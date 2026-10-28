El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado del accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad cerca de Urda (Toledo). Reuters

Sánchez desliga el accidente de Urda del de Adamuz aunque ve "inasumible" dos tragedias ferroviarias en el mismo año

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LO ESENCIAL Las claves El presidente Pedro Sánchez califica de "inasumible" sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año y promete reconstruir la confianza en el sistema ferroviario. El Ejecutivo declarará tres días de luto nacional por la tragedia de Urda y se compromete a llegar hasta el final para aclarar si hubo negligencias o fallos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, eleva a 68 la cifra provisional de fallecidos y confirma decenas de heridos en los hospitales. Los servicios de emergencias y la autoridad judicial continúan trabajando en la zona del siniestro sin descartar que se hallen más víctimas entre los restos de los vagones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que "no es asumible para un país como España" ni "normal" sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado mes de enero, y al de este miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado hasta el momento 68 víctimas mortales.

Desde el Puesto de Mando Avanzado en Urda junto al presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, Sánchez, que ha desligado la tragedia de este miércoles con la de Adamuz, se ha comprometido a "reconstruir la confianza en el sistema de alta velocidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos".

El presidente, que se ha trasladado a primera hora de la tarde al lugar del accidente, ha anunciado que el Gobierno declarará tres días de luto nacional por los fallecidos, como se hizo con la tragedia de Adamuz, al tiempo que ha trasladado toda su solidaridad y empatía con los heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación.

"Detrás de cada persona que ha fallecido hay vidas quebradas, angustia de las familias que no saben el paradero de su familiar, y hay mucho dolor", ha lamentado el jefe del Ejecutivo.

Ha subrayado que la principal prioridad de su Gobierno en estos momentos son las víctimas mortales, encontrar al mayor número de personas vivas, y atender desde el punto de vista material y psicológico a los heridos y los familiares de las víctimas de esta tragedia.

Sánchez ha señalado que el segundo de los objetivos de su Ejecutivo es el de esclarecer qué es lo que ha sucedido y por qué ha sucedido esta tragedia.

"Me consta que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y las autoridades judiciales están haciendo su labor, al igual que el Ministerio de Transportes está intentando conocer el por qué de esta terrible tragedia", ha explicado.

"Vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema se responderá con toda contundencia", ha prometido.

Además, ha elogiado la profesionalidad de los servicios de emergencias, así como la coordinación que está habiendo entre todas las instituciones, el Gobierno central, el autonómico, la Diputación de Toledo y los ayuntamientos, a los que ha trasladado su agradecimiento.



También ha mostrado su agradecimiento a otras comunidades y diputaciones que ha afirmado que se han volcado para dar una respuesta a esta tragedia.

Page eleva los fallecidos

Antes de las intervención de Sánchez, Page informó de que los servicios de emergencia elevaban a 68 personas el número de fallecidos el accidente de Urda.

El presidente castellanomanchego ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

El balance de atendidos es de 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se atienden a cinco personas por heridas leves.

El presidente castellanomanchego ha indicado que todavía está interviniendo en la zona la titular del Juzgado de Orgaz (Toledo), al que le corresponde investigar el accidente ferroviario, por lo que las labores de limpieza de la zona no han concluido.

En concreto, Page ha indicado que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

El jefe del Ejecutivo regional ha agradecido la coordinación todas las comunidades autónomas y ha confirmado que siguen movilizándose unidades de investigación canina para intentar localizar "si hubiera todavía víctimas con vida".

Además, ha avanzado que, a lo largo de la tarde-noche seguirán los trabajos de investigación a "para terminar también de rescatar si quedara algún fallecido más".