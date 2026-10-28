Pedro J. pide la dimisión de Puente: "Se ha dedicado a hacer política de la peor en lugar de mejorar infraestructuras"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez exige la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los recientes accidentes ferroviarios. El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL acusa a Puente de dedicarse a hacer política de la peor especie en lugar de mejorar y conservar las infraestructuras. Compara la situación con la del exministro griego de Transportes, quien dimitió por responsabilidad tras un accidente ferroviario similar. Denuncia el deterioro de las infraestructuras y la falta de inversiones y protocolos de seguridad ante el aumento del uso del transporte público.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el estado de las infraestructuras ferroviarias tras la colisión de dos trenes en Toledo.

"Lo que no puede ser es que en un ministerio tan esencial para preservar la tranquilidad y los derechos de circulación y hasta la vida de los ciudadanos tengamos a un individuo que desde el primer momento se ha dedicado a hacer política de la peor especie", ha argumentado.

"Espero que se vaya hoy mismo", ha sentenciado el periodista, y ha explicado que su homólogo griego "al que le ocurrió algo parecido [al accidente de Adamuz] dimitió antes de que se empezaran a averiguar las causas porque él dice yo soy aunque no haya tenido una culpa directa, yo soy el responsable invigilando de que esto no suceda".

"Alguien podría decir que el ministro de Transportes ha tenido mala suerte de que le ocurra algo de esta naturaleza en las vísperas de una campaña electoral", pero "lleva desde el inicio, desde que fue nombrado, tentando la suerte".

A diferencia de Kostas Karamanlis, que dejó la cartera tras el accidente que dejó 36 muertos tras la colisión de dos trenes, Puente "ha seguido impasible" en el cargo. En la catástrofe de Adamuz fallecieron 46 personas.

"La incompetencia siempre es la cara B de la corrupción. Cuando un Gobierno se dedica a incumplir la legalidad, a intentar obtener lucros personales", ha defendido el director ejecutivo de este periódico.

El periodista ha defendido que el modelo de economía de Pedro Sánchez es "traer más gente vía nacionalización" y turismo sin importar su calidad, lo que lleva a un desgaste de la calidad de las infraestructuras en un país que ya "tiene un problema" en este ámbito.

"Hacen falta más viviendas, hacen falta más escuelas, hacen falta más hospitales y si las vías del tren tienen una mucho mayor frecuencia de utilización pues tendrán que tener también muchas más inversiones desde el punto de vista de conservación y tendrían que existir mucho mejores protocolos de seguridad".

Además, ha hecho referencia al anterior titular del departamento, José Luis Ábalos: "¿Quién fue el anterior ministro de Transportes? Pues ahí estamos. El estado de las infraestructuras, el abandono de las infraestructuras viene de lejos".