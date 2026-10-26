Horquilla por horquilla: en su peor escenario, el PP tendría 123 escaños y el PSOE en el mejor de los casos no pasaría de 116

Vox experimentaría un fuerte crecimiento al situarse en 63 escaños (horquilla de 56 a 71), lo que le permitiría hasta duplicar sus 33 diputados actuales.

Pedro Sánchez intentará la remontada mediante los 'martes sociales' en el Consejo de Ministros, con medidas como la subida de pensiones y sueldos de funcionarios.

El PSOE obtendría 108 diputados (horquilla de 103 a 116), lo que supone 13 escaños menos que en las elecciones del 23J de 2023.

La encuesta de SocioMétrica da la victoria al PP con 135 escaños (horquilla de 123 a 141), situándose por encima del PSOE incluso en su peor escenario.

El PSOE ha puesto todas sus esperanzas en la remontada y ya pregona la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda colocarse por delante del PP (algo que no consiguió en los comicios de 2023) en el mes que queda hasta las elecciones.

Pero no va a ser tan fácil. La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL otorga al PP de Feijóo una clara victoria con 135 escaños (32%). Con una horquilla de 123 a 141 diputados.

Incluso en su escenario más desfavorable (123 escaños), el PP se mantendía por encima del PSOE, que hoy obtendría 108 diputados (27%), 13 menos de los que sacó en los comicios del 23J de 2023.

La horquilla que SocioMétrica otorga al PSOE va de los 103 a los 116 diputados. De nuevo, no estaría al alcance de Pedro Sánchez superar a los populares.

En las próximas semanas, los estrategas de la Moncloa se van a centrar en intentar demoler los 5 puntos de intención de voto que separan a ambos partidos.

Con iniciativas como los martes sociales: Sánchez llevará cada semana al Consejo de Ministros medidas como la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios. Dirigidas a comprar la voluntad de determinados sectores de población.

Pedro Sánchez repite así los pasos que dio tras la moción de censura contra Rajoy, con los viernes sociales (los Consejos de Ministros se celebraban entonces en viernes) en las semanas previas a las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Y de nuevo, Sánchez abrió la campaña de las elecciones generales del 10N de 2019 desenterrando a Franco del Valle de los Caídos 17 días antes de los comicios. Con una espectacular retransmisión en directo de TVE.

Ahora, no habrá exhumación del dictador, pero los sindicatos UGT y CCOO han convocado para el 11 de noviembre (dos días antes del inicio de la campaña electoral) una huelga general "contra la oposición", como ha aclarado la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

La encuesta de SocioMétrica coloca a Vox en 63 escaños (18,6%). Con una horquilla de 56 a 71 diputados. En su parte alta, duplicaría ampliamente los 33 que tiene en la actualidad.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.