Los 9 meses y 10 días de Puente entre Adamuz y Urda: vitriolo a discreción, autobombo de la red ferroviaria y parálisis ejecutiva

Las descalificaciones del ministro en redes sociales han alcanzado también a figuras como Felipe VI, Javier Milei y compañeros de su propio partido como Eduardo Madina.

El sistema de seguridad ERTMS en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla acumula un retraso de 10 meses tras los accidentes ferroviarios registrados en el periodo.

La gestión del Ministerio de Transportes queda relegada a un papel secundario en las redes sociales del ministro, con contenidos institucionales o de obras que resultan residuales.

Óscar Puente ha publicado más de 3.300 tuits en nueve meses con un perfil enfocado en ataques políticos a rivales como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

Óscar Puente tiene una actividad frenética en X. No lo oculta. Hace una semana confesaba en laSexta que escribe "entre 12 y 20 tuits al día" y que le parecía "poco" porque se tiene "que contener".

Con esta estimación, desde el 18 de enero, cuando se produjo la catástrofe de Adamuz, el ministro ha publicado en estos 9 meses y 10 días más de 3.396 tuits.

Sin embargo, su gestión queda relegada a un contenido marginal. Un ejemplo: en las últimas 24 horas antes del accidente de Urda dedicó 12 tuits a descalificar a Alberto Núñez Feijóo, tres a alabar Lula y dos a criticar a una de sus bestias negras: el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que le arrebató el bastón y al que le critica por "dejación" de la ciudad.

Sin embargo, hay que scrollear hasta hace una semana, al 21 de octubre, para encontrar un tuit en el que saque pecho por una licitación de su Ministerio y otro sobre obras.

Ese mismo día dedicó hasta 13 tuits para cargar contra el presidente de Argentina, Javier Milei que se encontraba de visita en España.

El contenido institucional es residual. A excepción de los martes, cuando suele sacar pecho de alguna obra aprobada en el Consejo de Ministros.

Lo que evidencia una cierta parálisis ejecutiva que se suman a detalles como que el sistema ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, y que habría evitado el accidente, acumula 10 meses de retraso, sin que el Gobierno haya exigido que esas medidas de seguridad estuviesen activas tras el accidente de Adamuz.

Hay que remitirse a sus comparecencias en el Congreso o en la Cámara Alta para escucharlo hablar de los temas de gestión y donde predomina el autobombo mezclado con vanidad.

#EnDirecto | Óscar Puente replica al PP: "¿Saben por qué piden tanto mi dimisión? Porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien" https://t.co/2Q2s75HOhv — Europa Press (@europapress) January 29, 2026

"Les molesto no porque no haga bien mi trabajo sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien", aseguraba en el Senado ante las críticas del PP por Adamuz.

En esa cámara admitía que "no existe la seguridad total ni el riesgo cero" pero que España está "cerca" de ese riesgo cero.

En esa comparecencia, una senadora de Vox le recordó una de sus frases más repetidas, desde 2024: "El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia".

Puente, a diferencia de las innumerables veces que ha repetido esta frase, se limitó a asentir aunque, desde Adamuz, ha querido matizarla asegurando que se refería al aumento en el número de viajeros.

En otros momentos, Puente ha defendido la seguridad de los AVE.

El 23 de enero, sólo cinco días después del accidente en Adamuz y 72 horas después de otra catástrofe en Rodalíes con un muerto y decenas de heridos en Gélida pidió "tranquilidad" y aseguró el 23 de enero que "las posibilidades de un nuevo accidente" de características similares eran "muy bajas", "bajísimas".

Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz: "La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad". (23 de enero 2026) Hoy ha vuelto a suceder en Toledo. https://t.co/7DfBjrbQnD — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Aunque, en esta ocasión, el patrón vuelve a ser similar: con otro choque entre un Iryo y un tren de Renfe en la misma vía, la que comunica Madrid con Andalucía.

La confianza de Puente siguió intacta y unos días más tarde, cuando le preguntaban en El País por el temor que sienten algunos pasajeros al coger un tren, el ministro respondía: "El miedo es libre".

-Periodista: ¿Entiende que la gente pueda sentir miedo al viajar en tren después de lo de Adamuz? -Óscar Puente: El miedo es libre. 25/01/2026 Hoy decenas de muertos en Toledo. https://t.co/mAuK4ErLQj — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Vitriolo a discreción

Eso en las comparecencias porque su cuenta de X se ha convertido en un perfil de partido, centrado en atacar, sobre todo, a Feijóo, que se ha convertido en el blanco de sus críticas y al que puede dedicar hasta una decena de tuits al día. "A su lado Hernández Mancha parece Adenauer", aseguraba este martes.

Aunque su retahíla de críticas ha llegado a ser mayor. "Eres analógico, no hablas idiomas, no sabes lo que dices sobre casi nada. La realidad es que eres una antigualla indigna de presidir nuestro país", aseguraba hace unos días.

El 6 de octubre le tildó al líder de la oposición de "rastrero" y "miserable". Ese mismo día lo hizo extensible a todo el partido, calificó al PP como "partido de miserables" y "la peor gentuza que habita este país".

El 10 de junio le llamó "inútil". "Pasarás a la historia como el que perdió dos veces contra Sánchez. Ni con toda la ayuda obscena que muchos te están prestando te va a servir de nada, inútil".

Pasarás a la historia como el que perdió dos veces con ese que dices. Ni toda la ayuda obscena que muchos te están prestando te va a servir de nada, inútil. — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 10, 2026

Aunque el 19 de mayo fue peor. Ese día llamó a Feijóo "imbécil" que "nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas".

Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario. https://t.co/vHqYTkLayA — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

El 30 de abril confesó: "Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es uno de sus blancos. "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", le dedicó en plena crisis de incendios.

De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026

Mientras algunos en la izquierda critican que "se haga política" con una desgracia, Puente aprovechaba este verano para politizar la lucha contra los incendios mientras se desalojaban a centenares de personas en Madrid.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", escribió, "ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026

Dos semanas antes, tras la muerte de 13 personas en el brutal incendio de Los Gallardos, en Almería, Puente aprovechó para atacar a Alberto Núñez Feijóo.

"Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar".

De las críticas no se escapa nadie. Ni siquiera el Rey que fue el objetivo de Puente durante este verano al calificar de "ignominia" el saludo entre Felipe VI y el agitador Javier Negra, que asistía a la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Al ministro de pareció indignante el saludo de protocolo realizado en el ágape.

Esta situación me parece una absoluta ignominia. — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 10, 2026

Durante estos meses, también ha aprovechado para ajustar cuentas con rivales internas. En septiembre criticó a aquellos socialistas que se muestran críticos con Pedro Sánchez como es el caso de Eduardo Madina al que le tildó de "acabado".

"Lo que te duele es el baño que te dio Pedro. ¡Para lo que has quedado!", afirmó tras ver al exdiputado del PSOE criticando la gestión del Gobierno en Ceuta.

El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio. — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 17, 2025

Sólo una semana antes del nuevo accidente entre un Iryo y un AVE, el ministro Óscar Puente bromeó en televisión sobre los problemas de los trenes. "Como si no tuviese bastante con la Renfe", aseguraba tras ver cómo se paraba un ascensor.

El propio ministro compartió en su cuenta personal de X la promoción de su visita al programa de Marc Giró con un mensaje de apenas cuatro palabras: "Si sobrevivo a esto...". Todo mientras bailaba.

Si sobrevivo a esto… https://t.co/ft6oxK4veq — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 19, 2026

Ahora queda ver si sobrevive a su propia hemeroteca y a su gestión.