El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas se dirige a los medios tras encabezar una manifestación en Madrid para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio. Sergio Pérez EFE

Vivas exige la expulsión de todos los invasores para recuperar la normalidad y acusa a Sánchez de "sumisión" a Rabat

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, califica de insostenible la situación en la ciudad tres meses después de la entrada de casi 80.000 migrantes y exige el retorno de unos 15.000 que permanecen allí. Vivas acusa a Pedro Sánchez de «sumisión» ante Marruecos y critica la falta de devoluciones por resolución administrativa tras la crisis migratoria. El mandatario autonómico alerta sobre las consecuencias del impacto migratorio, señalando un incremento del 60% en la delincuencia y un colapso de las urgencias sanitarias del 400%. Las declaraciones se produjeron durante una manifestación en Madrid convocada por Mujeres Caballas para reclamar la vuelta a la normalidad y la seguridad en Ceuta.

Volver a la normalidad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a hacer esta petición que cada día parece más lejana.

Desde que los días 30 y 31 de julio casi 80.000 personas entraran a nado desde Marruecos a la ciudad autónoma, Ceuta ha asumido una nueva normalidad marcada por la escasez y la incertidumbre.

A pesar de que ya muchos se han ido voluntariamente a Marruecos, muchos otros siguen en Ceuta con las calles como único recurso. Todo ello, supone para Vivas que Ceuta no haya recuperado la "normalidad".

Así lo ha afirmado en una marcha convocada en Madrid por el movimiento Mujeres Caballas. "Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad. No hemos recuperado la normalidad", ha denunciado frente a los medios de comunicación.

Por todo ello, el presidente ha mostrado su apoyo a las movilizaciones y ha defendido que esta "más que justificada".

Según el mandatario, los ceutíes han tenido que cambiar "sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad" desde aquellos últimos días de julio.

"Es una situación insoportable. Venimos a decir aquí, basta ya. Demandamos, de una manera justa, cívica y pacífica, a la vez que contundente, la vuelta a la normalidad", ha reiterado.

Como solución, Vivas ha defendido el retorno de los migrantes que aún están en Ceuta y que ha cifrado en torno a 15.000 personas. "Nos sentimos indignados con el comportamiento del presidente del Gobierno", ha indicado.

Según ha contado, no se ha producido ninguna devolución por resolución administrativa tres meses después de la entrada masiva. Únicamente ha habido retornos voluntarios o vinculados a la comisión de delitos.

"Necesitamos volver a la normalidad y necesitamos que no se vuelva a repetir otra invasión y que se pongan las medidas adecuadas para que esto no ocurra", ha afirmado.

Para Vivas, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "podía haber empleado todos los medios y capacidades para que Ceuta volviera inmediatamente a la normalidad y no lo hizo".

"Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", ha recalcado.

Aumento de la delincuencia

Asimismo, Vivas ha argumentado que la ciudad está teniendo que hacer frente a una ola de delincuencia. Según sus datos, ha habido un aumento del 60%.

Además, también está sufriendo las consecuencias de la sobrepoblación su sistema público de salud. El presidente ha cifrado el aumento de las urgencias sanitarias en un 400%. A su vez, ha explicado que la economía ceutí ha caído cinco puntos en su PIB.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha destacado, antes de reivindicar la unidad de los españoles y agradecer el apoyo recibido desde el resto del país.

La manifestación parte del paseo del Prado y ha continuado hasta la plaza de Cánovas del Castillo, en el entorno de Neptuno, para seguir por la Carrera de San Jerónimo hasta la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, donde está prevista la lectura de un manifiesto.