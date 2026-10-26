La derecha tiene un 99% de posibilidades de obtener la mayoría absoluta y el PP un 88% de ser la primera fuerza

Irene Montero se sitúa como la figura política que más rechazo genera en el electorado, mientras Podemos corre el riesgo de quedarse sin representación por Madrid.

Pedro Sánchez solo mantiene un 1% de posibilidades de revalidar su mandato, perjudicado por el hundimiento de sus socios del Frente Amplio y Podemos.

Alberto Núñez Feijóo obtendría un 88% de opciones de mantenerse como el líder de la fuerza más votada y se sitúa como el político preferido para presidir el Gobierno.

El bloque de centro derecha formado por PP, Vox y UPN cuenta con un 99% de posibilidades de lograr la mayoría absoluta en el Congreso el 29N, según SocioMétrica.

El bloque de la derecha tiene todas las papeletas para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del 29N.

Según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el bloque formado por el PP, Vox y UPN tiene un 99% de posibilidades de obtener la mayoría absoluta para gobernar.

Dicho de otro modo, pese a su remontada de las últimas semanas, Pedro Sánchez sólo tiene un 1% de posibilidades de seguir en la Moncloa, si se mantienen las actuales tendencias.

Y esto se debe a que el PSOE recupera parte del terreno perdido, pero sus potenciales socios del Frente Amplio y Podemos se hunden.

Según el sondeo, el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene un 88% de posibilidades de mantenerse como la fuerza más votada.

Siempre según las estimaciones de SocioMétrica, las opciones de que el PSOE logre colocarse en primera posición (o igualar en escaños al PP) se reducen a un 12%.

Más difícil resultará que el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) alcance la mayoría cualificada de tres quintos del Congreso (es decir, 210 diputados), que le abriría la puerta a abordar una reforma de la Constitución sin contar con el PSOE.

Ese escenario sólo se vislumbra en el 11% de las posibilidades.

Feijóo recorta distancias en la carrera hacia la Moncloa. La percepción de que el líder del PP será el nuevo presidente crece entre los españoles.

Según el sondeo de SocioMétrica, el 47,3% de los españoles se muestra seguro de que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Y sólo el 26,8% cree que Pedro Sánchez revalidará su mandato, con una pirueta similar a la de los comicios de 2023.

El líder del PP hoy se impone en todos los indicadores de popularidad y valoración de líderes políticos.

Feijóo es el elegido (23,1%) al preguntar a los encuestados a quién prefieren como nuevo presidente, de entre los seis principales líderes nacionales.

Le sigue Pedro Sánchez (21,7%), con el presidente de Vox, Santiago Abascal (13,5%) en tercera posición.

Y a más larga distancia, Irene Montero (3,1%), Alvise Pérez (3%) y Ada Colau (2,2%).

Y es muy significativo que la ex alcaldesa de Barcelona, que será la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, se coloque incluso por detrás de Alvise (cuya agrupación de electores no tiene opciones de sacar ningún escaño).

Algo que cuestiona el tortuoso camino que ha seguido el Frente Amplio para elegir a su líder.

Quiso serlo la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ante las escasas opciones de esta formación ha dado un paso atrás: vuelve a su plan inicial de ser candidata a Presidencia de la Comunidad de Madrid frente a Ayuso en las elecciones autonómicas.

En su lugar, encabezará la lista del Frente Amplio por Madrid para el 29N Emilio Delgado.

Cuando la elección se reduce a los líderes de los dos principales partidos para ser presidente del Gobierno, se amplía la distancia entre Feijóo (42,7%) y Pedro Sánchez (32,1%).

Incluso uno de cada cinco (19,6%) de quienes prefieren ver a Sánchez en la Moncloa, asume que el próximo presidente será Feijóo, según la encuesta.

Alberto Núñez Feijóo también es el líder mejor valorado por los españoles, en la escala del cero al 10.

Los encuestados le dan un 3,2. El 62,2% dice que aprueba su gestión como líder de la oposición, frente a un 28,4% que le suspende.

Por detrás de él se sitúa el líder de Vox, Santiago Abascal (recibe un 3,1). Le aprueba el 63,2% y le suspende el 27,7%.

En tercer lugar, Pedro Sánchez recibe una nota de 2,8. Le suspende el 68,3%.

Como nueva líder del Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau recibe un 2,4.

Y tras ella, la exministra de Igualdad Irene Montero, que se queda con un 2.

Es con diferencia la que provoca más rechazo del electorado: el 72,5% la suspende.

Y lo que es más inquietante: puede quedarse sin entrar en el Congreso, ya que la encuesta de SocioMétrica da cero escaños a Podemos en Madrid.

Hay otro dato significativo: Pedro Sánchez vuelve a ser el peor valorado por los votantes de su propio partido (los del PSOE le dan un 5,8), sólo por delante de Irene Montero (a la que los votantes de Podemos le dan un 5,7).

Los votantes de Vox dan un 8,7 a Santiago Abascal, y los del PP, un 7 a Feijóo.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.