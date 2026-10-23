Feijóo, a Sánchez: "Prostitutas con dinero público, pisos para amantes, acoso en Moncloa... ahórrate lecciones feministas"

Pedro Sánchez replicó en redes sociales afirmando que el feminismo consiste en defender los derechos de las mujeres y criticando la propuesta de recortar el Ministerio de Igualdad.

El enfrentamiento dialéctico surge a raíz de que Feijóo defendiera reabrir el debate sobre el aborto a los 16 años y planteara integrar el Ministerio de Igualdad en otra cartera si gobierna.

El líder del PP le pide a Sánchez que se ahorre las lecciones de feminismo tras recordar casos como los viajes con prostitutas de Ábalos o acusaciones de acoso contra Paco Salazar.

Alberto Núñez Feijóo responde a Pedro Sánchez reprochándole diversos escándalos vinculados a dirigentes socialistas y a su entorno personal después de que este cuestionara su postura feminista.

Alberto Núñez Feijóo ha respondido este viernes a Pedro Sánchez con una relación de escándalos que afectan al presidente, a su Gobierno y a su entorno personal, después de que este cuestionara su feminismo.

"Prostitutas con dinero público", "pisos para amantes", "orgías en pandemia", "acosadores en Moncloa", "carrera política con el dinero la prostitución", encabezan el reproche: "Las lecciones de feminismo, Sánchez, te las puedes ahorrar".

La respuesta del líder del PP y candidato a la Moncloa contrapone con dureza el discurso pretendidamente feminista del PSOE con los comportamientos atribuidos a su número dos en el PSOE, José Luis Ábalos, y a su mano derecha en Moncloa y en Ferraz, Paco Salazar, además de a los negocios de su familia política.

El intercambio lleva a las redes la advertencia que el PP viene trasladando en esta precampaña: "No les vamos a pasar ni una". Y eso que el político gallego no ha mencionado el caso de la ley del solo sí es sí, otro argumento habitual del PP contra el Gobierno.

Según el balance oficial del CGPJ, en mayo de 2024, esa legislación del Ejecutivo de coalición había provocado 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones de agresores sexuales.

Prostitutas con dinero público. Pisos para amantes. Orgías en pandemia. Acosadores en Moncloa. Carrera política con el dinero de la prostitución. Las lecciones de feminismo @sanchezcastejon, te las puedes ahorrar. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 23, 2026

La polémica

Feijóo responde al cuestionamiento de sus propuestas con los casos que, a juicio de los populares, desautorizan a Sánchez para dar lecciones de igualdad.

El origen del choque está en la entrevista del candidato popular en la Cadena Ser este viernes, donde se ha definido como feminista y ha planteado reabrir el debate sobre el aborto a los 16 años. Ha presentado como "opinión personal" que una chica de esa edad debería, al menos, comunicar su decisión a sus padres.

Feijóo ha defendido que "ese debate merece la pena reabrirlo" y ha comparado la decisión con otras limitaciones por edad: "No se pueden tatuar o conducir". A su juicio, abortar es una decisión "mucho más trascendente e irreversible".

También ha anunciado que integrará Igualdad en otro ministerio si gobierna. "La persona que se encargue de Igualdad se encargará también de otros temas, no como la ministra actual, que trabaja de ocho a tres y luego se coge el AVE a Valladolid", ha afirmado.

Sánchez ha replicado en X: "Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo".

El presidente del Gobierno ha hecho mofa de que Feijóo se haya amparado en su crianza "rodeado de mujeres" para autodefinirse como feminista, además de por el reconocimiento de los derechos que faltan por conquistar: "Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí", ha sentenciado el socialista.

Los casos tras la respuesta

La referencia a "prostitutas con dinero público" conecta con las investigaciones de EL ESPAÑOL sobre los viajes oficiales de Ábalos, junto a su asistente, Koldo García. Este diario ha documentado con mensajes y correos la organización desde Transportes del desplazamiento de dos prostitutas al Parador de Teruel en septiembre de 2020.

La información recoge que una habitación utilizada por las mujeres se facturó inicialmente al Ministerio, aunque después se anuló ese cargo y lo abonó García.

Los "pisos para amantes" remiten al apartamento de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en la Torre de Madrid. Calabrés publicó que el socio de Víctor de Aldama, Luis Alberto Escolano, pagaba 2.700 euros mensuales; Aldama declaró que los 88.000 euros desembolsados constituían una contraprestación por contratos públicos.

Las "orgías en pandemia" enlazan tanto con Teruel como con la cena del 11 de marzo de 2021 en el Kabuki Wellington. Según los mensajes publicados revelados por este periódico, Ábalos, Koldo, el comandante Rubén Villalba y Miguel Duch acudieron con seis prostitutas y prolongaron la reunión más allá del toque de queda.

La alusión a "acosadores en Moncloa" apunta a Salazar, que renunció en julio de 2025 a sus responsabilidades tras difundirse testimonios sobre presunto acoso sexual y abuso de poder. EL ESPAÑOL publicó, citando a antiguos integrantes de la dirección socialista, que Sánchez había recibido quejas sobre su conducta antes de llegar al Gobierno.

La última acusación conecta con Sabiniano Gómez, suegro del presidente, y sus negocios de saunas. En noviembre de 2025, Koldo sostuvo que el padre de Begoña Gómez aportó 100.000 euros a las primarias de Sánchez de 2017.

El PP ya había exigido explicaciones por el "beneficio patrimonial" que atribuía a Sánchez y a su esposa por aquellos negocios. Ahora Feijóo recupera ese frente para responder al reproche sobre su feminismo, bajo la consigna de no dejar pasar los ataques del presidente.