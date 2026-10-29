Feijóo saluda a Page a su llegada al puesto de mando avanzado del accidente de Urda. J. J. Guillén Efe

Feijóo carga contra Puente: "Echó la culpa a un operador de Atocha y eso es una frivolidad impropia de un ministro"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo tilda de 'frivolidad' que el ministro Óscar Puente culpe a un operador de Atocha tras el accidente ferroviario de Urda. El líder del PP cuestiona el estado del sistema ferroviario tras acumularse dos accidentes con más de 100 muertos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Feijóo señala que nadie del Gobierno le ha informado de la catástrofe y recalca que la asunción de responsabilidades políticas 'no es opcional'. Un fallo en el sistema de seguridad LZB antecedió al error humano, mientras se constata el retraso en la implantación del nuevo sistema ERTMS proyectado por Adif.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves la "frivolidad" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por apresurarse a culpar del accidente mortal de Urda (Toledo) a un operador del centro de control de Atocha.

"Echar la culpa a un operador de Atocha", ha indicado el presidente del PP, "es una frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno, ante la segunda catástrofe en ocho meses".

Durante una visita a esta población, Feijóo ha lamentado que el sistema ferroviario español está "cuestionado" después de que se hayan producido dos accidentes que suman más de 100 muertos, en Urda y Adamuz, en nueve meses en el mismo trazado de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla.

Y ha recordado al ministro Óscar Puente que asumir su responsabilidad por ambas catástrofes "no es opcional".

Aunque, ha asumido, "la responsabilidad política conociendo el talante del Gobierno es perfectamente previsible".

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado en Urda por el accidente ferroviario, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha explicado que nadie del Gobierno le ha llamado para informarle de la catástrofe,

"Sí me ha atendido muy cordialmente el presidente Emiliano García-Page y se lo agradezco mucho, es el que me ha informado", ha precisado.

Feijóo también se ha referido a las declaraciones efectuadas el miércoles por el presidente Pedro Sánchez, en las que reconoció que es "inasumible" sufrir dos accidentes de estas características en pocos meses en el mismo tramo Madrid-Sevilla.

"¿Cree que eso es suficiente?", se ha preguntado el líder del PP, "¿es consecuente con ese diagnóstico? La respuesta es no".

No obstante, ha considerado que los ciudadanos "ya han exigido responsabilidades políticas" y se ha mostrado convencido de que actuarán en consecuencia.

El Gobierno filtró anoche a varios medios varios fragmentos de audios del centro de control de Atocha, que ratificarían la tesis del "fallo humano" defendida por Puente.

En uno de los audios, un operador de Atocha da instrucciones al maquinista del tren AVE de Renfe para que retome la marcha a velocidad "normal", pese a que pocos kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

No obstante, antes se había producido un fallo técnico: se desactivó en todo el tramo el sistema de seguridad LZB que habría impedido el accidente.

Este sistema de seguridad LZB tiene más de 30 años: se implementó para la entrada en servicio del AVE Madrid-Sevilla en 1992.

Adif adjudicó en septiembre de 2021 un contrato 93,8 millones de euros a la firma Thales para sustituir este sistema por el más moderno ERTMS, en todo el trazado entre Madrid y Sevilla.

La empresa pública formalizó el contrato el 13 de octubre de 2021. Tenía un plazo de ejecución de 52 meses.

Por tanto, debería estar ya operativo en febrero de 2026, pero no ha sido así.

Adif publicó el 19 de junio de 2026 una modificación del contrato, por la que este pasaba a ser financiado con fondos Next Generation de la UE, en lugar de los fondos FEDER que se habían previsto inicialmente.