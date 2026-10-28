Von der Leyen acusa por escrito al Gobierno de "debilitar" el mercado único al no incorporar a la legislación las directivas UE

El documento responde a una consulta planteada por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat sobre el impacto de estos retrasos en la competitividad y la seguridad jurídica.

La presidenta de la Comisión Europea anticipa un incremento en las acciones coercitivas y recuerda que se ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE en casos de incumplimiento persistente.

España acumula 81 procedimientos de infracción y mantiene 101 directivas pendientes de incorporación a la legislación nacional, de las cuales 50 ya están fuera de plazo.

Ursula von der Leyen advierte por escrito que la transposición fragmentada o tardía de directivas comunitarias debilita el mercado único y socava el Estado de derecho.

Ursula von der Leyen parece dispuesta a corregir la falta de compromiso de Pedro Sánchez a la hora de convertir en legislación española las normas que aprueba la Unión Europea.

En un escrito al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL, la presidenta de la Comisión advierte de que la aplicación "fragmentada, tardía o poco rigurosa" de las directivas de la UE "debilita el mercado único" y repercute sobre cada Estado miembro.

El Gobierno de Sánchez tiene el récord de directivas no transpuestas entre los Veintisiete y España acumula 81 procedimientos de infracción, confirmados por Bruselas, por no comunicar las medidas de transposición de directivas o por su aplicación incorrecta. Además, tiene 101 directivas pendientes de incorporación, 50 ya fuera de plazo.

El escrito de Von der Leyen, fechado el pasado lunes 19 de octubre, vincula las vulneraciones persistentes con un riesgo institucional: "Las infracciones significativas y duraderas del Derecho de la UE también pueden socavar el Estado de derecho".

El documento advierte de las consecuencias del incumplimiento de la legislación europea y anticipa más presión sobre el Ejecutivo español para que cumpla con su obligación de trasladar a la legislación española las directivas de la UE.

La Comisión "intentará acelerar las acciones coercitivas" contra los Estados que no comuniquen las medidas de transposición o apliquen incorrectamente las directivas en sus ordenamientos, señala el escrito.

Y aunque Von der Leyen recuerda que Bruselas tiende la mano a la colaboración, cuando no ha habido solución, la Comisión "ha remitido los casos en cuestión al Tribunal de Justicia de la UE". Es decir, ha recurrido a los tribunales.

El escrito de Von der Leyen responde a una pregunta parlamentaria de Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, remitida este verano. Según las fuentes europeas consultadas, "sorprende que sea la propia presidenta, en persona, la remitente de la contestación".

Montserrat registró su pregunta poniendo el foco en las consecuencias jurídicas y económicas de la "falta de transposición" de las directivas europeas, "teniendo en cuenta el efecto que provoca sobre el mercado interior y el Estado de Derecho".

Von der Leyen responde que la transposición oportuna constituye "una responsabilidad importante para todos los Estados miembros". Y advierte de que la aplicación deficiente del Derecho europeo "socava la competitividad y la resiliencia de la UE".

Según Montserrat, el documento "pone de manifiesto el grave deterioro en el cumplimiento de las obligaciones europeas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

La también vicepresidenta del Grupo Popular Europeo denuncia, en declaraciones a EL ESPAÑOL, sus efectos sobre la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

El IVA de los autónomos

Las consecuencias para el mercado único tienen ejemplos concretos. El 11 de marzo, Bruselas decidió llevar a España al TJUE por no transponer dos directivas del IVA: era entonces el único Estado que no había notificado la incorporación de ambas.

Una de ellas regula el régimen simplificado para pequeñas empresas, vinculado al IVA franquiciado.

Como informó EL ESPAÑOL en marzo, el debate español gira en torno a la posibilidad de eximir del cobro del impuesto a negocios que facturen hasta 85.000 euros anuales.

La exención doméstica es opcional, pero incorporar el mecanismo que permite a las empresas españolas acogerse al régimen en otros países es obligatorio. Para beneficiarse de esa franquicia transfronteriza necesitan registrarse previamente ante las autoridades españolas.

La segunda directiva afecta, entre otras cuestiones, al lugar de tributación de determinados servicios virtuales.

La Comisión advirtió del riesgo de doble imposición o ausencia de tributación si España no aplicaba las reglas que los otros 26 Estados ya habían incorporado.

Bruselas solicitó sanciones económicas en ambos casos ante el TJUE. El conflicto muestra cómo la falta de aplicación de una norma común puede generar obstáculos y diferencias tributarias dentro del mismo mercado.

Otro expediente afecta a la directiva de ciberseguridad NIS2, cuyo plazo venció el 17 de octubre de 2024. Según publicó este diario el 31 de mayo, la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen seguía reclamando su incorporación "con urgencia", un año después del dictamen motivado de la Comisión.

Reforma electoral bloqueada

Fuera de la transposición de directivas, otra norma europea ilustra cómo la decisión del Gobierno español puede bloquear una norma para toda la Unión. La entrada en vigor de la reforma electoral exige la aprobación de todos los Estados conforme a sus requisitos constitucionales.

En enero, España era el único país incumplidor, según informó EL ESPAÑOL. La Eurocámara reclamó culminar la ratificación y atribuyó la limitada incorporación de las disposiciones a una "falta de voluntad política".

La reforma establece un umbral de entre el 2% y el 5% en determinadas circunscripciones de Estados miembros que eligen más de 35 escaños.

En el caso español, y con los resultados de las últimas elecciones de 2024, incluso el mínimo habría dejado sin representación a CEUS, la coalición del PNV, que obtuvo el 1,63%.

El bloqueo trascendía así las consecuencias para los partidos españoles: impedía la entrada en vigor del marco europeo. Es un instrumento distinto de las directivas a las que se refiere Von der Leyen, pero comparte el problema que señala la presidenta: la eficacia de los acuerdos comunes depende de su cumplimiento nacional.