El juez y la fiscal acorralan a Zapatero por las joyas y alega que no sabía qué le regalaban

Pedro Sánchez intenta restar importancia al asunto argumentando que los presidentes no siempre conocen los detalles de los obsequios que reciben.

Las alhajas halladas en el despacho del expresidente, valoradas en más de 1,3 millones de euros, no figuran entre los obsequios institucionales registrados oficialmente.

La Fiscalía Anticorrupción contempla investigar a Zapatero por posible malversación de caudales públicos al no haber entregado unas joyas de gran valor procedentes del rey de Arabia Saudí.

El juez José Luis Calama solicita a Patrimonio del Estado las actas de aceptación de los regalos oficiales recibidos por José Luis Rodríguez Zapatero durante su presidencia.

Las joyas de Zapatero vuelven a la campaña electoral y lo hacen poniendo a Pedro Sánchez frente a una incómoda contradicción.

Mientras el presidente quitaba hierro este jueves en 'La Resistencia' a los regalos recibidos por los jefes del Ejecutivo, al asegurar que "muchas veces los presidentes no saben cuáles son los obsequios que el anfitrión te da", la Justicia estrecha el cerco sobre su antecesor

Sin embargo, todo queda registrado en las actas de aceptación de los obsequios institucionales. Unos documentos que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha reclamado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que le remita las copias.

Zapatero remitió el pasado mes de septiembre un escrito al juez en que informaba que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho eran un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud ya fallecido.

Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, las alhajas no se encuentran en esta lista.

En concreto, de las autoridades de Arabia Saudí figuran un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas —entregado por el propio rey Abdullah en la misma visita a España en la que habría regalado las joyas—, un reloj obsequiado por el príncipe heredero Sultan Bin Abdulaziz el 5 de junio de 2008, y una pieza de artesanía de oro, plata, mármol y jade, regalada por el rey Abdullah el 16 de julio de 2008.

Al escrito de Calama se une la decisión de la Fiscalía Anticorrupción que plantea investigar también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas "de muy significativo valor" encontradas en su despacho cuando dejó la Presidencia.

"El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia", expone la fiscal María Elena Lorente.

Por ello, la fiscal considera que, "de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente, y que éste no habría prescrito.

Según la primera estimación calificaba que los collares superaban 1,3 millones aunque Sánchez en 'La Resistencia' lo comparaba el "pistolón" propio de "Harry el sucio" que regaló el presidente de Turquía, Recep Tayib Erdogan.

Broncano: ¿Y qué has hecho con él?

Sánchez: Lo he dejado ahí en un sitio en el Palacio de La Moncloa donde los expresidentes han dejado regalo.

Broncano: Entonces te estás anticipando a lo que tenía que haber hecho Zapatero que era: 'oye esto es un regalo'

Sánchez: Eso es probablemente lo que suceda

Broncano: Pero ya tarde. Ahora no puedes decir: "Lo tengo aquí, era para vosotros". La ha liado.

Sánchez: Al final, muchas veces, los presidentes del Gobierno no saben los obsequios que el anfitrión o el líder que visita el país te da.

Broncano: Yo creo que algo te hueles. Cuando tú abres la caja y brilla mucho...

La cuestión que quedaba en el aire era cómo compaginar ese desconocimiento de los regalos que recibe con el depositar los obsequios en un sitio del Palacio de La Moncloa

Ahora lo que ha dicho en 'La Resistencia' choca con otros argumentos del propio Sánchez en el pasado..

El pasado 19 de junio, preguntando por esta cuestión, Sánchez sostuvo que "cuando uno viaja al extranjero recibe regalos de los que no tiene constancia hasta que regresa a Madrid".

Aunque en ese momento daba a entender que el presidente, una vez en La Moncloa, es informado de lo que va a las actas.

Sánchez también defendió hace unos meses que en 2007 "no existía una legislación" que regulara este tipo de obsequios, aunque desde 2005 ya existía un Código de Buen Gobierno que, por cierto, impulsó el propio Zapatero que obligaba a entregar a Patrimonio del Estado los regalos que excedieron los usos habituales de cortesía.

Sin embargo, Sánchez ha ido dando diferentes tumbos. Tras una defensa férrea del expresidente, este pasado mes de julio parecía marcar distancias al asegurar: "Yo no soy el portavoz del señor Zapatero" y que "el que tiene que dar las explicaciones oportunas" es el expresidente.

Ahora, vuelve a vincularse al leonés y, en plena campaña, evita marcar distancias.