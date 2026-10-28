Vídeo difundido por el PP en sus redes sociales con las recreaciones con IA de Begoña Gómez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. X

Begoña Gómez denuncia al PP por suplantar su imagen en el vídeo con IA difundido en redes

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LO ESENCIAL Las claves Begoa Gmez denuncia al PP por utilizar su imagen en un vdeo de satra poltica generado mediante inteligencia artificial. Pedro Snchez tilda la estrategia del PP de irresponsable, criticando a Feijo por validarla y comparando sus t cnicas con las del acoso a menores. El Partido Popular ha reaccionado en redes ironizando sobre la denuncia y recordando otras pol micas judiciales que afectan al entorno socialista. Snchez respalda el rechazo a la IA en campaas electorales y reclama una regulacin global para evitar la difusin de deep fakes.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia contra el PP por utilizar su imagen en un polémico vídeo de campaña hecho con inteligencia artificial y difundido en redes. Así lo ha desvelado el presidente del Gobierno en una entrevista en el pódcast Keep It Cutre.

"Lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosadores contra los menores, y un partido que aspira a gobernar tiene que luchar contra este tipo de ideas", ha denunciado Sánchez, calificando la estrategia de Génova con la IA de "absolutamente descarnada e irresponsable".

El vídeo en cuestión, que utilizaba las imágenes de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos o Santos Cerdán, se publicó a raíz de otro mensaje de Sánchez en redes en el que presumía de que los socialistas están orgullosos de ser "zurdos", un término que el presidente argentino, Javier Milei, utiliza como un insulto.

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

"Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda", dice la Begoña Gómez recreada con IA. La polémica se originó precisamente la semana pasada en el contexto de la visita de Javier Milei a España y también desencadenó la denuncia de otra de las implicadas: Leire Díez, la fontanera del PSOE.

"No estamos utilizando la IA en campaña, somos víctimas de ella", ha denunciado Sánchez en la entrevista, antes de anunciar la decisión adoptada por su mujer. El mandatario socialista ha criticado además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo por "validar" la publicación del vídeo: "Encima tiene mayor delito".

Pedro Sánchez en un momento de la entrevista en 'Keep It Cutre'. Youtube

El PP ha tardado apenas unos minutos en reaccionar con un mensaje publicado en X. "Bueno, podría ser peor. Podrían habernos mandado a Los rochos", han expresado desde Génova, citando al clan contactado por la trama de las cloacas para hostigar a la magistrada Beatriz Biedma, que envió a juicio a David Sánchez, hermano del presidente.

"El Gobierno que quiere 'eliminar' a una juez le pide a un juez que proteja a Begoña Gómez de un vídeo en redes sociales. Son adorables", se lee en el mensaje del PP. "Lo bueno para ellos es que si hay juicio será la primera vez que un socialista pisa un juzgado sin miedo a salir esposado".

Sánchez ha respaldado la petición de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, al resto de líderes políticos a que se comprometan a no utilizar la IA durante la campaña electoral. La activista ha mostrado su apoyo a Begoña Gómez en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser: "Me parece que está sufriendo una auténtica campaña de acoso inadmisible con tintes machistas".

El jefe del Ejecutivo ha reclamado una regulación a nivel "nacional, europeo y multilateral" para evitar los deep fakes y otro tipo de suplantaciones gracias a la IA, cuya industria ha definido como "extractiva" por la cantidad de recursos naturales que emplea y por la "explotación laboral" que desencadena.

No obstante, ha reconocido que "la tecnología va a una velocidad que es muy difícil desde las democracias llegar a un acuerdo para poder legislar".