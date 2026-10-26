El PP ganaría en 14 autonomías, con más del 40% del voto en al menos 10 provincias: el PSOE no llegaría al 34% en ninguna

Se registrarían empates entre PSOE y Vox en Asturias y Cantabria, con el PSOE igualando a Bildu en el País Vasco y a UPN en Navarra.

Vox experimentaría un importante ascenso en 12 comunidades autónomas, destacando su crecimiento en Andalucía, Cataluña y Castilla y León.

El PSOE sólo lograría ser la fuerza más votada en Cataluña y no conseguiría alcanzar el 34% del voto en ninguna provincia.

El PP se impondría en 14 de las 17 comunidades autónomas y lograría superar el 40% de los votos en al menos 10 provincias.

Al presidente Pedro Sánchez se le vuelve el mapa de España en contra.

El Partido Popular (PP) ganaría hoy en 14 de las 17 comunidades autónomas de España y obtendría más del 40% de los votos en al menos 10 provincias, según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En cambio, el PSOE no llegaría al 34% del voto en ninguna de las 52 circunscripciones que están en juego el 29N.

Según el sondeo, el PSOE sólo logra colocarse como la fuerza con más escaños en Cataluña.

Allí, los socialistas ganarían con claridad con 18 diputados (uno menos que en 2023), seguidos a larga distancia por ERC (9) y Junts (7).

A continuación se produce un empate a seis escaños entre PP y Vox.

Pese a que el Frente Amplio está encabezado por una figura tan emblemática como la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, sólo obtendría 2 escaños en Cataluña (5 menos de los que sacó Sumar en 2023).

Hay otras dos comunidades en las que se produce un empate en la elección al Congreso. En el País Vasco el PSOE empata con Bildu a seis escaños.

En Navarra, PSOE y UPN (que concurre en alianza con el PP) empatan a 2 diputados.

En Asturias, PP y PSOE empatan a 3 diputados al Congreso. Y en Cantabria, ambos partidos empatan a 2 escaños, según el sondeo.

El PP será la fuerza más votada en las otras 14 CCAA, así como en Ceuta y Melilla.

Los de Génova ganarían un escaño en cuatro comunidades, respecto a sus resultados de 2023: Baleares, Madrid, La Rioja y Murcia.

En cambio, perderían dos en Castilla y León y Castilla La-Mancha, y uno en Aragón y Navarra.

El PP superaría el 40% del voto en al menos diez circunscripciones.

Se trata de Melilla (48%), La Rioja (46,7%), Salamanca (45,2%), Lugo (44,7%), Orense (44,4%), Zamora (44,4%), Segovia (43,7%), Palencia (41,8%), Ávila (40,7%) y Cantabria (40,6%).

En cambio, el PSOE no supera el 34% del voto en ninguna provincia, según la encuesta de SocioMétrica.

Registraría su mejor resultado en Badajoz (33,8%), Cáceres (33,6%), Barcelona (32,9%), Cuenca (31,4%), Jaén (30,5%), Asturias (30,3%), Palencia (30%), Burgos (29,8%), Las Palmas (29,8%) y Ciudad Real (29,5).

Estas cifras reflejan la dificultad de que fragüe la remontada que viene anunciando los socialistas.

El PSOE perdería diputados en 11 comunidades autónomas.

Las mayores caídas se observan en Andalucía (donde perdería tres) y en Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde perdería dos en cada una.

Además, en Baleares, Canarias, Castilla La-Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia perderían otro escaño por comunidad.

Los socialistas únicamente ganarían presencia, y solamente un escaño, en Asturias y País Vasco.

Vox se dispara

Mientras tanto, la formación liderada por Santiago Abascal sube en 12 comunidades.

Entre las que más destacan se encuentran Andalucía, con un incremento de cinco escaños: pasaría de sus 9 actuales a 14.

Según el sondeo, Vox ganaría cuatro escaños en Cataluña (se situaría en 6) y Castilla y León, donde obtendría 5.

En Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Madrid incrementaría su representación en tres diputados por cada una de estas comunidades.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias.

La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto.

Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.