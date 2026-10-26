El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin el pasado sábado en Granada. Europa Press

Sánchez y el PSOE cargan contra el acuerdo PP-Vox en el Senado: "Dos colores y un mismo proyecto de involución"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez y el PSOE critican el pacto entre PP y Vox para el Senado, afirmando que ambas formaciones representan un mismo "proyecto de involución". Los dirigentes socialistas acusan a ambas fuerzas de ser "indistinguibles" y de compartir el mismo discurso en temas clave como pensiones, aborto y recortes. Alberto Núñez Feijóo defiende el acuerdo alegando que busca el cambio que pide la mayoría de los españoles y tilda de "rabiosa" la reacción del Gobierno. El pacto entre PP y Vox afecta a 23 provincias e incluye la retirada o integración estratégica de candidaturas para asegurar una mayoría en la Cámara Alta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE han cargado contra el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para las candidaturas al Senado.

A través de un vídeo en X, Sánchez, considera que con este pacto las formaciones de Feijóo y Abascal evidencian que son lo mismo y comparten su "proyecto de involución".

Para ello, el candidato socialista recuerda que el neurocientífico Patrick Mineault descubrió que al cerebro le cuesta distinguir entre determinados tonos de azul y de verde, precisamente los colores que representan a PP y Vox.

Así, Sánchez subraya que hay quienes llevan años intentando convencer de que son dos colores muy distintos, pero basta con escucharles cuando hablan de determinados asuntos para concluir que son lo mismo.

A continuación, incluye una serie de declaraciones de dirigentes de ambos partidos con mensajes similares sobre pensiones -con palabras de la portavoz Ester Muñoz y José María Figaredo, de Vox-, el aborto (de Ayuso y Abascal), o recortes (por parte de Feijóo y Buxadé).

Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución. https://t.co/NtGU19UX2W — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

"Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro: dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos", señala el presidente del Gobierno.

A todo ello añade el acuerdo hecho público sobre el Senado para concluir que PP y Vox son "dos colores y un mismo proyecto de involución", e instar a los españoles a elegir el 29-N: "O España avanza, o avanza el pasado".

"Indistinguibles"

En el mismo sentido, tanto la portavoz y secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, han coincidido a través de dos publicaciones de X en considerar que PP y Vox ya eran "indistinguibles".

Torró califica a ambos como "la coalición de la motosierra y los recortes", mientras que Bolaños destaca que en la última legislatura el PP y Vox han usado "mismos insultos, mismo tono, mismo proyecto", por lo que su unión electoral supone "la sucursal española de la internacional ultra".

El azul del PP y el verde de Vox son ya indistinguibles. Son la coalición de la motosierra y los recortes. Comparten un mismo proyecto de involución. Este #29N de ti depende si avanza España, o lo hace el pasado. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) October 26, 2026

Además, en un comunicado remitido a la prensa, el PSOE ha indicado que este pacto para el Senado entre Feijóo y Abascal "era un secreto a voces", aunque hayan esperado al último día de plazo para anunciarlo.

"Vox pone las ideas y el PP la ambición de poder", denuncia Ferraz, al tiempo que advierte: "Los pensionistas, las mujeres, los trabajadores y los creadores culturales, entre otros, ya saben que están en la lista negra de Feijóo y Abascal".

El "camino adecuado"

Esta reacción al acuerdo entre PP y Vox que Feijóo tilda de "rabiosa" evidencia, a su juicio, que es "el camino adecuado".

El líder del PP ha respondido en la misma red social defendiendo ese pacto, ya que, según ha destacado, "hay una mayoría de españoles que quiere cambio" en España, con la vista puesta en las generales de noviembre.

"Y haremos todo lo que esperan de nosotros. Vamos a lograrlo con altura de miras y responsabilidad", ha afirmado Feijóo. "La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado", concluye,

Hay una mayoría de españoles que quiere cambio. Y haremos todo lo que esperan de nosotros. Vamos a lograrlo con altura de miras y responsabilidad. La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 26, 2026

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "muy buena noticia" para España este acuerdo y ha saludado el "entendimiento" para la presentación de listas al Senado desde "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado".

Según ha subrayado, PP y Vox han entendido "desde posiciones generosas" como "maximizar los votos del cambio" en España. "Es una colaboración inteligente y los millones de españoles que quieren cambio se sentirán orgullosos y satisfechos de este punto de encuentro", ha dicho Tellado en rueda de prensa.

El entendimiento con Vox no está basado en partidismos, únicamente busca lo mejor para nuestro país y frenar el avance de la extrema izquierda en el Senado. https://t.co/FSrpTGM74J — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 26, 2026

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha afirmado el 'número dos' de PP. A su entender, con este pacto asumen que la Cámara Alta es "imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita" España.

El acuerdo para el Senado

El PP y Vox han cerrado un pacto en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre.

En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no lo hará en tres.

Así, los 'populares' no lo harán en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, donde no han logrado escaños en los últimos 20 años. Por su parte, los de Abascal han renunciado a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Ahí, el PP incluirá en su lista a un candidato independiente a propuesta de Vox, al que cederá la segunda o tercera posición.

Además, los de Abascal presentarán un único candidato en otras catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.