El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), a 25 de octubre de 2026, en Salamanca, Castilla y León. Manuel Ángel Laya Europa Press

Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los saqueos de Barcelona: "Los discípulos del muro no quieren paz en la calle"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "jugar con fuego" y haber sembrado el malestar tras los violentos altercados y saqueos registrados en Barcelona. El líder del PP critica la inacción del Gobierno ante los disturbios y acusa a la izquierda radical y al PSOE de justificar la violencia en las calles. Feijóo se compromete a actuar como "garante de la paz civil", defender la convivencia y plantar cara a los violentos para garantizar la seguridad ciudadana. El presidente de los populares muestra su apoyo a los vecinos afectados y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reivindicando un cambio político en España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las violentas protestas durante la noche del sábado en Barcelona y le ha acusado de "dar lecciones sobre la paz" cuando el mismo la ha "dinamitado".

Durante la noche del sábado al domingo, Barcelona ardió. Cientos de jóvenes salieron a las calles siguiendo la estela de otras ciudades europeas como París y Milán, con el destrozo de comercios y mobiliario público como resultado.

Sin embargo, el culpable principal para Alberto Núñez Feijóo es Sánchez.

Feijóo ha acusado a Sánchez de estar "jugando con fuego" tras las protestas. "El fuego del malestar social que ha provocado, el de la violencia que no está frenando y el que quiere ver crecer", ha reiterado.

"Los discípulos del muro no quieren paz en las calles, están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia. Como han perdido la calle, quieren incendiarla", ha afirmado Feijóo.

"Deje de dar lecciones de paz si la ha eliminado en su país, España no es así", ha denunciado refiriéndose a Sánchez para luego nombrarse a si mismo como el "garante de la paz civil".

"¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? La de intimidar a nuestra gente, quemar nuestras calles y creer que la violencia se puede imponer a la ley", ha argumentado.

El líder popular ha garantizado que se compromete a "garantizar el derecho a vivir tranquilos", a la vez que ha defendido que él "plantará cara a los violentos si se atreven a quemar las calles". "Velaré por la seguridad de todos", ha resumido.

"Seremos implacables con quienes pretenden destruir la convivencia española para impedir la alternancia democrática", ha asegurado, recriminando como muchos "cargos políticos de la izquierda radical y también el PSOE" han justificado "la violencia creciente en las calles".

"Se empieza blanqueando a Bildu y se acaba así. Lo que estamos viendo es la consecuencia de esa irresponsabilidad", ha apuntado.

"España es un país pacífico y la gente tiene derecho a vivir tranquila. Por eso, yo no me callaré ni me pondré a correr si la convivencia de mi país está amenazada", ha resaltado.

De esta forma, ha condenado "rotundamente" los disturbios y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados, los Mossos, la Guardia Civil, la Policía y con quienes han trabajado "para impedir que los violentos campen a sus anchas".

Cambio político

Ante todo esto, y como ha venido asegurando en sus últimos actos, lo que necesita España es un "cambio político" capitaneado por el PP.

"El cambio no es solo un candidato, el cambio no es solo de nuestros candidatos, el cambio es necesario y el cambio será de todos los españoles y para todos los españoles. Esto es lo que ofrecemos, el cambio político, profundo, tranquilo y reformista que necesita España", ha asegurado el líder de los populares.

Todo ello para hacer frente a un PSOE que, según ha denunciado "se burla de los problemas".

"Ellos se burlan de los problemas y nosotros los vamos a resolver. Así que adelante, seguid hablando de vivienda, de pensiones, de los besos, de los zurdos, de las pizzas, de lo que sea. Han sacado ya todo el arsenal los primeros días porque están acabados", ha apostillado.

"Que pase. Que pase el siguiente bandazo. Lo vamos a zanjar igual. No les vamos a pasar ni una y les vamos a ganar cada debate", ha reiterado.