Gil Lázaro cumplirá 44 años con escaño en 13 legislaturas: "En la actividad privada habría generado más patrimonio"

La dirección de Vox ha optado por la continuidad al situarle al frente de la candidatura por Valencia tras su relevo en la ejecutiva provincial del partido hace un año.

Gil Lázaro defiende su dilatada carrera pública asegurando que si hubiera dedicado sus 18 horas de trabajo diario a la actividad privada habría generado más patrimonio.

El veterano parlamentario comenzó su trayectoria en 1982 con Alianza Popular, se dio de baja en el PP en 2018 y dio el salto a Vox al año siguiente.

Ignacio Gil Lázaro será de nuevo cabeza de lista de Vox por Valencia en las elecciones generales, lo que le permitirá cumplir 44 años con escaño en 13 legislaturas.

Ignacio Gil Lázaro (Valencia, 1957) será el cabeza de lista de Vox por esta circunscripción para las próximas elecciones generales de 29 de noviembre. La legislatura que acaba de finalizar ha sido su 12ª. En casi todas ellas ha estado en el Congreso, quitando de la cuarta, en la que fue senador. Si completa la próxima sumará un total de 44 años con escaño durante 13 legislaturas.

El parlamentario no elude la pregunta sobre su dilatada trayectoria como cargo público. "Llevo toda mi vida trabajando 18 horas diarias. Si ese tiempo lo hubiera dedicado a la actividad privada habría generado más patrimonio", señala en conversación con EL ESPAÑOL.

Gil Lázaro destaca que "la experiencia es una garantía" y asegura que durante estas décadas de actividad pública no ha ingresado "un euro" que no procediera de este desempeño. "Mi trabajo es compatible con la actividad privada, pero decidí no hacerlo porque creo en la honradez", señala.

El currículum del diputado es extenso. Entró a la Cámara Baja en 1982. Se trataba de la segunda legislatura de una prácticamente recién estrenada democracia. Lo hizo bajo las siglas de Alianza Popular, de la que fue fundador y presidente en Valencia. Cuando se fundó el PP fue su primer presidente en esta misma provincia.

En aquel momento gobernaba Felipe González. Luego pasaron José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

El partido al que ha representado Gil Lázaro en todos estos años no ha sido, sin embargo, el mismo. En las elecciones de 2015 ya fue relegado en los puestos de la lista del PP. En aquel momento lideraba el PP valenciano Isabel Bonig y Gil Lázaro sufrió lo que él llamó un "desencuentro emocional e intelectual".

Permaneció una legislatura sin cargo -"ejercí mi actividad privada", señala- y en 2018 se dio de baja de militancia del PP. En 2019 fichó por Vox y volvió a ir de diputado al Congreso, donde es de nuevo cabeza de lista por Valencia.

Entre los hitos que ha vivido, señala "la construcción de la derecha española, la lucha contra ETA o los atentados del 11-M". "Ahora, desgraciadamente, tres miembros de la banda terrorista forman parte de las listas de un partido que sostiene al Gobierno de España", indica respecto a Bildu.

Gil Lázaro alcanzó un importante protagonismo con el escándalo que se formó por el llamado "caso Faisán", el chivatazo a miembros de la red de extorsión de ETA de que se preparaba una redada contra ellos. Este hecho lo enfrentó públicamente al entonces ministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Entre sus cargos más destacados se encuentran una vicepresidencia del Congreso o la presidencia de la Delegación Española en la Unión Interparlamentaria.

Cuando se le pregunta si le falta algo por ver, menciona "la recuperación del Congreso como lo que es: una verdadera Cámara de debate libre y no una institución secuestrada por el Gobierno".

Lista sin experimentos

La continuidad de Gil Lázaro en listas de Vox no quedaba clara para muchos, pero la ejecutiva nacional ha optado por no hacer demasiados experimentos que pudieran provocar algún lío en los territorios con las elecciones tan cercanas.

En su caso, vuelve al primer puesto por Valencia, que en 2023 tuvo que ceder a Carlos Flores Juberías cuando el PP lo vetó como vicepresidente del Gobierno valenciano tras el pacto para la Generalitat debido a su condena por violencia psíquica.

Algunas fuentes de Vox apuntan a que este 'número uno' de Gil Lázaro también es una manera de compensarlo por su relevo al frente de la ejecutiva provincial hace un año y que ahora preside Vicente Barrera. Las diferencias con él en la provincia han ido surgiendo a lo largo de los últimos años y la dirección de Santiago Abascal optó por apartarlo.