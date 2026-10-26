Vox podría quedar por delante del PSOE en seis provincias, Ceuta y Melilla: el 'sorpasso' que asusta a Moncloa

País Vasco, Galicia y Navarra se mantienen como las comunidades donde la formación encuentra una menor penetración electoral.

La mayor distancia estimada entre ambos partidos se registra en Murcia, donde Vox aventaja al PSOE en 8,8 puntos en intención de voto.

El partido de Santiago Abascal podría disputar también la segunda posición a los socialistas en Toledo, Ávila, Guadalajara y Málaga si mantiene su crecimiento.

Vox se consolida como segunda fuerza por delante del PSOE en Murcia, Almería, Ceuta y Melilla, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Vox podría convertirse en la segunda fuerza política, colocándose por delante del PSOE, en seis provincias y en las dos ciudades autónomas, según la nueva encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Según el sondeo, el partido de Abascal ya se sitúa por encima del PSOE en porcentaje de voto en Murcia, Almería, Ceuta y Melilla.

Pero además, si mantiene su actual tendencia de crecimiento, Vox podría dar también el sorpasso en Toledo, Ávila, Guadalajara y Málaga. Estas son las cifras.

La mayor diferencia de voto entre ambos partidos se produce en Murcia. Allí la formación liderada por Santiago Abascal alcanzaría en estos momentos el 29,1% de intención de voto.

Superaría al PSOE (20,2%) en 8,8 puntos de voto.

El PP sería el partido más votado en la región, con 5 escaños, seguido de Vox (3) y PSOE (2).

Vox escala en las encuestas con su duro discurso contra la inmigración ilegal.

La población murciana de Torre Pacheco registró en el verano de 2025 varias jornadas de disturbios, a raíz de la brutal agresión que sufrió un hombre de avanzada edad por parte de un grupo de magrebíes.

Vox también se consolida como la segunda fuerza política en Almería (27,7%), con una ventaja de 5 puntos de voto sobre el PSOE (22,8%). En este caso, el partido de Abascal obtendría dos escaños y los socialistas uno.

Se trata, también, de una provincia con un fuerte componente de inmigración, que trabaja fundamentalmente en el sector primario.

El PSOE no tiene nada que hacer frente a Vox en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sobre todo tras el abandono que ha sufrido la primera a raíz de la invasión del pasado 31 de julio.

En Ceuta, Vox se sitúa en el 29,6% de intención de voto, casi tres puntos por encima del PSOE (26,7%).

La situación es similar en Melilla, donde el partido de Abascal (22,8%) también supera a los socialistas (21,1%), según el estudio de SocioMétrica.

Cada una de las ciudades autónomas aporta un diputado al Congreso que, en ambos casos, sería para el PP como primera fuerza política.

Y del sur, al centro de la Península.

De las ocho circunscripciones antes citadas, Toledo es la única en la que Vox (26,8%) y PSOE (26,8%) permanecen hoy empatados, tanto en escaños (dos) como en porcentaje de voto. Se sitúan en segunda posición, tras el PP.

El estudio de SocioMétrica indica que Vox tiene un 43% de posibilidades de aventajar finalmente a los socialistas, en el mes y tres días que restan para las elecciones.

Podría ocurrir lo mismo en Ávila y Guadalajara, donde el PSOE hoy supera a Vox en menos de un punto de intención de voto.

En ambos casos, SocioMétrica arroja un 32% de posibilidades de que finalmente se produzca el vuelco, si los de Abascal mantienen su actual tendencia de crecimiento.

En este momento, los dos partidos están empatados a un escaño en ambas provincias, por detrás del PP.

Por último, en Málaga Vox (21,9%) y PSOE (23,9%) están empatados a tres escaños.

Pero los socialistas hoy aventajan al partido de la calle Bambú en dos puntos de intención de voto.

En este caso, la posibilidad de que Vox trepe hasta la segunda posición es más reducida, del 17%.

Según la encuesta, País Vasco, Navarra y Galicia son las tres regiones en las que los de Abascal hoy tienen mayor dificultad de penetración.

Registra su peor porcentaje de voto en Guipúzcoa (3,7%), Vizcaya (4,6%), Álava (6,6%), Navarra (9,5%), Lugo (10%), Orense (10,9%), Pontevedra (10,1%), Lérida (11,1%), La Coruña (11,5%) y Gerona (11,7%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias.

La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto.

Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.