Feijóo promete que Sánchez, ZP, Leire y Ábalos pagarán por sus actos: "Todo se sabrá. No vamos a indultar a los corruptos"

Se compromete a impulsar la construcción de un millón de viviendas y a desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de 48 horas.

Propone un paquete económico que incluye IVA cero a alimentos y luz durante la inflación, reducción del IRPF, bajada de impuestos a rentas bajas y exenciones a autónomos.

El líder del PP exige explicaciones a Rodríguez Zapatero por sus causas judiciales sobre contrabando, delito fiscal, malversación y el caso Plus Ultra.

Alberto Núñez Feijóo promete en Vigo que los implicados en los casos de corrupción del PSOE no serán indultados y pagarán por sus actos.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que los "corruptos" del PSOE, como Zapatero, Leire Díez y el exministro José Luis Ábalos, "pagarán" por sus actos: "Todo se sabrá. No vamos a indultar a los corruptos".

En un acto de precampaña celebrado en Vigo (Pontevedra), junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo ha sostenido que "estamos esperando a que Zapatero nos explique lo de las joyas".

Se ha referido así al cerco judicial al expresidente socialista, imputado por presuntos delitos de contrabando y delito fiscal. La Fiscalía Anticorrupción pidió este viernes que sea imputado, además, como autor de un delito de malversación.

Zapatero también está imputado por organización criminal y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, en el que el magistrado José Luis Calama investiga el rescate de la aerolínea por valor de 53 millones de euros.

Durante el acto celebrado este sábado en Vigo, el presidente del PP ha anunciado que si gobierna reducirá "los impuestos a las rentas bajas y a los jóvenes".

En este sentido, ha añadido que aplicará "el IVA cero a los alimentos básicos y la luz mientras dure la inflación".

También ha prometido deflactar el IRPF, eximir de tributar a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y eliminar los impuestos para la compra de la primera vivienda en el ámbito rural.

Respecto a la crisis de la vivienda, ha indicado: "A los okupas les vamos a decir educadamente fuera a las 48 horas. No se puede proteger al okupa y no al que le okupan la vivienda".

Al respecto, Feijóo se ha comprometido a impulsar la construcción de un millón de viviendas.

Frente al triunfalismo del Gobierno, que presume del crecimiento del PIB, el líder del PP ha denunciado el empobrecimiento de los españoles debido a una inflación "descontrolada" y a las "más de cien subidas de impuestos".

"Referente moral"

Feijóo ha ironizado al tildar de "referente moral del socialismo" al expresidente Zapatero: "Estamos esperando a que nos explique lo de las joyas, le gusta esto de las joyas".

"Que se lo explique al juez y pida perdón a los españoles por la vergüenza que nos hace pasar", ha insistido.

"Haremos que paguen todos, Cerdán, Ábalos, Sánchez, Cerdán, a los corruptos no les vamos a indultar. Todo se va a saber", ha continuado el líder del PP en referencia a los casos de corrupción que persiguen al Partido Socialista.

Y ha expuesto todos los problemas judiciales que cercan a Sánchez: "El Gobierno del abuso, la corrupción, tiene 17 sumarios abiertos el Gobierno de España, con 23 delitos, 1400 años de cárcel estos delitos, 131 imputados".

El acto de precampaña organizado por el PP se ha celebrado en la estación marítima de Vigo ante casi dos mil personas. Y ha contado con la asistencia del expresidente de México Felipe Calderón.

El presidente del PP también ha advertido frente a los extremismos y la violencia que impulsa la izquierda. "¿Queremos los disturbios de Francia?", se ha preguntado.

"Os pido que el 29 de noviembre derribemos el muro de Sánchez", ha indicado, "ese muro que tanto alimenta a los extremistas y que nos destruye como país. Por aquí empieza la reconstrucción nacional”.

En este sentido, ha alertado respecto a "la intolerancia de los sectarios" y los que, desde la izquierda y el Gobierno, "buscan agitar unas calles que les dan la espalda".

Feijóo también se ha referido a los disturbios vividos esta semana en La Coruña, cuando los violentos hicieron un escrache a un mitin de Abascal.

"La violencia de los sectarios no es Galicia", ha indicado el líder del PP, quien ha apelado al espíritu de reconciliación: "Hay que darse la mano otra vez", ha dicho.

Por eso se ha comprometido, también, a dotar a la Policía y la Guardia Civil de los medios suficientes para "garantizar la seguridad" y para que "nadie vea recortados sus derechos". "Yo os garantizo que defenderé la libertad de todos", ha aseverado.