Los secretos del último amor de Federico García Lorca: la despedida en Atocha, su falangismo y la División Azul

La obra incluye la última carta conocida de Lorca y un poema inédito, además de abordar la compleja postura política de Juan, que era falangista, luchó en la División Azul y militó en la quinta columna.

El libro revela los detalles de los tres meses de relación secreta entre el poeta y Ramírez de Lucas, quien entonces tenía 19 años y con quien planeaba huir a México antes del estallido de la Guerra Civil.

Seix Barral publica 'Recuerdos', las memorias inéditas de Juan Ramírez de Lucas, el último amante de Federico García Lorca, mantenidas en secreto hasta su muerte en 2010.

“No llores, dos meses pasan pronto”.

Seis palabras arrojadas en un andén, al borde de un tren y a punto de un asesinato que se antoja imposible. Seis palabras dichas por Federico García Lorca a su último amor el 13 de julio de 1936 en la estación de Atocha.

Aquel chico se llamaba Juan Ramírez de Lucas y tenía 19 años. Para él, esos dos meses no terminaron nunca de pasar.

Federico se fue a Granada y lo mataron un mes después. Juan marchó a una vida casi centenaria. Pasaban y pasaban los años, pero esos dos meses no transcurrieron jamás.

Juan Ramírez de Lucas falleció en Madrid el 20 de junio de 2010 sin revelar su secreto. Escribió las memorias de aquel amor y dejó instrucciones para contarnos esa historia desde la muerte, donde está Lorca, y Seix Barral las acaba de publicar con el título de “Recuerdos”.

La edición, preciosa y útil por lo sencilla, es el acontecimiento editorial de las últimas décadas. Quizá podría decirse, sin exagerar, que hasta del último medio siglo. Porque, como bien dicen Christopher Maurer y Víctor Fernández, encargados de ordenar y contextualizar el material, no existe nada igual.

No existe ningún otro texto autobiográfico escrito por un amante de Federico García Lorca. Y hay un interés añadido: Ramírez de Lucas escribía muy bien.

Porque Juan fue crítico de Arte en ABC durante décadas. Siempre silenciando su amor, siempre mostrando extrañeza ante cualquier texto que hablara de Federico. Incluso visitando, como un periodista cualquiera, la Huerta de San Vicente, la casa de los Lorca, para escribir un reportaje.

Qué escena. Sólo la vio Juan. Ahí estuvieron todo el ser humano, todos los tiempos y todos los sentimientos. Juan, encerrado en el cuarto de Federico tantos años después.

Documentos inéditos de Federico García Lorca, contenidos en el archivo privado de Juan Ramírez de Lucas, último amante del poeta. El Encanto Media

La medida del amor

Es extraña, es rara, la medida del amor. No hay científico ni filósofo que haya podido explicarla. Juan y Federico estuvieron juntos sólo tres meses; y esos tres meses fueron más densos en la vida de Juan que todas las demás décadas juntas.

“No llores, dos meses pasan pronto”. Y esos dos meses que no pasaron, que no existieron, también fueron más grandes que el resto de su vida.

Una vez escuché a un psiquiatra explicar por qué hay días que parecen años y por qué hay años que parecen días. Cuando es una experiencia nueva, el tiempo es más denso, parece que suceden más cosas. Como cuando viajas a algún lugar por primera vez; igual que cuando amas como nunca antes. Juan y Federico.

El libro de Seix Barral nace directamente de los cuadernos que dejó Juan Ramírez de Lucas. En la portada de uno de ellos, aparecen el nombre de Federico y unas gotas rojas que también parecen corazones, como suspendidas en el aire, como el dolor de la sangre que no termina de pasar.

Cuando se conocieron, Juan tenía 19 años y soñaba con ser actor. Federico tenía 38 y lo era todo tanto en España como en América. Se vieron por primera vez en el teatro Anfistora, a orillas de la Gran Vía.

Juan engrosaba como secundario el reparto de “Así que pasen cinco años”. Federico, cosa que no solía suceder, comenzó a presentarse en todos los ensayos.

Juan Ramírez de Lucas y Federico García Lorca. Fotograma del documental 'La voz quebrada'

"Se adueñó de mi voluntad"

A Juan –lo escribe él mismo– no le gustaba Federico: lo veía rechoncho, cabezón y con un andar extraño. Y a Federico le fascinaba Juan. ¡Esa es la clave de la magnitud de Federico!

Tan magnético y carismático era, tan sobrenatural, hablando, riendo, cantando, tocando el piano, ¡viviendo!, que era capaz de enamorar a un redomado heterosexual como Rafael Rodríguez Rapún, las tres erres decían; y a un hombre, como Juan, que no sentía ninguna atracción por él.

Rodríguez Rapún es uno de los protagonistas de “La bola negra”. Juan también aparece, aunque de refilón, cuando preguntan: “¿Dónde está el rubio?”. Y se escucha: en Albacete. Porque Juan era albaceteño y desde allí marchó a Madrid en los años treinta para ser ayudante de obras públicas.

Era una carrera corta y que permitía obtener unos ingresos ciertamente rápidos. Así podía ayudar a su familia, numerosa y de cinco hermanos. Aunque lo que le gustaba a Juan eran el arte y el teatro.

Leyendo la cotidianidad de Federico en los textos de Juan, llego a pensar incluso en cierta sobrenaturalidad. Dalí, cuando estaba a punto de morir, musitaba: “Federico, Federico”. Y todas las referencias personales que de él existen apuntan a ese halo casi como de Jesús de Nazareth.

Además, se trataba de un halo tan bello como ingenuo. El carisma de Churchill y De Gaulle, por ejemplo, era bélico y político. El de Federico era el carisma de la vida.

Escribió Juan: “Se adueñó de mi voluntad y de mi pensamiento y más tarde comprendí lo que significaba la palabra amor. Mi entrega era absoluta y de una intensidad como nunca hubiese pensado que pudiese existir entre dos hombres”.

Juan, con 19, en aquella España, era menor. Y los dos eran homosexuales. Por eso, su relación, aquellos tres meses prodigiosos, fueron un secreto. Se fugaron juntos, sabemos ahora, tanto a Córdoba como a Ávila.

Pensó Juan que los destinos no fueron casuales. Federico, que todo le enseñaba, quiso mostrarle dos mundos. El silencio y la religiosidad católica de Ávila; la alegría y lo musulmán de Córdoba.

Volviendo a Madrid en un tren, Federico tardó pocos minutos en improvisar un poema. Aprendemos con estos versos que también era un repentista. No es este un poema como sus sonetos, tan trabajados, tan para pasar a la Historia.

Este es un poema que nos habla de un amor, del talento puro y de la facilidad de palabra. En un tren, en unos minutos, mirando a Juan mientras Juan, probablemente, mirara por la ventanilla.

Aquel rubio de Albacete

vino madre, y me miró

¡no lo puedo mirar yo!

Aquel rubio de los trigos

hijo de la verde aurora,

alto, solo y sin amigos

pisó mi calle a deshora.

La noche se tiñe y dora

de un delicado fulgor

¡no lo puedo mirar yo!

Aquel lindo de cintura

sentí galán sin sombrero

sembró por mi noche obscura

su amarillo jazminero.

Tanto me quiere y le quiero

que mis ojos se llevó

¡no lo puedo mirar yo!

Aquel joven de La Mancha

vino madre y me miró

¡no lo puedo mirar yo!

Documentos inéditos de Federico García Lorca, contenidos en el archivo privado de Juan Ramírez de Lucas, último amante del poeta. Archivo Familia Ramírez de Lucas

La guerra de Juan

Al compás de la sobrenaturalidad de Federico, Juan fue experimentado las sensaciones que le llevarán a escribir: “El mayor tesoro que alcancé en mi vida fue el haberle conocido, el haberle amado con toda la fuerza que es capaz un corazón joven e inexperto. El amor, y creo que el ser amado por un genio, es algo que muy pocos seres han conseguido”.

Eran los meses más sangrientos de la República. Y Juan era… falangista. Juan estaba enamorado políticamente de José Antonio mientras estaba enamorado de Federico.

Este capítulo, el político, es el que entraña un mayor número de revelaciones. Juan describe a su amante como alguien muy poco interesado en la política, muy ajeno a ese clima de polarización y enfrentamiento. Desliza que sus eventuales apariciones en favor del Frente Popular –fueron muy pocas– ocurrieron influidas por Rafael Alberti y María Teresa León, del Partido Comunista y muy amigos de Federico.

Escribió Juan: "Rafael Alberti (envenenado por la verdadera bruja María Teresa León, que lo tenía hechizado), que procuraba involucrar a todos sus amigos, entre ellos a Federico, que constantemente era solicitado para intervenir en actos de marcado cariz extremista, como los que ordenaba el Socorro Rojo Internacional que en 1934 había organizado Dolores Ibárruri. A Federico muchos de estos actos nada le agradaban, pero no se atrevía a rechazarlos todos. A alguno de ellos no asistió, porque yo se lo pedí, aunque había sido anunciado. Fundamentalmente Federico no era político de ninguna tendencia y la presión de Alberti para que interviniera le perjudicó gravemente, por las trágicas consecuencias que trajo. Alberti, asalariado de la política extremista, causó mucho daño en los que no pudieron, supieron o quisieron resistir a sus exigencias".

Tras estar escondido en la casa de un pueblo cercano a Albacete, su quinta fue movilizada y tuvo que ir al frente con la República... "fingiendo sentimientos". Acabó la guerra en Madrid, como miembro de la "Falange clandestina", encuadrado en la quinta columna.

Juan se fue incluso a Rusia a luchar con los alemanes en la División Azul. Asociaba directamente a Rusia los asesinatos de muchos de sus compañeros de estudios en Albacete durante la retaguardia republicana.

El capítulo que ahora conocemos resulta fascinante literariamente: Juan, el chico que conspira contra la República, participa en el golpe de Estado… y acaba compartiendo trinchera con los asesinos de su gran amor.

Ahí está la complejidad de la guerra, al alcance de cualquier creador.

Escribió Juan de sí mismo:

Julio de 1936 me sorprendió en Albacete recién llegado de Madrid, donde había tenido contactos con elementos de la Falange, cuyo programa me entusiasmaba con la alegría de haber encontrado al fin un ideal político que inútilmente había buscado en todas las direcciones de la política al uso.

La guerra tuvo su iniciación en Albacete con una sublevación general en contra de la anarquía reinante, tomé parte activa en dicho levantamiento hasta el día en que –falto de elementos de combate y manos eficaces–, Albacete tuvo que rendirse.

Aquellos días son los que no podrán olvidarse; con toda mi familia estaba escondido en un sótano… permanecí escondido durante meses, siendo el único consuelo de mi forzada prisión los libros y los partes de guerra de la zona nacional que nos llenaban de esperanza. Los bombardeos aéreos decidieron a mi familia a marchar a una casa de campo en un pueblo cercano.

Tener un novio falangista dice bien de Federico –igual que lo hubiera dicho si hubiese sido anarquista o comunista–, que fue puente entre distintos hasta el último día de su vida. Porque Luis Rosales, el poeta amigo que intentó salvarlo, también era falangista entonces.

Los Javis han hecho una obra de arte con “La bola negra” y ojalá escribieran esta segunda parte: la convivencia de un amor lejos de la violencia que se iba abriendo camino. ¿Qué se decían Juan y Federico sobre la Falange, sobre el Frente Popular? ¿De qué discutían, en qué estaban de acuerdo?

Afrontarían el reto de describir a un falangista heterodoxo y complejo como Juan; algo en contra del maniqueísmo imperante en ciertos impulsores de la Memoria Histórica. Lo sencillo es decir: Juan, falangista, malvado. Incluso habrá alguno que maldecirá: ¡Lorca, enamorado de un fascista!

Lo complejo –y mucho más interesante– es tratar de diseccionar ese amor desde la imaginación y expresarlo en toda su complejidad. Y al mismo tiempo, ese ser humano tan redondo que fue Juan. Para eso hace falta talento –los Javis lo tienen de sobra– y atrevimiento –ojalá que sea así–.

¡Es que hay escenas fascinantes!

Parte del manuscrito en el que Ramírez de Lucas evoca su despedida de Lorca. Cortesía de Seix Barral

El viaje frustrado a México

En Juan, como esos dos meses que no pasaron, quedó suspendida la posibilidad de un Federico vivo. Porque quisieron fugarse juntos a México en julio de 1936. A Federico lo había invitado Margarita Xirgu, que le dijo que pagaría los gastos de su acompañante.

Juan, menor de edad en aquella España, necesitaba la autorización de su padre. No se la dio. Aquel día, en esa charla, estando Juan en pijama, en la casa familiar de Albacete, su padre, don Otoniel, le dijo: “Eso que llevas es de maricones”.

Don Otoniel quiso agredir a Juan. Juan se lo contó por carta a Federico. Y así, en su respuesta, nació la última carta que conocemos del poeta. Ahí aparece el Federico fieramente humano. No le dijo que huyera, que rompiera con su padre. Le dijo que lo comprendiera, “es un hombre de otra generación”. Que hiciera lo posible por convivir.

Le dijo otras muchas cosas que conforman, en muy pocas líneas, todo un manual de vida. El manual de vida que escribe sin saberlo alguien que está a punto de ser asesinado.

Esta es la carta.

Mi querido Juanito:

He recibido tu carta que aunque triste me ha dado alegría por tener noticias tuyas. Lo primero que se me ocurre es decirte que como tienes talento debes llevar con talento el enojoso asunto de tu padre.

Tu padre no es de tu generación y es lo más natural, no solo el que no te entienda, sino que piense todo lo contrario que tú. Lleva años y años aferrado a unas ideas y a unas normas que te son antagónicas y es natural que choque contigo.

Una persona que no tuviera luces te daría leña para tu fuego; yo te quiero dar agua para tu fuego, flores para tu quemadura. Juan: yo te pido por Dios que sobrelleves a tu padre y le hagas comprender con dulzura y silencio que está equivocado contigo.

Si algún canalla o inconsciente le ha contado calumnias tuyas, tú debes hacerle comprender que son calumnias, pero no adoptes actitudes airadas en contra suya. Adopta un aire de gran dignidad hasta que él salga de su ofuscación. Y desde luego ten fe en ti, nada de desmayos, ten fuerza hijo mío y lee y estudia y piensa que esa tormenta que estás pasando solo servirá para enriquecer tu espíritu.

En tu carta hay cosas que no debes, que no puedes pensar. Tú vales mucho y tienes que tener tu recompensa. Piensa en lo que puedas hacer y comunícamelo enseguida para ayudarte en lo que sea. Pero obra con cautela. Estoy muy preocupado contigo pero como te conozco sé que vencerás todas las dificultades porque te sobra energía, gracia y alegría, como decimos los flamencos para parar un tren.

Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón. Solo tengo una obsesión y es que quisiera meterte en la cabeza la actitud que debes guardar, llena de fuerza y de astucia para contrarrestar la actitud equivocada de tu padre que tú tienes que encauzar con talento y hombría y respeto.

Conmigo cuentas siempre. Yo soy tu mejor amigo y que te pide que seas político y no dejes que el río te lleve. Juan: es preciso que vuelvas a reír. A mí me han pasado también cosas gordas por no decir terribles y las he toreado con gracia. No te dejes llevar de la tristeza. Tienes muchas cosas y el mundo aunque nos hiera es hermoso.

Bien sabes lo mucho que yo te quiero y por eso te aconsejo prudencia y buen hacer. No vuelvas a desesperarte. Es de gente débil y tú debes recordar en todo momento que eres un verdadero hombre. Dime todos tus proyectos. Yo empiezo ahora a trabajar de nuevo y tengo un espíritu caluroso en buena disposición para aconsejarte.

Muchos recuerdos y tú recibe un abrazo cariñoso de este gordinflón poético que tanto te quiere.

Federico

Estoy en mi huerta. El día 18 es día de mi Santo.

Escríbeme enseguida y ¡por Dios! que estés más contento quiquiriquí.

¡Ya viene Don Berondian Pollino!

La muerte

No fueron a México; Federico se fue a Granada. Y en Juan, así lo percibo en su texto, quedó para siempre cierto sentimiento de culpa. Dos meses que no pasaron jamás.

Otra escena increíble.

A Juan, su hermano médico le está abriendo unos abscesos en las manos para limpiárselos, y cuando la sangre corre sin anestesia, ya en guerra, su hermano le dice: “He oído que han matado a Federico”.

Y escribirá Juan: “Lo que yo sí sé es que con gusto hubiese dado mi vida por la suya. O, al menos, morir junto a él, atravesado por las mismas balas asesinas que rompían, en la plenitud de su vida creativa, a uno de los hombres más portentosos que ha producido la atormentada tierra de España”.

Los consejos que le dio Federico a Juan en esa última carta acabaron cobrando realidad por fuerza de las bombas. Un día, asediados y escondidos, pensándose muertos, Juan y su padre, el mismo que le había llamado “maricón” y había intentado agredirle, acabaron tumbados, abrazados los dos, llorando.

Juan se hizo famoso como crítico de Arte en ABC. Reunió 20.000 piezas en una colección privada. De eso fue de lo que se habló en 2010 cuando murió. Juan vivió en una redacción callado siempre mientras se iban produciendo los descubrimientos que atañían a Federico García Lorca.

Hasta que un día, el 17 de marzo de 1984, ABC, el periódico de Juan, publicó en exclusiva los sonetos del amor oscuro. Juan tenía 66 años. Habían pasado casi cincuenta desde el asesinato de Federico.

Luis María Anson me contó que ese mismo día, a eso de las cuatro de la tarde, Juan entró en su despacho y le dijo: “Soy el último amante de Federico García Lorca”. Anson, patidifuso –se trataba de un redactor suyo al que conocía desde hacía tiempo–, se puso a escuchar.

Fueron varias horas. Juan le confesó no ser el destinatario de los sonetos recién publicados y apuntó a Rafael Rodríguez Rapún, que había dado calabazas a Federico y le había llevado por el camino de una relación tormentosa.

Anson, mientras vivió Juan, nunca dijo nada porque le prometió confidencialidad. Reveló este encuentro cuando Alberto Conejero publicó la obra de teatro –“La piedra oscura”– que ha dado lugar a “La bola negra”. Escuchen a Conejero en esta entrevista que le hizo Lorena G. Maldonado.

La obra de Conejero, fantástica, es un ejercicio de ficción. Una ucronía sobre la vida de Rapún. Aquí, con Juan, no haría falta siquiera imaginar. Su historia, contada por él mismo, entraña los mejores ingredientes teatrales. Su antagonismo con el icono –un falangista y el poeta más reivindicado por la izquierda– permitiría una obra de gran potencia.

“No llores, dos meses pasan pronto”, le dijo Federico a Juan en el andén. Y escribió Juan cuando le quedaba muy poco para bajarse del tren de la vida: “Dos meses que aún no han terminado de pasar. Los dos más largos meses que imaginarse puedan, pues se han convertido en una eternidad que no tendrá fin”.