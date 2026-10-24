Milei califica a Sánchez de "ladrón corrupto" y le acusa de legalizar a inmigrantes y 'nietos' para que voten al PSOE

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LO ESENCIAL Las claves Javier Milei califica de "ladrón corrupto" a Pedro Sánchez durante un discurso en la Fundación Faro. El presidente argentino acusa al Gobierno de España de regularizar a miles de inmigrantes ilegales para favorecer electoralmente al PSOE. Sostiene que la 'ley de nietos' busca otorgar la nacionalidad a personas de izquierdas para influir en los resultados de las elecciones. El Tribunal Supremo exige a los ministros Albares y Bolaños la lista de más de 163.000 nacionalizados mediante la 'ley de nietos'.

El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a irrumpir en campaña y califica de "ladrón corrupto" a Pedro Sánchez.

Durante su discurso en la cena anual de la Fundación Faro, un think tank de la derecha argentina, Milei sostuvo que Europa ha elegido el "peor de los caminos": "No quiso reformar sus pensiones, no quiso tener hijos y abrió la frontera sin control poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian todo lo que la hicieron grande".

Por eso, según sostuvo, ahora en Francia los inmigrantes "salieron a sembrar el caos en la calle".

Y expuso también el caso de España, como ejemplo de la "política del reemplazo del ladrón corrupto Pedro Sánchez", dijo literalmente.

Milei afirmó que el Gobierno de Sánchez ha regularizado "de un plumazo a cientos de miles de inmigrantes ilegales, para sumarle votos al PSOE".

🇦🇷🔥 Milei vuelve a llamar "ladrón corrupto" a Sánchez tras regresar a Argentina de su polémico viaje a Madrid https://t.co/soXB8tg5Yz — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 24, 2026

A su juicio, la ley de nietos impulsada por el Ejecutivo español responde a la misma estrategia para amañar el resultado de las elecciones.

También en Argentina, según dijo, "entregan la nacionalidad española para que puedan votar, pero eso sí, tienen que ser de izquierdas".

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Tribunal Supremo dio este viernes a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que le facilite la lista "nominal" de los más de 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos.

Esta orden incluye el apercibimiento de que, si no entregan el listado en el citado plazo, el Tribunal podrá imponer a ambos ministros una "multa coercitiva" de 1.000 euros, reiterada hasta que se cumpla el fallo, o incluso "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".