su memoria y la de todas las víctimas". Báñez había ocupado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos de Rajoy y presidía ahora la Fundación CEOE, la organización que confirmó su fallecimiento.