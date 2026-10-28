La triple adulteración de la 'ley de nietos': se actúa con los que votan desde fuera y no con sus hijos y los que viven en España

De los 163.020 nacionalizados como descendientes de exiliados, el registro digitalizado Dicireg solo cuenta con los datos informatizados de 76.600 personas.

Solo el 0,3% de los expedientes de nietos revisados hasta el 21 de octubre ha acreditado documentalmente la condición de exiliado exigida.

La restricción no afecta a quienes se acogieron a esta vía pero ya residen y están empadronados en España, ni a sus hijos mayores de edad.

El Tribunal Supremo ha suspendido únicamente el voto en las elecciones generales del 29-N para los nacionalizados por la 'ley de nietos' residentes en el extranjero (CERA).

El Tribunal Supremo ha suspendido el voto en las generales del 29-N de los españoles que viven en el extranjero y obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos como descendientes de exiliados, salvo que demuestren ese exilio.

Por esa vía se han hecho españolas 163.020 personas, según datos de Exteriores.

Sin embargo, no todos los que deben su nacionalidad a esta vía se han quedado sin voto. Quienes ya viven en España podrán acudir a las urnas con normalidad.

Y por ahora también podrán votar los hijos de todos ellos, residan donde residan, aunque se hicieron españoles sólo por ser hijos de un nacionalizado precisamente por la misma vía que el Supremo ha puesto en cuestión.

Son, por tanto, tres grupos de votantes (los que viven fuera, los que viven en España y los hijos de unos y otros) con un mismo origen, la ley de nietos, pero sólo se actúa sobre los primeros, restringiendo su sufragio.

De los otros dos grupos no existe un recuento oficial: nadie ha contado cuántos de estos nuevos españoles viven ya en España ni cuántos de sus hijos han obtenido también la nacionalidad.

Vías de la 'ley de nietos'

Lo que se dirime en el Supremo no es si estos descendientes son españoles, sino las consecuencias electorales de la nacionalidad que han obtenido. Es decir, si pueden votar el 29-N.

Hay que tener en cuenta que no existe una sola forma de obtener la nacionalidad por esta norma. Porque la ley de nietos, que en realidad es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, prevé varios supuestos, que el Ministerio de Asuntos Exteriores agrupa en anexos.

El primero, el Anexo I, reúne a quienes optaron a la nacionalidad como hijos o nietos de exiliados, el grupo sobre el que actúa el Supremo. El alto tribunal cifra en 163.020 las nacionalidades inscritas por esta vía.

El Anexo II agrupa a 1.090 hijos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. El Anexo III, el más numeroso, suma 195.872 hijos mayores de edad de nacionalizados por esta ley o por la de Memoria Histórica de 2007, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

No todas se traducen en votantes: entre ellas hay menores de edad, fallecidos y personas que nunca se dieron de alta en un consulado.

1) El censo CERA

El Supremo sólo ha actuado sobre el Anexo I, el de los hijos y nietos de exiliados. Y, dentro de ese grupo, sólo sobre quienes figuran en el censo de españoles residentes en el extranjero, el CERA.

Vox e Iustitia Europa pidieron al Supremo desde el principio que la suspensión alcanzara a todos los nacionalizados por esta ley.

Los afectados no podrán votar el 29-N salvo que el consulado les expida un certificado que acredite que sus padres o abuelos se exiliaron por razones políticas.

Casi nadie lo tiene: de los 31.390 expedientes revisados hasta el 21 de octubre, Exteriores sólo había expedido 91. Es el 0,3%.

2) Los hijos

La ley permite también a los hijos mayores de edad de estos nuevos españoles obtener la nacionalidad, sin más requisito. Les basta con ser hijos de alguien que ya la tiene.

No se sabe cuántos están en esa situación. Exteriores cuenta 195.872 hijos nacionalizados por esta ley, pero en esa cifra se mezclan los hijos de los 163.020 con los de quienes se acogieron a la ley de 2007, cuya nacionalidad nadie discute. El Gobierno no ha dado el desglose.

Vox lleva pidiendo desde julio que la suspensión alcance también a los hijos, y el pasado viernes lo volvió a solicitar de forma expresa.

"Si no estaban identificados los padres, difícilmente podía existir una relación depurada de cuáles de los casi 196.000 hijos procedían precisamente de ellos", resume a este periódico Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, la otra parte que recurrió ante el TS.

3) Los que se han mudado

Este camino no lo ha llevado nadie a los tribunales. Cuando uno de estos nuevos españoles, o uno de sus hijos, se instala en España y se empadrona, deja de figurar en el censo del extranjero y pasa al de residentes en España, el CER. Ahí la suspensión no le afecta: vota como cualquier vecino.

Consultadas por este periódico, las dos partes recurrentes dan por hecho que en ese censo hay nacionalizados por esta vía. "Se han venido", advierten desde Iustitia Europa. Fuentes de Vox también lo admiten, aunque creen que serán casos "residuales".

Fuentes diplomáticas ya venían advirtiendo a EL ESPAÑOL de que todo el debate se estaba centrando únicamente en el voto desde el extranjero mientras muchos nuevos españoles hacían las maletas.

Cuba es el caso más claro. En septiembre, el censo de españoles en la isla perdió 1.018 votantes, todos en La Habana, como informó este periódico.

¿Qué ha pasado con ellos? Esas mismas fuentes diplomáticas lo tienen claro: "Una vez obtenida la nacionalidad, habrán venido a España o ido a otro país".

Es, según estas fuentes, "lo más normal con cubanos o venezolanos de origen que adquieran nuestra nacionalidad". De hecho, Venezuela también perdió electores en septiembre (-197), aunque menos que Cuba.

Dicireg, la única pista

Saber cuántos son todos estos nietos o presuntos nietos no es sencillo. La única pista puede ser Dicireg, el registro digital que Justicia empezó a usar en los consulados en septiembre de 2024. Recoge a 76.600 nacionalizados del Anexo I, menos de la mitad del total.

Al cruzar esos nombres con el censo del 29-N, sólo aparecieron 38.188. Según fuentes de la Administración, el resto son fallecidos, menores de edad o personas que pueden estar viviendo ya en España.

Los demás, inscritos en papel antes de que llegara Dicireg, no figuran en ningún listado informático. Además, el censo no recogía cómo había conseguido cada votante la nacionalidad. La Oficina del Censo Electoral sólo creó esa marca en septiembre, y únicamente en el censo del extranjero.

Según ha podido saber este periódico, Iustitia Europa no descarta pedir al Supremo que actúe también sobre el censo CER cuando el Gobierno entregue este miércoles la lista nominal de afectados.

En Vox, por su parte, recuerdan que el tribunal ni siquiera ha entrado en el caso de los hijos y dan por hecho que menos aún lo hará con el censo de España.

La solución de fondo, a su juicio, es anular la instrucción de Sofía Puente que abrió la puerta, algo que el partido tiene planteado ante la Secretaría de Estado de Justicia. Sería, dicen, una "tarea gigantesca del nuevo ministro de Justicia" si hay cambio de Gobierno el 29-N.