Sánchez, primer presidente de la democracia que cierra sus mandatos con más decretos que leyes tramitadas en las Cortes

Sánchez es el único presidente que cierra una legislatura completa sin convocar el Debate sobre el estado de la Nación y tras cuatro años consecutivos sin presentar Presupuestos Generales.

En los últimos dos años de legislatura, el Gobierno ha tramitado el doble de decretos-ley (51) que de leyes aprobadas en las Cortes (29).

De los 18 reales decretos derogados por el Congreso en toda la democracia, el Ejecutivo de Sánchez acumula el 83,3%, habiendo sufrido 15 rechazos parlamentarios durante su gestión.

Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente de la democracia en cerrar sus mandatos habiendo aprobado más reales decretos-ley (196) que leyes tramitadas en las Cortes (158).

Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2024 que estaba dispuesto a gobernar tres años más "con o sin el concurso del Poder Legislativo". La primera parte no la cumplió, se quedó en sólo dos años... porque le tumbaron dos decretos.

La segunda la aplicó como un rodillo: desde entonces, las Cortes han aprobado 29 leyes... pero han recibido 51 decretos.

Casi el doble. A pesar de que el artículo 86 de la Constitución Española establece que la figura del Real decreto-ley sólo debe utilizarse "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".

De todos ellos, 39 fueron convalidados y hasta 12 han sido rechazados por el Congreso. En estos últimos dos años, Sánchez ha acumulado dos tercios del total de 18 decretos tumbados por la Cámara Baja en todos los años de la democracia.

Aquel anuncio del presidente, ante el Comité Federal del PSOE, fue tomado como un desafío por la oposición. Pero en el fondo, sólo fue una confirmación del balance de sus ocho años en La Moncloa: Sánchez cierra su etapa como primer presidente de la democracia con más reales decretos‑ley que leyes tramitadas por las Cortes.

Según la página oficial del Congreso Leyes 1979-2025, desde su llegada a Moncloa, el 1 de junio de 2018, ha sacado adelante 158 leyes —52 orgánicas y 116 ordinarias— y 196 reales decretos‑ley.

De esos casi dos centenares, 181 han sido convalidados y 15 han decaído en el Congreso.

Se reparten así: uno fue tumbado en los siete meses que gobernó de la XII heredada de Mariano Rajoy; ninguno en la cortísima Legislatura XIII, hasta la repetición electoral de 2019; uno en la XIV Legislatura (2019-2023) y hasta 13 decretos derogados en la XV, que ahora se cierra.

Reina el 'decretazo'

Es decir, no es sólo en este último mandato cuando reina el decretazo: su Presidencia es la primera en la que el conjunto de decretos‑ley aprobados supera claramente al número de leyes ordinarias y orgánicas de su mandato.

Ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo-Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy, antes que él, recurrieron de un modo tan masivo a esta herramienta excepcional.

El contexto histórico refuerza la singularidad.

Desde la Legislatura Constituyente, los gobiernos han aprobado 804 decretos‑ley en total, pero es su XIV Legislatura (2019‑2023) la que más decretos‑ley concentra, con 99 normas de este tipo.

Y la que se cierra ahora, la XV (2023‑2026) acumula 56 más aprobados en Consejo de Ministros... con 13 derogados y a falta de otros cuatro por someter a votación en la Diputación Permanente. Es decir, más de la mitad de la producción del Gobierno (sólo ha sacado 33 leyes entre ordinarias y orgánicas).

Su empeño en legislar a golpe de actos ejecutivos, unido a sus exiguas mayorías —llegó al poder con 84 diputados y nunca ha pasado el PSOE de 123 escaños en este tiempo— han hecho que Sánchez, en ocho años, acumule el 83,3% de todos los reales decretos tumbados por el Legislativo desde 1979.

Es decir, hay muchos más decretos, y muchos más decretos derrotados, lo que refleja una relación especialmente tensa con el Parlamento.

"De espaldas" y "en contra"

Al mismo tiempo, el presidente deja otra marca inédita. Es el primero que cierra una legislatura completa sin un solo Debate sobre el estado de la Nación y sin haber presentado ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado durante cuatro años consecutivos.

Desde julio de 2022 no ha convocado ese debate, el único que ha convocado Sánchez como presidente. Y desde octubre de 2022 no ha enviado nuevas cuentas al Congreso. O lo que es lo mismo, Alberto Núñez Feijóo nunca ha celebrado uno de esos debates como líder de la oposición.

Porque en los únicos que coincidieron con su mandato al frente del PP, es decir, desde mayo de 2022, él era senador por designación autonómica. Y sólo pudo asistir al Congreso sólo como oyente.

El líder del PP ha encuadrado este "empeño en gobernar de espaldas a la soberanía nacional" como una de "regresión democrática". Y ha prometido una "reconstrucción institucional" si gobierna tras el 29-N.

Asegura que quiere cerrar una "negra etapa" en sus primeros cien días en Moncloa, reforzando los contrapoderes del Estado y blindando las reglas del juego para que el abuso del decreto‑ley no se repita.

Porque, además, ahora los populares ya sentencian que el socialista gobierna no "de espaldas" sino "a la contra" del Congreso, tras aprobar los mismos decretos Maricarmen con "leves adendas" sabiendo que las mayorías en la Diputación Permanente —el órgano que actúa cuando las Cortes están disueltas— le favorecen.

Y prometen derogarlos en el primer Consejo de Ministros de Feijóo.

Este órgano ha conocido 59 decretos‑ley en toda la democracia, con 54 convalidados, 1 derogado y 4 pendientes. Los cuatro pendientes son los últimos paquetes aprobados ya con la campaña del 29‑N en marcha: esos nuevos decretos de vivienda (28/2026 y 29/2026), el de ayudas a Ceuta (30/2026) y el primero de los sociales (31/2026).

Cuatro legislaturas de Sánchez

La serie oficial publicada por el Congreso, y los recuentos estadísticos, permiten organizar la producción normativa de Sánchez por legislaturas.

En la segunda parte de la XII Legislatura (2018‑2019), tras la moción de censura a Rajoy, el Gobierno socialista aprobó ocho leyes orgánicas, 10 leyes ordinarias y 35 reales decretos‑ley, sólo uno de ellos derogado en votación de convalidación.

La brevísima XIII Legislatura (2019) apenas dejó huella legislativa clásica. No se aprobó ninguna ley orgánica ni ordinaria, pero sí cinco reales decretos‑ley, todos convalidados, ligados a la gestión del periodo electoral y a los llamados "viernes sociales".

La XIV Legislatura (2019‑2023) fue la más larga de Sánchez y la primera gran etapa del decreto‑ley como sistema, si bien con el atenuante de que coincidió con la pandemia.

En esos años se aprobaron 32 leyes orgánicas, 85 leyes ordinarias y hasta 99 reales decretos‑ley. En ese periodo, sólo uno de ellos fue rechazado por el Congreso; el resto se convalidaron y, en parte, se tramitaron como proyectos de ley... aunque ninguno se sometió finalmente a debate de enmiendas.

En esta XV Legislatura (2023‑2026), la tendencia se ha consolidado e, incluso, intensificado. El balance provisional es de 12 leyes orgánicas, otras 21 ordinarias y 57 reales decretos‑ley, con 13 derogados y cuatro a la espera de votarse.

Así, sumando las cuatro etapas, el balance de Sánchez es el ya referido: 52 leyes orgánicas, 116 leyes ordinarias y 196 reales decretos‑ley, de los cuales 181 siguen en vigor y 15 fueron rechazados en votación de convalidación.

Los otros presidentes

El contraste con sus predecesores coloca estos números en contexto. Suárez y Calvo‑Sotelo, en la I Legislatura (1979‑1982), cerraron su etapa con 231 leyes ordinarias, 38 orgánicas y unos 78 decretos‑ley, en un periodo de transición constitucional, construcción del Estado autonómico y reformas económicas.

González, entre 1982 y 1996, aprobó en conjunto 129 decretos‑ley, pero sobre un suelo de más de 400 leyes en sus cuatro mandatos.

Aznar, en sus dos gobiernos (1996‑2000 y 2000‑2004), se apoyó más en el decreto‑ley en la etapa de ajustes, pero mantuvo el predominio claro de las leyes ordinarias y orgánicas.

La VI Legislatura cerró con 40 leyes orgánicas, 180 ordinarias y 85 decretos‑ley. La VII, ya con mayoría absoluta, redujo ligeramente el recurso a la urgencia (41 orgánicas, 151 ordinarias y 42 decretos) mientras desplegaba la agenda educativa (LOU, LOCE) y de extranjería.

Por su parte, entre 2011 y 2018, Rajoy gobernó en plena crisis financiera y también recurrió a la urgencia normativa.

En la X Legislatura se aprobaron 76 decretos‑ley y 169 leyes (41 de ellas orgánicas), con paquetes de consolidación fiscal y reformas estructurales. La XI, marcada por las investiduras fallidas y la moción de censura, fue la primera vez que un gobernante superó en el uso del decreto (31) a las leyes ordinarias (18) u orgánicas (3).