Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de la candidatura de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso y Álvarez de Toledo. Europa Press

Feijóo atribuye a la izquierda el aumento de la violencia: "Saben que están perdiendo y cuanto más pierden más tensión crean"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo acusa a la izquierda del incremento de la violencia social tras los disturbios y saqueos registrados en Barcelona y Bilbao, los cuales han dejado 148 detenidos. El líder del PP promete tolerancia cero con los violentos e insiste en reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo si llega al Gobierno. Cayetana Álvarez de Toledo recrimina a Pedro Sánchez haber legitimado la violencia y propone que la factura de los destrozos causados por los altercados se envíe a la sede de Ferraz. El Partido Popular presenta la candidatura de su lista por Madrid reivindicando la pluralidad interna y el mestizaje de perfiles bajo el liderazgo de Feijóo.

Iba a ser la presentación de la candidatura del PP por Madrid, pero, haciendo honor a la máxima de que la capital es el rompeolas de todas las Españas, las imágenes de los altercados en La Coruña, Barcelona y Bilbao han terminado copando la mayoría de las intervenciones.

Una tensión creciente en las calles que, según los populares, irá a más. "Saben que están perdiendo y cuanto más están perdiendo más tensión social crean", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo, que ha responsabilizado a la izquierda de los saqueos y disturbios que se han saldado con 128 detenidos en Barcelona y 20 en Bilbao.

El líder del PP ha retratado a un "Gobierno a la desesperada" que es "capaz de cualquier cosa por seguir un día más en el poder" y ha advertido de que "lo que no pueden ganar, lo quieren romper".

"Están amenazando a los españoles", ha afirmado, para rematar a continuación: "quien amenaza porque va a perder solo merece perder para que ganemos todos".

Feijóo ha prometido que, si llega a la presidencia del Gobierno, tendrá "cero tolerancia con los que rompen la paz de los españoles" y será "implacable con los violentos".

En esa línea, ha dirigido un mensaje a policías y guardias civiles al garantizar que "las fuerzas de seguridad tendrán respaldo político y material por ejercer una profesión de riesgo". En contra del Gobierno se ha negado, durante esta legislatura, a declararles como tal pese a las reivindicaciones de las asociaciones.

Por su parte, la número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que Sánchez "se ha convertido en un patético populista" al que "sólo le queda la violencia".

A raíz de los sucesos en la capital catalana, la diputada ha acusado al líder socialista de "legitimar la violencia" al pactar con "la violencia del mundo etarra" —en alusión a los herederos de Batasuna— y tras haber "amnistiado la violencia de Cataluña".

"Sánchez ya tiene su kale borraka", ha insistido la parlamentaria, quien ha propuesto que "los destrozos los paguen sus padres y la factura a Ferraz". Asimismo, ha recalcado que "no hay libertad sin orden, ni orden sin libertad" y que "ante la intimidación" encontrarán "nuestra firmeza", una premisa en la que ha coincidido con Feijóo.

El objetivo de los populares es un cambio sereno, tal como se ha encargado de subrayar el candidato, quien ha insistido en su deseo de "que la gente pueda vivir tranquila" y de que "el gobierno deje vivir en paz a los españoles".

Una aspiración que ha concretado en que "el sueldo te alcance" o "tengas un techo". "Después de 8 años, vivir tranquilo parece un lujo", ha manifestado para, entre los aplausos del auditorio, advertir al Ejecutivo: "el trabajador no es el cajero automático del Gobierno".

Una lista "de mestizaje"

La lista madrileña aúna distintas sensibilidades: con Feijóo a la cabeza, Cayetana Álvarez de Toledo como número dos y Borja Sémper en el tercer puesto, a quienes se suman nombres como Alma Ezcurra o Jaime de los Santos.

"Un mestizaje", ha celebrado la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

La propia Álvarez de Toledo ha ironizado sobre las discrepancias que mantuvo en el pasado con el entonces mandatario gallego o con Sémper: "El PP no es una secta. Tenemos estilos, sensibilidades y opiniones diferentes", ha sentenciado, matizando sus declaraciones pasadas al afirmar que "Feijóo tiene de tibio lo que Sánchez de decente".

A juicio de la diputada, la virtud del presidente de la formación es "unirnos a nosotros para luego unir a los españoles", una lectura compartida por Ayuso, quien lo ha elogiado por "reclutar a los mejores".

Mientras que ha alertado asimismo de que Sánchez está emulando a Nicolás Maduro: "Que no nos acostumbremos a la quema de calles como ha pasado en Venezuela", ha remachado.

Diferentes estilos pero aunados en un mismo tono para criticar la violencia en las calles.