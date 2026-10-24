Sánchez lleva "la fuerza del amor" a Granada con Miguel Ríos, poemas de Lorca y Montero llamando a "frenar el fascismo"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez encabeza un mitin del PSOE en Granada bajo el lema "La fuerza del amor" y luciendo una chapa con la palabra "zurdo". El presidente del Gobierno promete reformar la Constitución en la próxima legislatura para blindar el derecho al aborto y defender la ley de eutanasia. Sánchez recitó poemas de Federico García Lorca durante el acto, que contó con la presencia del cantante Miguel Ríos y la intervención de María Jesús Montero. María Jesús Montero llamó a detener al "fascismo" y criticó la intención de Feijóo de derogar la ley de memoria democrática.

Antes de que llegara Pedro Sánchez a su mitin de Granada ya había besos y mucho amor en el ambiente. Mientras la Sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada esperaba este sábado al líder socialista, en las pantallas se ha activado una ‘kiss cam’, como las de los partidos de baloncesto. La cámara buscaba parejas entre el público y los militantes, al verse enfocados, se abrazaban y se besaban entre los aplausos y silbidos de la sala.

El guiño no es casual. El amor se ha convertido en el gran hilo conductor de la precampaña socialista desde el pasado fin de semana, cuando Sánchez dedicó en el mitin de Fuenlabrada una declaración pública a su mujer, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, por cierto, a la espera de juicio.

Le dijo "te quiero" ante los asistentes y la besó delante de todos, generando una imagen que se hizo viral y que el electorado socialista ha convertido en un símbolo. La campaña va camino de convertirse en una especie de 'tour del amor' que va repartiendo abrazos y besos por toda España ante "tanto mensaje de odio", como han remarcado los socialistas este sábado.

En Granada, la escena se ha repetido a otra escala. A falta de Begoña, Sánchez ha tenido una calurosa bienvenida entre besos, abrazos; pero también algún codazo ante la marea de móviles que permanecían en alto por si caía una foto con el jefe de los socialistas. Según dijo después el propio Sánchez, el recinto se les había vuelto a "quedar pequeño" (cuenta con un aforo en formato de auditorio de unas 2.000 personas) y muchos militantes se habían quedado fuera.

El presidente ha aparecido con camisa celeste y una chapa en el pecho. No era la de "Perro Sanxe" que lució en La Revuelta. Esta vez tenía un corazón dibujado y una sola palabra, "zurdo". Es el término con el que Javier Milei se refiere con desprecio a la izquierda y que el PSOE ha convertido esta semana en lema, coincidiendo con la visita del presidente argentino a España. El PP le respondió poco después con un vídeo hecho con inteligencia artificial y un juego de palabras: "Lerdos y orgullosos".

Federico García Lorca ha estado muy presente durante toda la mañana en Granada. De hecho, lo ha estado desde la entrada del presidente, con una canción de fondo elegida con toda la intención. Sánchez ha accedido a la sala al ritmo de La antigua judería, del grupo granadino La Plazuela, una relectura de "El café de Chinitas", la copla popular andaluza que recopiló y adaptó Lorca. Aquel "más torero y más gitano" sonando en la sala que lleva el nombre del poeta, y en su ciudad, era todo un guiño a la cultura granadina.

Entre banderas rojas del partido, algunas del orgullo LGTBI y otras tantas verdiblancas, el presidente se ha venido arriba con el tema de El Indio y El Nitro. Se ha puesto sobre la camisa que vestía la camiseta de "La fuerza del amor", el lema de la campaña, y ha vuelto a sacar los pasos prohibidos en su baile, en un baño de masas en toda regla.

Miguel Ríos, entre los jóvenes

Entre el público predominaban las personas mayores, y sobre el escenario era la juventud la que arropaba a Sánchez. Allí, mezclado entre todos esos chavales, estaba Miguel Ríos. A sus 82 años, el rockero granadino ha protagonizado el 'momentazo' de la mañana al fundirse en un abrazo con el presidente.

No es la primera vez que Ríos se sube a un escenario socialista en su ciudad. En abril ya acompañó a Montero en Granada en la apertura de su campaña para las elecciones andaluzas, donde tomó la palabra como "simpatizante socialista". El cantante nunca ha escondido su voto. En una entrevista el pasado noviembre aseguró que votará al PSOE "siempre".

María Jesús Montero, que ha intervenido antes que Sánchez, también ha tenido palabras para él. La vicesecretaria general del PSOE lo ha incluido en su repaso a los granadinos ilustres, junto a Mariana Pineda, Lorca y Luis García Montero, y le ha dedicado un: "¡Eterno, Miguel Ríos!". En cada intervención que lo mencionaba, Ríos respondía con cariño y con su puño en alto.

Montero tampoco se ha salido del guion del amor. Ha abierto su discurso con esa palabra, "cuatro letras que dicen todo de lo que significa el compromiso humano". Desde la tierra de Lorca ha recordado "los desastres que trae el fascismo" y ha cargado contra el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de derogar la ley de memoria democrática "habiendo todavía tanta gente en la cuneta, tanto dolor sin reparar".

La secretaria general del PSOE andaluz ha denunciado también que hace una semana en Castilla y León se prohibió una obra de Lorca "por la censura de un gobierno del PP con Vox". Ha lanzado una advertencia a ambos partidos, "Granada os va a parar".

Lorca, con gafas

Aprovechando que jugaba en casa del poeta, Sánchez ha vuelto a sacar a Lorca, esta vez, libro en mano. Ha contado que el viernes recibió un correo del hispanista irlandés Ian Gibson, biógrafo de Lorca, que le pidió incorporarlo a sus discursos en el 90 aniversario de su muerte. Gibson le recordó también que el poeta ha vuelto a estar presente gracias a "esa fantástica película de los Javis, La bola negra".

Antes de leer ha tenido que ponerse las gafas, aunque no aquellas Dior Monsieur vintage que se hicieron virales, y ha tirado de anécdota. "Los compañeros que me ayudan con los discursos me recordaron que en 2018 pedía la letra en Arial 18. Ahora es Arial 24. Las consecuencias de la vida... Y de los años", ha dicho.

Ha recitado Cantos nuevos ante una sala en silencio y expectante y ha terminado con los siguientes versos: "Cantar que vaya al alma de las cosas y al alma de los vientos y que descanse al fin en la alegría del corazón eterno". Después ha convertido el poema en lema. Ha proclamado que "esta es la España de Lorca, la España que no tiene miedo a su cultura, la España que no borra su memoria para vivir confortablemente".

El resto del discurso ha ido por los cauces previstos. Con la chapa en el pecho, Sánchez ha vuelto a reivindicarse como "zurdo" porque "con esta mano hemos subido el salario mínimo interprofesional que ellos congelan". Ha prometido blindar el aborto en la Constitución y ha cargado contra Milei, Feijóo y Abascal. Al líder de Vox le ha dedicado como cierre el dardo más afilado: "Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo; hay regalos que no merece la pena abrir".

Sánchez ha pedido a los asistentes que piensen en sus padres, sus hijos y sus nietos antes de votar, porque las elecciones van "de solidaridad o de egoísmo, de justicia social o de recortes" y "también, por qué no decirlo, de amor o de odio". Su despedida ha sido una consigna para el 29 de noviembre, "a movilizarse, a votar, a ganar y a gobernar".

El aborto, en la Constitución

Sánchez ha dedicado buena parte de su intervención a los derechos de las mujeres. Ha anunciado que en la próxima legislatura el PSOE reformará la Constitución para blindar el derecho al aborto. A PP y Vox les ha advertido que "sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás volverá a opinar y a controlarlo". Ha asegurado además que la ley de eutanasia "se mantendrá en pie como una gran conquista".

El líder socialista ha cargado contra Feijóo por haber justificado su feminismo en que se crio entre mujeres, respondiéndole que "ser feminista es no recortar el derecho de las mujeres".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.