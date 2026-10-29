La CEOE confirma la muerte de Fátima Báñez, exministra de Trabajo, en el accidente ferroviario de Urda

Fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018 durante el Gobierno de Mariano Rajoy e impulsó la reforma laboral de 2012.

Báñez viajaba en los vagones traseros del tren de Iryo, que fue arrollado mientras se encontraba parado en la vía Madrid-Sevilla.

El siniestro ocurrió tras el choque entre un tren de alta velocidad de Iryo y otro de Renfe, dejando al menos 69 muertos.

La exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha fallecido en un accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Fátima Báñez ha muerto. La exministra de Trabajo se encuentra entre las víctimas del siniestro ferroviario que ocurrió en la mañana de este miércoles, al chocar un tren de alta velocidad de Iryo contra otro de Renfe, en Urda (Toledo).

Hay, al menos, 69 muertos, entre ellos la también presidenta de la Fundación CEOE, que se encontraba desaparecida desde que sucedió el accidente. Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, ha confirmado el fallecimiento en su cuenta de X.

Báñez se encontraba en el tren de Iryo, que estaba parado en la vía Madrid-Sevilla y que fue arrollado por el convoy de Renfe. Concretamente, en la parte de atrás del tren, en los vagones más afectados.

Ni sus familiares ni personas cercanas del Partido Popular y de la CEOE la localizaban a través de su teléfono móvil. Por eso, hace tiempo que varias voces daban por hecho su fallecimiento, aunque mantenían un hilo de esperanza, al no hallarse su cuerpo.

Báñez nació en Huelva y fue política, economista y abogada. Es especialmente recordada por haber sido ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy, de 2011 a 2018.

La andaluza asumió el cargo en plena crisis económica. Impulsó la reforma laboral de 2012, que estaba orientada a flexibilizar el mercado de trabajo, la negociación colectiva y el despido.

Durante su mandato se introdujeron también la tarifa plana para autónomos y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Además, asumió, al final de la última legislatura, la cartera de Sanidad.

Al menos 50 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo

Tras la moción de censura de 2018 y el cambio de ciclo en el Partido Popular, anunció su renuncia al escaño y su salida de la vida pública para reincorporarse al sector privado

En 2020 fue nombrada presidenta de la Fundación CEOE, que fue su última ocupación.

Desde ella coordinaba proyectos de carácter social, talento, empleo e innovación empresarial. Además, estuvo en los consejos de administración de Rovi y de filiales del Grupo Iberdrola.