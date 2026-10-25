La izquierda no remonta: Sánchez gana 4 escaños a costa del Frente y con Podemos en 0, según el sondeo de esta noche

Podemos no obtendría representación por Madrid, dejando a Irene Montero con riesgo de quedarse sin acta.

El PP mantiene más de cinco puntos de ventaja sobre los socialistas y casi dobla en escaños a Vox.

El bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) obtendría una amplia mayoría absoluta con 200 escaños.

El PSOE de Pedro Sánchez sube cuatro escaños en una semana a costa de la caída del Frente Amplio y Podemos.

El PSOE de Pedro Sánchez recupera terreno con su carrusel del amor y sube cuatro escaños en una semana, según el sondeo de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche.

Sin embargo, lo hace a costa de sus socios del Frente Amplio y Podemos, cuyas expectativas se hunden al concurrir a las elecciones por separado.

Como resultado de ello, el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) hoy obtendría una amplia mayoría absoluta de 200 escaños.

El PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene en estos momentos más de cinco puntos de ventaja en intención de voto sobre el PSOE.

Y prácticamente dobla el número de escaños de Vox, pese al fuerte estirón que pega el partido de Abascal respecto a los anteriores comicios.

La serie de sondeos de SocioMétrica de las últimas semanas ya indicaba que Vox ha logrado romper el techo que registró en las elecciones autonómicas de principios de año.

Los estrategas de la Moncloa confían que Vox mantenga una tendencia de crecimiento a costa del PP, para que el PSOE pueda colocarse por delante de los populares.

Pero el estudio de SocioMétrica arroja un 99% de posibilidades de que el bloque de la derecha obtenga mayoría absoluta.

Por tanto, Sánchez no tendría opciones de seguir en la Moncloa tras el 29N, pese al triunfalismo que exhibe en los actos de precampaña.

En las elecciones generales de 2023, la Moncloa contribuyó a impulsar el lanzamiento de Sumar (también en sus medios afines), porque Sánchez necesitaba un socio sólido a su izquierda para mantenerse en el Gobierno.

Esta vez, la estrategia es distinta. La ruptura del acuerdo entre Podemos y el Frente Amplio permite al PSOE mantenerse por encima de los 100 escaños, a costa de canibalizar el espacio político de sus socios.

Podemos ha optado finalmente por cerrar un acuerdo con ERC, por el que colocará a cuatro de sus representantes en las listas del partido independentista en Cataluña.

La pareja de baile formada por Irene Montero y Gabriel Rufián debutó este sábado con un acto conjunto en Nous Barris (Barcelona), que contó con la presencia del líder de ERC, Oriol Junqueras.

La candidata de Podemos aprovechó para lanzar algunas de sus propuestas: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros y reducir la jornada semanal a 30 horas semanales.

Además de "acribillar a impuestos a los de arriba" y expropiar los pisos de los fondos buitre.

Por el momento, esta estrategia no da resultados. El estudio de SocioMétrica coloca a la suma de Podemos y ERC por debajo de su resultado del anterior sondeo, publicado el 11 de octubre.

El partido morado no obtendría representación por Madrid, donde concurre en solitario.

Es decir, Irene Montero corre el riesgo de no obtener escaño. Aunque ha decidido mantener el acta de eurodiputada, al menos hasta los comicios del 29N.

Y tampoco sacaría ningún escaño, en estos momentos, la candidatura conjunta Unidad del Pueblo Canario (UPC), formada por Podemos, Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar.

También sigue sin opciones de obtener representación la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez.

Se quedaría en el 2,4%, pese a que atrae a 116.000 antiguos votantes del PP y 111.000 de Vox. Con capacidad de perjudicar a ambos partidos en el reparto de escaños.

La encuesta de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche también informa de las expectativas reales de las otras dos formaciones que se han sumado ahora a los comicios: Iustitia Europa y Democracia21.

El presidente Pedro Sánchez ha convertido su precampaña electoral en una suerte de caravana del amor.

Tras el celebrado beso con Begoña Gómez del pasado fin de semana, este sábado hizo su última escala en Granada.

Allí Sánchez potenció su papel de showman: bailó varios temas de su playlist y se puso las gafas (no lo había vuelto a hacer en público desde que compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado) para leer un poema de Lorca.

La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también apeló al asesinato de Lorca y a La Bola Negra para animar a los votantes a "parar el fascismo". Es la otra cara del carrusel del amor.

Sánchez mostró su aspecto más jovial en la entrevista con David Broncano en TVE y ha anunciado que también se sentará ante el youtuber Jordi Wild (como Feijóo, Abascal y Ada Colau), para llegar al público más joven que no se informa por los canales tradicionales.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha apelado esta semana a la solvencia ("Yo sí tengo palabra") y ha firmado su "Contrato" con los españoles, que incluye compromisos como la subida de las pensiones con el IPC.

Feijóo busca desactivar así la campaña del miedo del PSOE, que anuncia que si gobierna la derecha peligran las pensiones de los jubilados.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.