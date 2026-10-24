Los cónsules han emitido sólo 91 certificados: una mínima parte de los 163.020 'nietos' nacionalizados podrá votar

La Oficina del Censo deberá excluir a estos nacionalizados del censo de residentes ausentes (CERA) y los consulados mantendrán apartados los votos que no cuenten con la debida certificación.

El alto tribunal da un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para entregar el listado nominal completo, bajo amenaza de multas coercitivas o responsabilidad penal.

El Tribunal Supremo mantiene suspendido provisionalmente el derecho al voto para este colectivo, salvo para quienes acrediten de forma individual ser descendientes de exiliados políticos entre 1936 y 1955.

Los consulados en el exterior solo han certificado a 91 de las 163.020 personas nacionalizadas mediante la 'ley de nietos' para que puedan votar en las elecciones generales.

Los consulados en el exterior sólo han certificado hasta ahora que 91 de las 163.020 personas que adquirieron la nacionalidad española a través de la ley de nietos cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para poder votar en las elecciones generales del 29N.

En sus medidas cautelares dictadas el pasado 10 de septiembre, el Supremo suspendió provisionalmente el derecho al voto de los nacionalizados a través de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, hasta que la Sala dicte sentencia en este procedimiento.

Pero sí permitió que puedan votar, en caso de que los Registros Consulares certifiquen individualmente que cumplen los requisitos establecidos por dicha ley: es decir, que son hijos o nietos de españoles que huyeron de nuestro país entre 1936 y 1955, porque sufrieron "exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual".

El Supremo pretende evitar así, de forma cautelar, que voten los nacionalizados a través de la instrucción ministerial que la directora general Sofía Puente aprobó cinco días después de que se publicara la ley.

La instrucción de Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) alteraba la interpretación de la ley, al otorgar la condición de "exiliados" a todos los que abandonaron España hasta 1955, incluyendo los miles de emigrantes que salieron por motivos económicos.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó este viernes dos autos, en los que da un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares (Exteriores) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia) para que le faciliten el listado "nominal" de las 163.020 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos.

Esta orden incluye el apercibiendo de que, si no entregan el listado en el citado plazo, el Tribunal podrá imponer a ambos ministros una "multa coercitiva" de 1.000 euros, reiterada hasta que se cumpla el fallo, o incluso "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

El plazo concluye el próximo miércoles, 28 de octubre, a las 15 horas.

La Sala considera "incomprensible" que, un mes y medio después de sus medidas cautelares, el Gobierno no le haya facilitado aún estos datos.

La Abogacía del Estado presentó el pasado miércoles ante el Supremo un pliego de alegaciones, junto a dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y otro del Instituto Nacional de Estadística.

Según esta documentación, explica el tribunal, hasta el momento el Ministerio de Exteriores ha revisado sólo 31.390 expedientes de extranjeros nacionalizados a través de la ley de nietos.

En sus dos autos dictados este viernes, el alto tribunal ordena a la Oficina del Censo que, una vez el Gobierno entregue el listado de los 163.020 nacionalizados con la ley de nietos, excluya sus nombres del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) , para que no puedan votar en los comicios del 29N.

Salvo aquellos de los que los Registros Consulares hayan certificado que sí cumplen lo previsto por la ley (sólo 91 hasta ahora).

El Supremo ha dado el visto bueno para que la Oficina del Censo remita la documentación electoral (con las papeletas de todos los partidos al Congreso y el Senado) a la totalidad de los 2.769.645 electores que actualmente están inscritos en el censo CERA de residentes en el exterior.

Pero esta documentación deberá ir acompañada de un aviso, según el cual los nacionalizados con la ley de nietos no podrán votar (salvo que cuenten con el certificado expedido por el Registro Consular).

Las Oficinas Consulares recibirán el voto de los residentes en el extranjero entre el octavo y el tercer día antes de las elecciones.

El Supremo da instrucciones en su auto a las Oficinas Consulares para que sólo introduzcan en la urna el voto de los electores que aparezcan en el listado CERA (es decir, una vez retirados los nombres de los que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados).

"En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado", determina el Supremo, "los responsables consulares recibirán su documentación electoral pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero debidamente diferenciada. De ello se dejará constancia en el acta consular".

Y las Juntas Electorales Provinciales deberán aplicar la misma cautela, cuando en la misma jornada del 29N reciban por valija diplomática la documentación remitida por los Consulados: "Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión".

El Supremo pretende garantizar así que se cumplan sus medidas cautelares, con el fin de que no puedan ejercer el derecho al voto los nacionalizados por la ley de nietos que no hayan acreditado de forma efectiva su condición de hijos o nietos de exiliados políticos.