Tesh Sidi, 'número dos' de Frente Amplio en Madrid, tras la muerte del papa Francisco: 'Los musulmanes lo celebramos'

Los comentarios revelados se suman a denuncias internas presentadas por tres exasesores de Sidi por presuntos comportamientos "abusivos, hostiles y vejatorios".

La diputada también bromeó en el mismo grupo de Telegram preguntando cuándo podían "pedir armas para jamassss" tras una votación sobre el comercio de armamento con Israel.

Tesh Sidi, 'número dos' de Frente Amplio en Madrid, escribió "los musulmanes celebramos la muerte" en un chat interno de Sumar tras el fallecimiento del papa Francisco.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi, número dos de la candidatura de Frente Amplio por Madrid el 29-N, escribió "los musulmanes celebramos la muerte jejejeje" en un chat interno del Grupo Parlamentario Sumar tras el fallecimiento del papa Francisco.

El mensaje lo envió en abril de 2025, en un canal de Telegram del grupo con 74 participantes.

Allí, varios miembros de Sumar discutían si España debía declarar los tres días de luto oficial que había anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la muerte del Sumo Pontífice.

Uno de los integrantes cuestionó la medida: "Con todo mi cariño y respeto al Papa jesuita, un Estado aconfesional no debería ponerse a declarar luto cuando muere el jefe de una iglesia".

Otro apuntó: "Es jefe de Estado (el vaticano no??). A lo mejor va por ahí"”.

Un tercero lo rebatió: "Cada vez que se muere un jefe de Estado no se declara luto nacional en España, solo cuando muere el jefe de Estado español, que por cierto llevamos medio siglo sin que se muera ninguno".

En ese contexto intervino Tesh Sidi. "Los musulmanes celebramos la muerte jejejeje", dijo.

El comentario descolocó incluso a sus propios compañeros. Uno de ellos se limitó a contestarle con varios signos de interrogación: "????"

Así consta en los chats internos de Sumar y Más Madrid, publicados este lunes por La Razón.

Armas para Hamás

El citado diario publica también otro comentario de la diputada, en el que bromeó sobre la entrega de armas a la organización terrorista Hamás.

Ocurrió el 8 de octubre de 2025, un día después de que el Congreso convalidara con 178 votos a favor el real decreto del Gobierno de "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza", que restringía el comercio de armamento con Israel, y del segundo aniversario del 7-O.

Mientras coordinaba con sus colaboradores la difusión en redes de la votación, y tras compartir una imagen suya con simbología propalestina, Sidi escribió: "Cuando podemos pedir armas para jamassss".

No es la primera vez que la diputada se pronuncia sobre Hamás. El 7 de octubre de 2023, horas después de los atentados contra Israel, publicó en X un mensaje de apoyo a Palestina sin condenar expresamente los ataques.

Ante la oleada de críticas, dos días después condenó públicamente las acciones de Hamás contra la población civil israelí y afirmó que aquellas atrocidades no tenían justificación posible.

Los mensajes salen a la luz después de que tres exasesores de Sidi la denunciaran ante los órganos internos de Más Madrid y Sumar por presuntos comportamientos "abusivos, hostiles y vejatorios", según adelantó el mismo diario el pasado sábado.

Al menos tres dirigentes de Más Madrid, Manuela Bergerot, Gabriel Ortega y Héctor Tejero, recibieron quejas de una de las personas afectadas por el trato de la diputada a sus subordinados.

La candidatura de Frente Amplio por Madrid, coalición impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, está encabezada por Emilio Delgado.

Sidi va de número dos, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, de tres, y la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, de cuatro.

La candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, que encabeza la lista por Barcelona con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número dos.