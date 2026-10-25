Chivite se va a Argentina en busca del voto CERA: en 2023 el último escaño se decidió por menos de 3.000 votos

El censo electoral navarro en Argentina ha crecido un 32,6% hasta alcanzar los 10.876 electores, una cifra relevante tras decidirse el último escaño de 2023 por menos de 3.000 votos.

Vox ha registrado 32 preguntas en el Parlamento foral solicitando explicaciones sobre la oportunidad, los costes y la agenda del desplazamiento.

UPN solicitó suspender el viaje por presunto contenido electoralista, pero la Junta Electoral lo ha rechazado por el momento al no constar datos acreditados.

La presidenta navarra, María Chivite, viajará a Argentina y Perú en plena precampaña para reunirse con la colectividad navarra en el exterior.

La presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, viajará a Argentina en plena precampaña y en plena batalla judicial por el voto de los nietos.

Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, a cinco semanas del 29-N, se reunirá en Buenos Aires con las Casas Navarras, la colectividad donde se concentra buena parte del voto exterior.

El viaje, que incluye una primera etapa en Perú, ha encendido todas las alarmas en la oposición, porque Argentina es el epicentro de la ley de nietos y el gran caladero del voto CERA.

Allí residen 10.876 electores de la Comunidad Foral, casi tres de cada diez de los que viven fuera.

La agenda de Chivite incluye una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, y encuentros con los embajadores de España.

También visitará con Abuelas de Plaza de Mayo la antigua ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina y hoy espacio de memoria, en el 50 aniversario del golpe de 1976.

No es la primera vez. Chivite ya viajó a Argentina en diciembre de 2022 y participó en el Encuentro de Colectividades Navarras de Mendoza. Entonces no había elecciones a la vista.

Al conocerse el viaje, Unión del Pueblo Navarro acudió a la Junta Electoral Provincial para pedir que suspendiera el viaje y lo aplazara hasta después del 29-N.

La Junta lo ha rechazado, por ahora. En su resolución del 21 de octubre acuerda "no acceder, por el momento" a la suspensión, porque no consta "dato alguno" de que el viaje vaya a tener "contenido electoralista".

Pero deja la puerta abierta. Admite que "no consta acreditado el contenido detallado de la agenda" de Chivite y avisa de que podrá "revisar esta decisión si se aportan elementos concretos".

Asimismo, advierte de que valorará "el contenido de los discursos, las imágenes, los lemas" y "las personas participantes".

Si se denuncia alguna infracción, abrirá expediente sancionador.

Vox ha ido más allá. Su portavoz en el Parlamento foral, Emilio Jiménez, registró este viernes 32 preguntas por escrito a Chivite sobre el viaje.

La primera duda es el calendario. Vox pregunta "por qué ha decidido el Gobierno de Navarra mantener este viaje en las fechas previstas, coincidentes con la precampaña".

Exige el coste total desglosado (vuelos, hoteles, dietas, traslados y gastos de representación), la relación nominal de la comitiva y si viajan asesores, fotógrafos o escoltas.

También pide la agenda completa día a día, los objetivos de la reunión con el peronista Kicillof y qué representantes de las Casas Navarras acudirán al encuentro con la presidenta.

Y pregunta directamente si algún miembro de la delegación tratará "cuestiones relacionadas con la aplicación de la denominada ley de nietos" o se reunirá con "personas vinculadas a candidaturas" que concurren al 29-N.

El censo se dispara

El voto exterior no ha parado de crecer en los últimos años en España. Para el 29-N hay 2.769.645 electores residentes en el extranjero, un 19,1% más que en 2023.

En Navarra el salto es mayor. Según el censo del INE a 1 de septiembre, 36.802 navarros con derecho a voto residen fuera de España. Son 6.862 más que en 2023, un 22,9%.

Para hacerse una idea, en toda la legislatura anterior, entre las generales de 2019 y las de 2023, el censo exterior navarro sumó solo 2.069 electores, un 7,4%. Ahora ha crecido el triple en menos tiempo.

Y Argentina es la que tira del carro. En 2023 había 8.199 electores navarros en el país; ahora son 10.876, un 32,6% más. Le siguen de lejos Francia (4.372), Estados Unidos (2.918) y México (2.826).

¿Tiene eso efectos en las elecciones generales? Navarra reparte cinco escaños en el Congreso. En 2023 se los llevaron el PSN (2), EH Bildu, PP y UPN (uno cada uno).

El último, el segundo socialista, se decidió por menos de 3.000 votos frente a Sumar.

Ese mismo año votaron desde el extranjero 2.814 navarros. El PSN fue el más votado en el exterior (671 votos), seguido muy de cerca por el PP (641).

Con la participación de 2023, el voto exterior navarro rondaría ahora los 3.450 sufragios. Es decir, es una cifra superior al margen que decidió el último escaño hace tres años.

Eso sí, no todos los nuevos electores podrán votar. El Tribunal Supremo mantiene suspendidos los efectos electorales de las inscripciones por la ley de nietos, 163.020 en toda España, salvo que se acredite el exilio de los ascendientes.